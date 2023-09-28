https://ria.ru/20230928/kontsert-1899303190.html
Путин посетил концерт в честь столетия поэта Расула Гамзатова
Путин посетил концерт в честь столетия поэта Расула Гамзатова - РИА Новости, 28.09.2023
Путин посетил концерт в честь столетия поэта Расула Гамзатова
Президент РФ Владимир Путин назвал стихи Расула Гамзатова учебником жизни. Такое мнение российский лидер высказал на торжественном концерте, посвященном... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T20:47
2023-09-28T20:47
2023-09-28T20:48
культура
россия
расул гамзатов
владимир путин
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал стихи Расула Гамзатова учебником жизни. Такое мнение российский лидер высказал на торжественном концерте, посвященном столетию со дня рождения советского и российского поэта. "Наследие Расула Гамзатова выходит далеко за рамки искусства, это, скорее, учебник жизни, где можно найти ответы на самые острые и самые чувствительные вопросы", - сказал Путин, подчеркнув, что масштабность его художественного мышления просто потрясает. "Он воспевает природу, человека, патриотизм, обращается к истории, к прошлому, как к уроку, дает наказ молодым хранить верность не только обычаям отцов, но их мужеству, достоинству и чести", - добавил президент. Путин отметил, что всем дороги легендарные "Журавли" и другие пронзительные стихи Гамзатова о фронтовиках, о поколении победителей, о Великой Отечественной войне. Выступая на торжественном концерте, Путин назвал Гамзатова народным поэтом. "Верный сын древнего аварского народа, душа Дагестана, да и всей России - он был и остается ярчайшей звездой отечественной культуры. Сквозь годы, эпохи и поколения творчество Гамзатова несет свет добра, созидания и любви, как камертон настраивает чувства людей на понимание того, что в нашей жизни действительно значимо и важно", - подчеркнул российский лидер. Вспоминая о поэте, президент рассказал, что "благодарен судьбе за встречи с этим поистине великим человеком, за возможность слушать его образную, сочную, поистине народную речь, восхищаться глубиной его мысли и филигранным жизнелюбивым юмором". "Я помню 80-летие Расула Гамзатова. В его адрес звучало много искренних и даже восторженных слов, на что поэт сказал, что относится к юбилеям с иронией, ведь, по его мнению, юбилей - это преувеличение заслуг", - поделился воспоминанием Путин. "Но уверен, преувеличить заслуги поэта, переводчика, публициста, прозаика, общественного деятеля Гамзатова невозможно, как невозможно переоценить творческий, просветительский и гражданский вклад Расула Гамзатова в отечественную, да и в мировую литературу, в утверждение гуманизма, дружбы между народами, наших традиционных ценностей", - подчеркнул российский лидер. Путин процитировал Корнея Чуковского, назвавшего Гамзатова "пытливым мудрецом, который старался познать полный смысл вещей". По его мнению, это является самой точной характеристикой. Президент заметил, что о чем бы Гамзатов ни слагал стихи, источником его вдохновения всегда был родной Дагестан. "Он любил его самозабвенно, и, я знаю, эта любовь взаимна. Гамзатов буквально вдохновлял дагестанцев и на трудовой подвиг, и на ратный подвиг, как было и в 1999 году, когда мы вместе всей страной дали отпор агрессии международного терроризма. Никогда не забуду те дни, месяцы и недели мужества людей, их твердую решимость отстоять свой родной дом, все наше отечество. Вся страна будет помнить Дагестан того времени", - сказал Путин, а зал отреагировал на его посыл бурной овацией. "Стихи Гамзатова, так же как и вся наша культура, литература, великая история, вдохновляют нас и сегодня, когда решается судьба России, когда мы защищаем все то, что нам дорого, наше будущее, правду и справедливость", - подчеркнул президент. Говоря о значимости поэта для его земляков в Дагестане, Путин заметил, что он для многих просто родной человек, и многие в республике его столетие отмечают как семейный праздник. "Посвятив сотни произведений кавказским горам и просторам, лучшей песней о России сам он считал "Русское поле", даже предлагал сделать ее государственным гимном России, с которой он себя никогда не разделял и часто представлялся: "Посланник великой страны от всех национальностей", - напомнил глава государства. Он привел в пример знаменитые строки: "В Дагестане - я аварец, в России я - дагестанец, за границей - русский". "Вот она, гамзатовская формула России, уникальной своим языком, национальным разнообразием, сильной единством самобытных культур, которые из века в век рождают блистательные, выдающиеся таланты", - подчеркнул президент. Путин согласился с высказанным в одном из интервью пожеланием Гамзатова, чтобы политики чаще цитировали поэтов. "Его стихи - это собрание истины, вселенная, где правит все лучшее, рассказы о подлинном предназначении человека. Безусловно, всем нам близки его строки о том, что есть только две достойные причины, которые должны побуждать мужчину к действию: одна из них - любовь к женщине, хранительнице очага, матери, супруги, дочери; другая - любовь к земле, родимой, которая вошла нам в плоть и кровь и сделалась звездой неугасимой", - процитировал Путин, сделав акцент на том, что Гамзатов всегда писал только о том, что знал, понимал, любил и чувствовал. Подводя итог, президент подчеркнул, что поэт жил и творил с открытым для людей сердцем, и эта искренность придает его словам, убеждениям, заветам особую силу, над которой не властно время.
https://ria.ru/20230927/vystavka-1899068121.html
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россия, расул гамзатов, владимир путин
Культура, Россия, Расул Гамзатов, Владимир Путин
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал стихи Расула Гамзатова учебником жизни. Такое мнение российский лидер высказал на торжественном концерте, посвященном столетию со дня рождения советского и российского поэта.
"Наследие Расула Гамзатова выходит далеко за рамки искусства, это, скорее, учебник жизни, где можно найти ответы на самые острые и самые чувствительные вопросы", - сказал Путин, подчеркнув, что масштабность его художественного мышления просто потрясает.
"Он воспевает природу, человека, патриотизм, обращается к истории, к прошлому, как к уроку, дает наказ молодым хранить верность не только обычаям отцов, но их мужеству, достоинству и чести", - добавил президент.
Путин отметил, что всем дороги легендарные "Журавли" и другие пронзительные стихи Гамзатова о фронтовиках, о поколении победителей, о Великой Отечественной войне.
Выступая на торжественном концерте, Путин назвал Гамзатова народным поэтом.
В Москве открылась выставка, посвященная Расулу Гамзатову
"Верный сын древнего аварского народа, душа Дагестана, да и всей России - он был и остается ярчайшей звездой отечественной культуры. Сквозь годы, эпохи и поколения творчество Гамзатова несет свет добра, созидания и любви, как камертон настраивает чувства людей на понимание того, что в нашей жизни действительно значимо и важно", - подчеркнул российский лидер.
Вспоминая о поэте, президент рассказал, что "благодарен судьбе за встречи с этим поистине великим человеком, за возможность слушать его образную, сочную, поистине народную речь, восхищаться глубиной его мысли и филигранным жизнелюбивым юмором".
"Я помню 80-летие Расула Гамзатова. В его адрес звучало много искренних и даже восторженных слов, на что поэт сказал, что относится к юбилеям с иронией, ведь, по его мнению, юбилей - это преувеличение заслуг", - поделился воспоминанием Путин.
"Но уверен, преувеличить заслуги поэта, переводчика, публициста, прозаика, общественного деятеля Гамзатова невозможно, как невозможно переоценить творческий, просветительский и гражданский вклад Расула Гамзатова в отечественную, да и в мировую литературу, в утверждение гуманизма, дружбы между народами, наших традиционных ценностей", - подчеркнул российский лидер.
Биография Расула Гамзатова
Путин процитировал Корнея Чуковского, назвавшего Гамзатова "пытливым мудрецом, который старался познать полный смысл вещей". По его мнению, это является самой точной характеристикой.
Президент заметил, что о чем бы Гамзатов ни слагал стихи, источником его вдохновения всегда был родной Дагестан. "Он любил его самозабвенно, и, я знаю, эта любовь взаимна. Гамзатов буквально вдохновлял дагестанцев и на трудовой подвиг, и на ратный подвиг, как было и в 1999 году, когда мы вместе всей страной дали отпор агрессии международного терроризма. Никогда не забуду те дни, месяцы и недели мужества людей, их твердую решимость отстоять свой родной дом, все наше отечество. Вся страна будет помнить Дагестан того времени", - сказал Путин, а зал отреагировал на его посыл бурной овацией.
"Стихи Гамзатова, так же как и вся наша культура, литература, великая история, вдохновляют нас и сегодня, когда решается судьба России, когда мы защищаем все то, что нам дорого, наше будущее, правду и справедливость", - подчеркнул президент.
Обновленный мемориал памяти Расула Гамзатова открыли в Дагестане
Говоря о значимости поэта для его земляков в Дагестане, Путин заметил, что он для многих просто родной человек, и многие в республике его столетие отмечают как семейный праздник. "Посвятив сотни произведений кавказским горам и просторам, лучшей песней о России сам он считал "Русское поле", даже предлагал сделать ее государственным гимном России, с которой он себя никогда не разделял и часто представлялся: "Посланник великой страны от всех национальностей", - напомнил глава государства. Он привел в пример знаменитые строки: "В Дагестане - я аварец, в России я - дагестанец, за границей - русский".
"Вот она, гамзатовская формула России, уникальной своим языком, национальным разнообразием, сильной единством самобытных культур, которые из века в век рождают блистательные, выдающиеся таланты", - подчеркнул президент.
Путин согласился с высказанным в одном из интервью пожеланием Гамзатова, чтобы политики чаще цитировали поэтов. "Его стихи - это собрание истины, вселенная, где правит все лучшее, рассказы о подлинном предназначении человека. Безусловно, всем нам близки его строки о том, что есть только две достойные причины, которые должны побуждать мужчину к действию: одна из них - любовь к женщине, хранительнице очага, матери, супруги, дочери; другая - любовь к земле, родимой, которая вошла нам в плоть и кровь и сделалась звездой неугасимой", - процитировал Путин, сделав акцент на том, что Гамзатов всегда писал только о том, что знал, понимал, любил и чувствовал.
Подводя итог, президент подчеркнул, что поэт жил и творил с открытым для людей сердцем, и эта искренность придает его словам, убеждениям, заветам особую силу, над которой не властно время.
В Москве прошел вечер памяти Расула Гамзатова