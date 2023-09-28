https://ria.ru/20230928/kontsert-1899303190.html

Путин посетил концерт в честь столетия поэта Расула Гамзатова

Путин посетил концерт в честь столетия поэта Расула Гамзатова - РИА Новости, 28.09.2023

Путин посетил концерт в честь столетия поэта Расула Гамзатова

Президент РФ Владимир Путин назвал стихи Расула Гамзатова учебником жизни. Такое мнение российский лидер высказал на торжественном концерте, посвященном... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T20:47

2023-09-28T20:47

2023-09-28T20:48

культура

россия

расул гамзатов

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896970215_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_992fa54ee405f5f71e52e6154459193f.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал стихи Расула Гамзатова учебником жизни. Такое мнение российский лидер высказал на торжественном концерте, посвященном столетию со дня рождения советского и российского поэта. "Наследие Расула Гамзатова выходит далеко за рамки искусства, это, скорее, учебник жизни, где можно найти ответы на самые острые и самые чувствительные вопросы", - сказал Путин, подчеркнув, что масштабность его художественного мышления просто потрясает. "Он воспевает природу, человека, патриотизм, обращается к истории, к прошлому, как к уроку, дает наказ молодым хранить верность не только обычаям отцов, но их мужеству, достоинству и чести", - добавил президент. Путин отметил, что всем дороги легендарные "Журавли" и другие пронзительные стихи Гамзатова о фронтовиках, о поколении победителей, о Великой Отечественной войне. Выступая на торжественном концерте, Путин назвал Гамзатова народным поэтом. "Верный сын древнего аварского народа, душа Дагестана, да и всей России - он был и остается ярчайшей звездой отечественной культуры. Сквозь годы, эпохи и поколения творчество Гамзатова несет свет добра, созидания и любви, как камертон настраивает чувства людей на понимание того, что в нашей жизни действительно значимо и важно", - подчеркнул российский лидер. Вспоминая о поэте, президент рассказал, что "благодарен судьбе за встречи с этим поистине великим человеком, за возможность слушать его образную, сочную, поистине народную речь, восхищаться глубиной его мысли и филигранным жизнелюбивым юмором". "Я помню 80-летие Расула Гамзатова. В его адрес звучало много искренних и даже восторженных слов, на что поэт сказал, что относится к юбилеям с иронией, ведь, по его мнению, юбилей - это преувеличение заслуг", - поделился воспоминанием Путин. "Но уверен, преувеличить заслуги поэта, переводчика, публициста, прозаика, общественного деятеля Гамзатова невозможно, как невозможно переоценить творческий, просветительский и гражданский вклад Расула Гамзатова в отечественную, да и в мировую литературу, в утверждение гуманизма, дружбы между народами, наших традиционных ценностей", - подчеркнул российский лидер. Путин процитировал Корнея Чуковского, назвавшего Гамзатова "пытливым мудрецом, который старался познать полный смысл вещей". По его мнению, это является самой точной характеристикой. Президент заметил, что о чем бы Гамзатов ни слагал стихи, источником его вдохновения всегда был родной Дагестан. "Он любил его самозабвенно, и, я знаю, эта любовь взаимна. Гамзатов буквально вдохновлял дагестанцев и на трудовой подвиг, и на ратный подвиг, как было и в 1999 году, когда мы вместе всей страной дали отпор агрессии международного терроризма. Никогда не забуду те дни, месяцы и недели мужества людей, их твердую решимость отстоять свой родной дом, все наше отечество. Вся страна будет помнить Дагестан того времени", - сказал Путин, а зал отреагировал на его посыл бурной овацией. "Стихи Гамзатова, так же как и вся наша культура, литература, великая история, вдохновляют нас и сегодня, когда решается судьба России, когда мы защищаем все то, что нам дорого, наше будущее, правду и справедливость", - подчеркнул президент. Говоря о значимости поэта для его земляков в Дагестане, Путин заметил, что он для многих просто родной человек, и многие в республике его столетие отмечают как семейный праздник. "Посвятив сотни произведений кавказским горам и просторам, лучшей песней о России сам он считал "Русское поле", даже предлагал сделать ее государственным гимном России, с которой он себя никогда не разделял и часто представлялся: "Посланник великой страны от всех национальностей", - напомнил глава государства. Он привел в пример знаменитые строки: "В Дагестане - я аварец, в России я - дагестанец, за границей - русский". "Вот она, гамзатовская формула России, уникальной своим языком, национальным разнообразием, сильной единством самобытных культур, которые из века в век рождают блистательные, выдающиеся таланты", - подчеркнул президент. Путин согласился с высказанным в одном из интервью пожеланием Гамзатова, чтобы политики чаще цитировали поэтов. "Его стихи - это собрание истины, вселенная, где правит все лучшее, рассказы о подлинном предназначении человека. Безусловно, всем нам близки его строки о том, что есть только две достойные причины, которые должны побуждать мужчину к действию: одна из них - любовь к женщине, хранительнице очага, матери, супруги, дочери; другая - любовь к земле, родимой, которая вошла нам в плоть и кровь и сделалась звездой неугасимой", - процитировал Путин, сделав акцент на том, что Гамзатов всегда писал только о том, что знал, понимал, любил и чувствовал. Подводя итог, президент подчеркнул, что поэт жил и творил с открытым для людей сердцем, и эта искренность придает его словам, убеждениям, заветам особую силу, над которой не властно время.

https://ria.ru/20230927/vystavka-1899068121.html

https://ria.ru/20230908/gamzatov-1894486893.html

https://ria.ru/20230909/memorial-1895204224.html

https://ria.ru/20230923/gamzatov-1898241713.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, расул гамзатов, владимир путин