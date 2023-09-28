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Киев признал, что ВСУ вынуждены наступать пешком - РИА Новости, 28.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:47 28.09.2023 (обновлено: 09:44 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/kontrnastuplenie-1899092660.html
Киев признал, что ВСУ вынуждены наступать пешком
Киев признал, что ВСУ вынуждены наступать пешком - РИА Новости, 28.09.2023
Киев признал, что ВСУ вынуждены наступать пешком
Украинские войска наступают в основном пешком, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американской газете РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T08:47
2023-09-28T09:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кирилл буданов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Украинские войска наступают в основном пешком, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американской газете Wall Street Journal. &quot;К сожалению, большая часть нашего наступления сейчас проходит пешком&quot;, — сказал он.В начале сентября Буданов уже говорил о том, что контрнаступление идет медленнее, чем хотелось бы, но заверил, что оно продолжится и в холода.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось с 4 июня. Киевский режим бросает в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.По словам министра обороны Сергея Шойгу, только в сентябре российские войска уничтожили более 17 тысяч украинских военнослужащих и 2,7 тысячи единиц вооружения, в том числе семь американских БМП Bradley, 77 американских артсистем М777, два немецких танка Leopard и один британский Challenger 2, а также более 50 САУ производства Германии, Франции, Польши и США.
https://ria.ru/20230923/kontrnastuplenie-1898156745.html
https://ria.ru/20230917/posledstviya-1896782724.html
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в мире, украина, кирилл буданов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины
Киев признал, что ВСУ вынуждены наступать пешком

Глава ГУР МО Украины Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ проходит пешком

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе недалеко от Донецка
Украинские военные в окопе недалеко от Донецка - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в окопе недалеко от Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Украинские войска наступают в основном пешком, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американской газете Wall Street Journal.
«

"К сожалению, большая часть нашего наступления сейчас проходит пешком", — сказал он.

Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Генерал ВСУ назвал минимальную цель для "успеха" контрнаступления
23 сентября, 06:04
В начале сентября Буданов уже говорил о том, что контрнаступление идет медленнее, чем хотелось бы, но заверил, что оно продолжится и в холода.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось с 4 июня. Киевский режим бросает в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, только в сентябре российские войска уничтожили более 17 тысяч украинских военнослужащих и 2,7 тысячи единиц вооружения, в том числе семь американских БМП Bradley, 77 американских артсистем М777, два немецких танка Leopard и один британский Challenger 2, а также более 50 САУ производства Германии, Франции, Польши и США.
Украинские военные в окопе в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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17 сентября, 09:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКирилл БудановВооруженные силы Украины
 
 
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