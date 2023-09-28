https://ria.ru/20230928/kontrnastuplenie-1899092660.html

Киев признал, что ВСУ вынуждены наступать пешком

Киев признал, что ВСУ вынуждены наступать пешком - РИА Новости, 28.09.2023

Киев признал, что ВСУ вынуждены наступать пешком

Украинские войска наступают в основном пешком, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американской газете РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T08:47

2023-09-28T08:47

2023-09-28T09:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

кирилл буданов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Украинские войска наступают в основном пешком, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью американской газете Wall Street Journal. "К сожалению, большая часть нашего наступления сейчас проходит пешком", — сказал он.В начале сентября Буданов уже говорил о том, что контрнаступление идет медленнее, чем хотелось бы, но заверил, что оно продолжится и в холода.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось с 4 июня. Киевский режим бросает в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал президент России Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.По словам министра обороны Сергея Шойгу, только в сентябре российские войска уничтожили более 17 тысяч украинских военнослужащих и 2,7 тысячи единиц вооружения, в том числе семь американских БМП Bradley, 77 американских артсистем М777, два немецких танка Leopard и один британский Challenger 2, а также более 50 САУ производства Германии, Франции, Польши и США.

https://ria.ru/20230923/kontrnastuplenie-1898156745.html

https://ria.ru/20230917/posledstviya-1896782724.html

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в мире, украина, кирилл буданов, вооруженные силы украины