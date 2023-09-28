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Контакты ЕР с новыми регионами начались до СВО, заявили в Госдуме - РИА Новости, 28.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:13 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/kontakty-1899230778.html
Контакты ЕР с новыми регионами начались до СВО, заявили в Госдуме
Контакты ЕР с новыми регионами начались до СВО, заявили в Госдуме - РИА Новости, 28.09.2023
Контакты ЕР с новыми регионами начались до СВО, заявили в Госдуме
Политические контакты "Единой России" с новыми регионами начались задолго до начала специальной военной операции, сообщил глава центрального исполкома "Единой... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:13
2023-09-28T16:13
специальная военная операция на украине
политика
донецкая народная республика
александр сидякин
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Политические контакты "Единой России" с новыми регионами начались задолго до начала специальной военной операции, сообщил глава центрального исполкома "Единой России", депутат Госдумы Александр Сидякин. "Наши политические контакты с (новыми) регионами, конечно, не 30 сентября начинались, они начались задолго до начала специальной военной операции, когда мы взаимодействовали и с Донецкой Народной Республикой и с миром Луганщины. Мы с первых дней присутствовали во всех регионах", - сообщил Сидякин на круглом столе "Интеграция новых регионов: поствыборный этап" в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня". По его данным, в регионах насчитывается 160 тысяч членов партии, 76 местных отделений и более 1000 депутатов различных уровней. Кроме того, он отметил, что ДНР занимает седьмое место по количеству членов партии. "На сегодня у нас фактически все процедуры формирования легальных, законных институтов во всех четырех регионах (завершены), за некоторым исключением, институты сформированы, высшие должностные лица парламентами избраны", - рассказал Сидякин.
https://ria.ru/20230928/putin-1899220554.html
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политика, донецкая народная республика, александр сидякин, единая россия, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Политика, Донецкая Народная Республика, Александр Сидякин, Единая Россия, Госдума РФ
Контакты ЕР с новыми регионами начались до СВО, заявили в Госдуме

Сидякин: политические контакты ЕР с новыми регионами начались до СВО

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственная Дума России
Государственная Дума России - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Политические контакты "Единой России" с новыми регионами начались задолго до начала специальной военной операции, сообщил глава центрального исполкома "Единой России", депутат Госдумы Александр Сидякин.
"Наши политические контакты с (новыми) регионами, конечно, не 30 сентября начинались, они начались задолго до начала специальной военной операции, когда мы взаимодействовали и с Донецкой Народной Республикой и с миром Луганщины. Мы с первых дней присутствовали во всех регионах", - сообщил Сидякин на круглом столе "Интеграция новых регионов: поствыборный этап" в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
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По его данным, в регионах насчитывается 160 тысяч членов партии, 76 местных отделений и более 1000 депутатов различных уровней. Кроме того, он отметил, что ДНР занимает седьмое место по количеству членов партии.
"На сегодня у нас фактически все процедуры формирования легальных, законных институтов во всех четырех регионах (завершены), за некоторым исключением, институты сформированы, высшие должностные лица парламентами избраны", - рассказал Сидякин.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаДонецкая Народная РеспубликаАлександр СидякинЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
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