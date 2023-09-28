https://ria.ru/20230928/kontakty-1899230778.html

Контакты ЕР с новыми регионами начались до СВО, заявили в Госдуме

Контакты ЕР с новыми регионами начались до СВО, заявили в Госдуме - РИА Новости, 28.09.2023

Контакты ЕР с новыми регионами начались до СВО, заявили в Госдуме

Политические контакты "Единой России" с новыми регионами начались задолго до начала специальной военной операции, сообщил глава центрального исполкома "Единой... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:13

2023-09-28T16:13

2023-09-28T16:13

специальная военная операция на украине

политика

донецкая народная республика

александр сидякин

единая россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898708059_0:250:2755:1800_1920x0_80_0_0_51d61acabf280d02134643ec799acd38.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Политические контакты "Единой России" с новыми регионами начались задолго до начала специальной военной операции, сообщил глава центрального исполкома "Единой России", депутат Госдумы Александр Сидякин. "Наши политические контакты с (новыми) регионами, конечно, не 30 сентября начинались, они начались задолго до начала специальной военной операции, когда мы взаимодействовали и с Донецкой Народной Республикой и с миром Луганщины. Мы с первых дней присутствовали во всех регионах", - сообщил Сидякин на круглом столе "Интеграция новых регионов: поствыборный этап" в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня". По его данным, в регионах насчитывается 160 тысяч членов партии, 76 местных отделений и более 1000 депутатов различных уровней. Кроме того, он отметил, что ДНР занимает седьмое место по количеству членов партии. "На сегодня у нас фактически все процедуры формирования легальных, законных институтов во всех четырех регионах (завершены), за некоторым исключением, институты сформированы, высшие должностные лица парламентами избраны", - рассказал Сидякин.

https://ria.ru/20230928/putin-1899220554.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, донецкая народная республика, александр сидякин, единая россия, госдума рф