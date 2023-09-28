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Антонов рассказал, как в США давят на компании, оставшиеся в России - РИА Новости, 28.09.2023
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03:17 28.09.2023 (обновлено: 03:28 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/kompanii-1899082579.html
Антонов рассказал, как в США давят на компании, оставшиеся в России
Антонов рассказал, как в США давят на компании, оставшиеся в России - РИА Новости, 28.09.2023
Антонов рассказал, как в США давят на компании, оставшиеся в России
Бизнес из США сохраняет интерес к российскому рынку, несмотря на неприкрытое давление американских властей и ангажированных СМИ, заявил посол России в... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T03:17
2023-09-28T03:28
сша
россия
в мире
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Бизнес из США сохраняет интерес к российскому рынку, несмотря на неприкрытое давление американских властей и ангажированных СМИ, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.&quot;К неприкрытому давлению на бизнес рьяно подключились ангажированные СМИ, а также некоторые неправительственные организации. Публикацией дискредитирующих материалов они стали подталкивать компании к уходу из России, даже ценой многомиллионных убытков&quot;, — сообщил он.Антонов отметил, что в Вашингтоне хотят снять с себя ответственность за то, каким образом "бездумное нагромождение всевозможных санкционных барьеров привело к обрушению двусторонних коммерческих связей", и подчеркнул, что в США штампуются списки "злостных нарушителей" из компаний, не желающих уходить из России."Со своей стороны остаемся открытыми к взаимовыгодному коммерческому сотрудничеству", — заключил посол.В среду официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не навязывают бизнесу посредством санкций сворачивание операций в России, в том числе по линии поставок продовольствия и медикаментов. Он добавил, что представители деловых кругов "должны самостоятельно" принимать решение о том, продолжать ли им бизнес там с учетом правовых, репутационных и иного рода рисков.
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сша, россия, в мире, анатолий антонов
США, Россия, В мире, Анатолий Антонов
Антонов рассказал, как в США давят на компании, оставшиеся в России

Антонов: в США штампуют списки из компаний, не желающих уходить из России

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Бизнес из США сохраняет интерес к российскому рынку, несмотря на неприкрытое давление американских властей и ангажированных СМИ, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«

"К неприкрытому давлению на бизнес рьяно подключились ангажированные СМИ, а также некоторые неправительственные организации. Публикацией дискредитирующих материалов они стали подталкивать компании к уходу из России, даже ценой многомиллионных убытков", — сообщил он.

Антонов отметил, что в Вашингтоне хотят снять с себя ответственность за то, каким образом "бездумное нагромождение всевозможных санкционных барьеров привело к обрушению двусторонних коммерческих связей", и подчеркнул, что в США штампуются списки "злостных нарушителей" из компаний, не желающих уходить из России.
"Со своей стороны остаемся открытыми к взаимовыгодному коммерческому сотрудничеству", — заключил посол.
В среду официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не навязывают бизнесу посредством санкций сворачивание операций в России, в том числе по линии поставок продовольствия и медикаментов. Он добавил, что представители деловых кругов "должны самостоятельно" принимать решение о том, продолжать ли им бизнес там с учетом правовых, репутационных и иного рода рисков.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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