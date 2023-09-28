https://ria.ru/20230928/kompanii-1899082579.html

Антонов рассказал, как в США давят на компании, оставшиеся в России

Антонов рассказал, как в США давят на компании, оставшиеся в России - РИА Новости, 28.09.2023

Антонов рассказал, как в США давят на компании, оставшиеся в России

Бизнес из США сохраняет интерес к российскому рынку, несмотря на неприкрытое давление американских властей и ангажированных СМИ, заявил посол России в... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T03:17

2023-09-28T03:17

2023-09-28T03:28

сша

россия

в мире

анатолий антонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg

ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Бизнес из США сохраняет интерес к российскому рынку, несмотря на неприкрытое давление американских властей и ангажированных СМИ, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов."К неприкрытому давлению на бизнес рьяно подключились ангажированные СМИ, а также некоторые неправительственные организации. Публикацией дискредитирующих материалов они стали подталкивать компании к уходу из России, даже ценой многомиллионных убытков", — сообщил он.Антонов отметил, что в Вашингтоне хотят снять с себя ответственность за то, каким образом "бездумное нагромождение всевозможных санкционных барьеров привело к обрушению двусторонних коммерческих связей", и подчеркнул, что в США штампуются списки "злостных нарушителей" из компаний, не желающих уходить из России."Со своей стороны остаемся открытыми к взаимовыгодному коммерческому сотрудничеству", — заключил посол.В среду официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не навязывают бизнесу посредством санкций сворачивание операций в России, в том числе по линии поставок продовольствия и медикаментов. Он добавил, что представители деловых кругов "должны самостоятельно" принимать решение о том, продолжать ли им бизнес там с учетом правовых, репутационных и иного рода рисков.

https://ria.ru/20230928/front-1899079987.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, в мире, анатолий антонов