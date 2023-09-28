Рейтинг@Mail.ru
В Пекине заявили о недостатке смелости США в отношениях с Китаем - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/knr-1899187622.html
В Пекине заявили о недостатке смелости США в отношениях с Китаем
В Пекине заявили о недостатке смелости США в отношениях с Китаем - РИА Новости, 28.09.2023
В Пекине заявили о недостатке смелости США в отношениях с Китаем
США не хватает смелости, чтобы взглянуть в лицо фактам и исправить свои ошибки в отношениях с Китаем, заявил на брифинге в четверг официальный представитель... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:48
2023-09-28T13:48
в мире
сша
китай
пекин
у цянь
ллойд остин
ли шанфу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104283/79/1042837980_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_88800f85990254c8f7136258942014d9.jpg
ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. США не хватает смелости, чтобы взглянуть в лицо фактам и исправить свои ошибки в отношениях с Китаем, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерство обороны КНР У Цянь. "Мы неоднократно отмечали, что военные контакты между Китаем и США не прерывались, стороны поддерживают откровенное и эффективное взаимодействие по военным и дипломатическим каналам", - заявил У Цянь. Он отметил, что "Вашингтону недостает не каналов связи, а смелости и действий, чтобы посмотреть фактам в лицо и исправить свои ошибки". "США всегда хотят связать другим руки и ноги, чтобы сами они могли делать все, что захотят... Мы требуем, чтобы США предприняли конкретные действия и создали условия для возвращения отношений между военными двух стран в правильное русло", - указал он. Ранее стало известно, что министру обороны США Ллойду Остину не удалось встретиться с китайским коллегой Ли Шанфу на полях регионального форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", состоявшегося в июне в Сингапуре. Остин сообщил, что его визави, находящийся под персональными американскими санкциями, отказался от проведения личной встречи.
https://ria.ru/20230926/kosmos-1898615388.html
https://ria.ru/20230927/kitay-1898834392.html
сша
китай
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104283/79/1042837980_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_f11a2f391842dad7773208e642b2548d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, пекин, у цянь, ллойд остин, ли шанфу
В мире, США, Китай, Пекин, У Цянь, Ллойд Остин, Ли Шанфу
В Пекине заявили о недостатке смелости США в отношениях с Китаем

Пекин: США не хватает смелости, чтобы исправить свои ошибки в отношениях с КНР

© Fotolia / SeanPavonePhotoГород Пекин
Город Пекин - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Fotolia / SeanPavonePhoto
Город Пекин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. США не хватает смелости, чтобы взглянуть в лицо фактам и исправить свои ошибки в отношениях с Китаем, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерство обороны КНР У Цянь.
"Мы неоднократно отмечали, что военные контакты между Китаем и США не прерывались, стороны поддерживают откровенное и эффективное взаимодействие по военным и дипломатическим каналам", - заявил У Цянь.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
ВВС США оценили идею создания линии связи с КНР по инцидентам в космосе
26 сентября, 03:48
Он отметил, что "Вашингтону недостает не каналов связи, а смелости и действий, чтобы посмотреть фактам в лицо и исправить свои ошибки".
"США всегда хотят связать другим руки и ноги, чтобы сами они могли делать все, что захотят... Мы требуем, чтобы США предприняли конкретные действия и создали условия для возвращения отношений между военными двух стран в правильное русло", - указал он.
Ранее стало известно, что министру обороны США Ллойду Остину не удалось встретиться с китайским коллегой Ли Шанфу на полях регионального форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", состоявшегося в июне в Сингапуре. Остин сообщил, что его визави, находящийся под персональными американскими санкциями, отказался от проведения личной встречи.
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Китай нашел ответ на главный вопрос
Вчера, 08:00
 
В миреСШАКитайПекинУ ЦяньЛлойд ОстинЛи Шанфу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала