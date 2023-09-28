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В Пекине заявили о недостатке смелости США в отношениях с Китаем
В Пекине заявили о недостатке смелости США в отношениях с Китаем - РИА Новости, 28.09.2023
В Пекине заявили о недостатке смелости США в отношениях с Китаем
США не хватает смелости, чтобы взглянуть в лицо фактам и исправить свои ошибки в отношениях с Китаем, заявил на брифинге в четверг официальный представитель... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:48
2023-09-28T13:48
2023-09-28T13:48
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ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. США не хватает смелости, чтобы взглянуть в лицо фактам и исправить свои ошибки в отношениях с Китаем, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерство обороны КНР У Цянь. "Мы неоднократно отмечали, что военные контакты между Китаем и США не прерывались, стороны поддерживают откровенное и эффективное взаимодействие по военным и дипломатическим каналам", - заявил У Цянь. Он отметил, что "Вашингтону недостает не каналов связи, а смелости и действий, чтобы посмотреть фактам в лицо и исправить свои ошибки". "США всегда хотят связать другим руки и ноги, чтобы сами они могли делать все, что захотят... Мы требуем, чтобы США предприняли конкретные действия и создали условия для возвращения отношений между военными двух стран в правильное русло", - указал он. Ранее стало известно, что министру обороны США Ллойду Остину не удалось встретиться с китайским коллегой Ли Шанфу на полях регионального форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", состоявшегося в июне в Сингапуре. Остин сообщил, что его визави, находящийся под персональными американскими санкциями, отказался от проведения личной встречи.
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в мире, сша, китай, пекин, у цянь, ллойд остин, ли шанфу
В мире, США, Китай, Пекин, У Цянь, Ллойд Остин, Ли Шанфу
В Пекине заявили о недостатке смелости США в отношениях с Китаем
Пекин: США не хватает смелости, чтобы исправить свои ошибки в отношениях с КНР
ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. США не хватает смелости, чтобы взглянуть в лицо фактам и исправить свои ошибки в отношениях с Китаем, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерство обороны КНР У Цянь.
"Мы неоднократно отмечали, что военные контакты между Китаем и США не прерывались, стороны поддерживают откровенное и эффективное взаимодействие по военным и дипломатическим каналам", - заявил У Цянь.
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Он отметил, что "Вашингтону недостает не каналов связи, а смелости и действий, чтобы посмотреть фактам в лицо и исправить свои ошибки".
"США всегда хотят связать другим руки и ноги, чтобы сами они могли делать все, что захотят... Мы требуем, чтобы США предприняли конкретные действия и создали условия для возвращения отношений между военными двух стран в правильное русло", - указал он.
Ранее стало известно, что министру обороны США Ллойду Остину
не удалось встретиться с китайским коллегой Ли Шанфу
на полях регионального форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла", состоявшегося в июне в Сингапуре
. Остин сообщил, что его визави, находящийся под персональными американскими санкциями, отказался от проведения личной встречи.
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