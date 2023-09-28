В КНДР рассказали, зачем развивают ядерное оружие
ЦТАК: КНДР развивает ядерное оружие для гарантии существования и развития
© Фото : KCNAЛидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за учебным пуском крылатой ракеты северокорейского производства с надводного боевого корабля ВМС КНДР
© Фото : KCNA
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за учебным пуском крылатой ракеты северокорейского производства с надводного боевого корабля ВМС КНДР. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. КНДР развивает ядерное оружие для гарантии прав страны на существование и развитие, сдерживания войны и защиты мира и стабильности в регионе, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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"КНДР в качестве ответственного ядерного государства ускоренно развивает ядерное оружие для гарантии прав страны на существование и развитие, сдерживания войны и защиты мира и стабильности в регионе и на планете", - передает агентство слова докладчика на съезде Верховного народного собрания Северной Кореи.
По его словам, цель вооруженных сил КНДР заключается в защите суверенитета и территориальной целостности государства.
Агентство отмечает, что таким образом на сессии ВНС законодательно закрепили политику КНДР по вопросам ядерных вооруженных сил. Данная формулировка была включена в виде поправки в конституцию страны. При обсуждении поправки в качестве слушателя выступал и лидер страны Ким Чен Ын, он обратился к Верховному народному собранию с речью.