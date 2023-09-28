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В КНДР рассказали, зачем развивают ядерное оружие - РИА Новости, 28.09.2023
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01:19 28.09.2023 (обновлено: 05:01 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/kndr-1899077385.html
В КНДР рассказали, зачем развивают ядерное оружие
В КНДР рассказали, зачем развивают ядерное оружие - РИА Новости, 28.09.2023
В КНДР рассказали, зачем развивают ядерное оружие
КНДР развивает ядерное оружие для гарантии прав страны на существование и развитие, сдерживания войны и защиты мира и стабильности в регионе, передает... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T01:19
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в мире
кндр (северная корея)
ким чен ын
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. КНДР развивает ядерное оружие для гарантии прав страны на существование и развитие, сдерживания войны и защиты мира и стабильности в регионе, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)."КНДР в качестве ответственного ядерного государства ускоренно развивает ядерное оружие для гарантии прав страны на существование и развитие, сдерживания войны и защиты мира и стабильности в регионе и на планете", - передает агентство слова докладчика на съезде Верховного народного собрания Северной Кореи.По его словам, цель вооруженных сил КНДР заключается в защите суверенитета и территориальной целостности государства.Агентство отмечает, что таким образом на сессии ВНС законодательно закрепили политику КНДР по вопросам ядерных вооруженных сил. Данная формулировка была включена в виде поправки в конституцию страны. При обсуждении поправки в качестве слушателя выступал и лидер страны Ким Чен Ын, он обратился к Верховному народному собранию с речью.
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в мире, кндр (северная корея), ким чен ын
В мире, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын
В КНДР рассказали, зачем развивают ядерное оружие

ЦТАК: КНДР развивает ядерное оружие для гарантии существования и развития

© Фото : KCNAЛидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за учебным пуском крылатой ракеты северокорейского производства с надводного боевого корабля ВМС КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за учебным пуском крылатой ракеты северокорейского производства с надводного боевого корабля ВМС КНДР - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© Фото : KCNA
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за учебным пуском крылатой ракеты северокорейского производства с надводного боевого корабля ВМС КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. КНДР развивает ядерное оружие для гарантии прав страны на существование и развитие, сдерживания войны и защиты мира и стабильности в регионе, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«
"КНДР в качестве ответственного ядерного государства ускоренно развивает ядерное оружие для гарантии прав страны на существование и развитие, сдерживания войны и защиты мира и стабильности в регионе и на планете", - передает агентство слова докладчика на съезде Верховного народного собрания Северной Кореи.
По его словам, цель вооруженных сил КНДР заключается в защите суверенитета и территориальной целостности государства.
Агентство отмечает, что таким образом на сессии ВНС законодательно закрепили политику КНДР по вопросам ядерных вооруженных сил. Данная формулировка была включена в виде поправки в конституцию страны. При обсуждении поправки в качестве слушателя выступал и лидер страны Ким Чен Ын, он обратился к Верховному народному собранию с речью.
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