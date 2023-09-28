https://ria.ru/20230928/kndr-1899077385.html

В КНДР рассказали, зачем развивают ядерное оружие

В КНДР рассказали, зачем развивают ядерное оружие - РИА Новости, 28.09.2023

В КНДР рассказали, зачем развивают ядерное оружие

КНДР развивает ядерное оружие для гарантии прав страны на существование и развитие, сдерживания войны и защиты мира и стабильности в регионе, передает... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T01:19

2023-09-28T01:19

2023-09-28T05:01

в мире

кндр (северная корея)

ким чен ын

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. КНДР развивает ядерное оружие для гарантии прав страны на существование и развитие, сдерживания войны и защиты мира и стабильности в регионе, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)."КНДР в качестве ответственного ядерного государства ускоренно развивает ядерное оружие для гарантии прав страны на существование и развитие, сдерживания войны и защиты мира и стабильности в регионе и на планете", - передает агентство слова докладчика на съезде Верховного народного собрания Северной Кореи.По его словам, цель вооруженных сил КНДР заключается в защите суверенитета и территориальной целостности государства.Агентство отмечает, что таким образом на сессии ВНС законодательно закрепили политику КНДР по вопросам ядерных вооруженных сил. Данная формулировка была включена в виде поправки в конституцию страны. При обсуждении поправки в качестве слушателя выступал и лидер страны Ким Чен Ын, он обратился к Верховному народному собранию с речью.

https://ria.ru/20230908/podlodka-1894867628.html

кндр (северная корея)

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в мире, кндр (северная корея), ким чен ын