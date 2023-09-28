https://ria.ru/20230928/kino-1899131120.html

В Якутии призвали обсудить на федеральном уровне запрет фильма "Айта"

В Якутии призвали обсудить на федеральном уровне запрет фильма "Айта" - РИА Новости, 28.09.2023

В Якутии призвали обсудить на федеральном уровне запрет фильма "Айта"

Ситуацию с запретом проката фильма "Айта" необходимо рассмотреть на экспертном совете на федеральном уровне, считает председатель постоянного комитета по... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T11:32

2023-09-28T11:32

2023-09-28T11:32

культура

кино и сериалы

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 28 сен – РИА Новости. Ситуацию с запретом проката фильма "Айта" необходимо рассмотреть на экспертном совете на федеральном уровне, считает председатель постоянного комитета по культуре и СМИ госсобрания Якутии Виктор Губарев. "У нас в стране запрещена цензура. Если есть основание, нужно ведь четко объяснить, в чем вина и по каким пунктам режиссер не прав. Не вижу оснований для запрета к прокату фильма "Айта". Я призываю созвать экспертный совет на федеральном уровне власти, и чтобы от Якутии там тоже присутствовали представители. Считаю, что такое письмо должно быть направлено от министерства культуры и духовного развития республики", – сказал он РИА Новости. Парламентарий добавил, что ситуацию с якутским фильмом "Айта" обсудят члены комитета. Ранее министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма "Айта" режиссера Степана Бурнашева. До этого по требованию Роскомнадзора картину убрали с российских видеосервисов. Ведомство выявило, что в фильме показано неравенство героев разных национальностей. Министр культуры и духовного развития республики Юрий Куприянов заявлял РИА Новости, что по мнению властей Якутии, фильм "Айта" не вызывает чувство нелюбви к русскому человеку, хотя кинокартина основана на теме межнационального конфликта. "Айта" – это 13-й фильм Степана Бурнашева и первый в жанре детектива. Его премьера состоялась на первом российском фестивале авторского кино "Зимний". Картина получила сразу два приза — за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль.

https://ria.ru/20230927/ayta-1898965597.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

кино и сериалы, республика саха (якутия)