https://ria.ru/20230928/kheshteg-1899160473.html

Медиагруппа "Россия сегодня" запускает хештег #отменинацистскуюканаду

Медиагруппа "Россия сегодня" запускает хештег #отменинацистскуюканаду - РИА Новости, 28.09.2023

Медиагруппа "Россия сегодня" запускает хештег #отменинацистскуюканаду

Медиагруппа "Россия сегодня" после чествования в канадском парламенте в рамках визита Владимира Зеленского украинского эсэсовца Ярослава Хунки запускает хештег... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T12:31

2023-09-28T12:31

2023-09-28T13:04

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миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" после чествования в канадском парламенте в рамках визита Владимира Зеленского украинского эсэсовца Ярослава Хунки запускает хештег #отменинацистскуюканаду."Своими действиями, попыткой обелить очевидно черное, Канада поставила "равно" между своим названием и словом "нацизм". Обыкновенный нацизм — он именно такой. Покрывательство, нежелание замечать очевидное, подмена понятий — то, что было характерно для союзников в начале войны, они проявляют и сейчас. Мы отменяем такое поведение. Мы против любых санкций и ограничений, но не можем не выразить в такой вопиющей ситуации свою гражданскую позицию. Мы отменяем не страну и ее народ, а возможность такого поведения, таких политиков, приветствующих вместе с Зеленским эсэсовца", — заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы."Россия сегодня" призывает всех, кто чтит память погибших в Великой Отечественной войне, принять участие в акции. Ресурсы медиагруппы будут отмечать материалы о ситуации и заявления причастных к ней политиков хештегом на русском и английском языках #отменинацистскуюканаду и #cancelnazicanada.Двадцать второго сентября Зеленский посетил парламент Канады. На заседание в числе прочих пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили залу как ветерана борьбы против русских. Зеленский и канадские политики приветствовали его овацией.В действительности Хунка оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Ответственность за приглашение украинского нациста в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он подал в отставку.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что канадские власти обязаны сами предать правосудию эсэсовца или выдать его для суда в другую страну.

https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html

https://ria.ru/20230926/kanada-1898829789.html

россия

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

новости агентства, россия, миа "россия сегодня"