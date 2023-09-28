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Медиагруппа "Россия сегодня" запускает хештег #отменинацистскуюканаду - РИА Новости, 28.09.2023
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12:31 28.09.2023 (обновлено: 13:04 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/kheshteg-1899160473.html
Медиагруппа "Россия сегодня" запускает хештег #отменинацистскуюканаду
Медиагруппа "Россия сегодня" запускает хештег #отменинацистскуюканаду - РИА Новости, 28.09.2023
Медиагруппа "Россия сегодня" запускает хештег #отменинацистскуюканаду
Медиагруппа "Россия сегодня" после чествования в канадском парламенте в рамках визита Владимира Зеленского украинского эсэсовца Ярослава Хунки запускает хештег... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:31
2023-09-28T13:04
новости агентства
россия
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" после чествования в канадском парламенте в рамках визита Владимира Зеленского украинского эсэсовца Ярослава Хунки запускает хештег #отменинацистскуюканаду."Своими действиями, попыткой обелить очевидно черное, Канада поставила "равно" между своим названием и словом "нацизм". Обыкновенный нацизм — он именно такой. Покрывательство, нежелание замечать очевидное, подмена понятий — то, что было характерно для союзников в начале войны, они проявляют и сейчас. Мы отменяем такое поведение. Мы против любых санкций и ограничений, но не можем не выразить в такой вопиющей ситуации свою гражданскую позицию. Мы отменяем не страну и ее народ, а возможность такого поведения, таких политиков, приветствующих вместе с Зеленским эсэсовца", — заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы."Россия сегодня" призывает всех, кто чтит память погибших в Великой Отечественной войне, принять участие в акции. Ресурсы медиагруппы будут отмечать материалы о ситуации и заявления причастных к ней политиков хештегом на русском и английском языках #отменинацистскуюканаду и #cancelnazicanada.Двадцать второго сентября Зеленский посетил парламент Канады. На заседание в числе прочих пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили залу как ветерана борьбы против русских. Зеленский и канадские политики приветствовали его овацией.В действительности Хунка оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Ответственность за приглашение украинского нациста в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он подал в отставку.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что канадские власти обязаны сами предать правосудию эсэсовца или выдать его для суда в другую страну.
https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html
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Артем Смирнов
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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Запуск хештега после чествования эсэсовца в канадском парламенте
Запуск хештега после чествования эсэсовца в канадском парламенте
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости агентства, россия, миа "россия сегодня"
Новости агентства, Россия, МИА "Россия сегодня"

Медиагруппа "Россия сегодня" запускает хештег #отменинацистскуюканаду

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" после чествования в канадском парламенте в рамках визита Владимира Зеленского украинского эсэсовца Ярослава Хунки запускает хештег #отменинацистскуюканаду.
"Своими действиями, попыткой обелить очевидно черное, Канада поставила "равно" между своим названием и словом "нацизм". Обыкновенный нацизм — он именно такой. Покрывательство, нежелание замечать очевидное, подмена понятий — то, что было характерно для союзников в начале войны, они проявляют и сейчас. Мы отменяем такое поведение. Мы против любых санкций и ограничений, но не можем не выразить в такой вопиющей ситуации свою гражданскую позицию. Мы отменяем не страну и ее народ, а возможность такого поведения, таких политиков, приветствующих вместе с Зеленским эсэсовца", — заявили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы.
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"Россия сегодня" призывает всех, кто чтит память погибших в Великой Отечественной войне, принять участие в акции. Ресурсы медиагруппы будут отмечать материалы о ситуации и заявления причастных к ней политиков хештегом на русском и английском языках #отменинацистскуюканаду и #cancelnazicanada.
Двадцать второго сентября Зеленский посетил парламент Канады. На заседание в числе прочих пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, которого представили залу как ветерана борьбы против русских. Зеленский и канадские политики приветствовали его овацией.
В действительности Хунка оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Ответственность за приглашение украинского нациста в парламент взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, он подал в отставку.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что канадские власти обязаны сами предать правосудию эсэсовца или выдать его для суда в другую страну.
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