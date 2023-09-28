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Проиндийские хакеры атаковали сайт вооруженных сил Канады - РИА Новости, 28.09.2023
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17:55 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/khakery-1899269213.html
Проиндийские хакеры атаковали сайт вооруженных сил Канады
Проиндийские хакеры атаковали сайт вооруженных сил Канады - РИА Новости, 28.09.2023
Проиндийские хакеры атаковали сайт вооруженных сил Канады
Индийские хакеры атаковали сайт вооруженных сил Канады, ответственность за это взяла хакерская группировка Indian Cyber Force, сообщает газета Globe and Mail со РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:55
2023-09-28T17:55
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Индийские хакеры атаковали сайт вооруженных сил Канады, ответственность за это взяла хакерская группировка Indian Cyber Force, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на главу отдела по связям со СМИ министерства национальной обороны Канады (DND) Даниэля Ле Бутилье. По словам Бутилье, сбой в работе сайта был зафиксирован в среду, но "был устранен позже в этот же день". Отмечается, что пользователи компьютеров имели доступ к сайту ВС, а вот мобильная версия портала была большинству недоступна. Представитель ведомства добавил, что веб-ресурс "отделен и изолирован" от общедоступных сайтов правительства и министерства нацобороны Канады, а также от внутренних сетей. Как сообщает Globe and Mail, "проиндийская" хакерская группировка Indian Cyber Force на своей странице в соцсети X и в Telegram-канале опубликовала скриншоты неработающей страницы и взяла на себя ответственность за атаку. Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правоохранители страны подозревают власти Индии в причастности к убийству лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара, который был застрелен неизвестными на парковке храма в июне. Вскоре после заявления Трюдо Канада выслала из страны высокопоставленного индийского дипломата, который, по данным СМИ, имел отношение к внешней разведке Индии. В ответ на высылку своего дипломата власти Индии сообщили, что высылают высокопоставленного канадского дипломата, ему предложено покинуть страну в течение пяти дней, а МИД Индии рекомендовал своим гражданам в Канаде проявлять максимальную осторожность "в связи с растущей антииндийской активностью" и ухудшающейся ситуацией с безопасностью.
https://ria.ru/20230924/ssora-1898211142.html
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в мире, канада, индия
В мире, Канада, Индия
Проиндийские хакеры атаковали сайт вооруженных сил Канады

Globe and Mail: проиндийские хакеры атаковали сайт вооруженных сил Канады

© iStock.com / domoyegaХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© iStock.com / domoyega
Хакер. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Индийские хакеры атаковали сайт вооруженных сил Канады, ответственность за это взяла хакерская группировка Indian Cyber Force, сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на главу отдела по связям со СМИ министерства национальной обороны Канады (DND) Даниэля Ле Бутилье.
По словам Бутилье, сбой в работе сайта был зафиксирован в среду, но "был устранен позже в этот же день". Отмечается, что пользователи компьютеров имели доступ к сайту ВС, а вот мобильная версия портала была большинству недоступна.
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Представитель ведомства добавил, что веб-ресурс "отделен и изолирован" от общедоступных сайтов правительства и министерства нацобороны Канады, а также от внутренних сетей.
Как сообщает Globe and Mail, "проиндийская" хакерская группировка Indian Cyber Force на своей странице в соцсети X и в Telegram-канале опубликовала скриншоты неработающей страницы и взяла на себя ответственность за атаку.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правоохранители страны подозревают власти Индии в причастности к убийству лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара, который был застрелен неизвестными на парковке храма в июне. Вскоре после заявления Трюдо Канада выслала из страны высокопоставленного индийского дипломата, который, по данным СМИ, имел отношение к внешней разведке Индии.
В ответ на высылку своего дипломата власти Индии сообщили, что высылают высокопоставленного канадского дипломата, ему предложено покинуть страну в течение пяти дней, а МИД Индии рекомендовал своим гражданам в Канаде проявлять максимальную осторожность "в связи с растущей антииндийской активностью" и ухудшающейся ситуацией с безопасностью.
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