Рейтинг@Mail.ru
Минобороны России рассказало о сданном оружии и бронетехнике в Карабахе - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/karabakh-1899288854.html
Минобороны России рассказало о сданном оружии и бронетехнике в Карабахе
Минобороны России рассказало о сданном оружии и бронетехнике в Карабахе - РИА Новости, 28.09.2023
Минобороны России рассказало о сданном оружии и бронетехнике в Карабахе
Министерство обороны России сообщило о сданных в Нагорном Карабахе 14 единицах бронетехники, 13 единицах автомобильной техники, семи единицах средств ПВО, 45... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T19:23
2023-09-28T19:23
россия
нагорный карабах
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898243104_0:255:3185:2047_1920x0_80_0_0_57efa6cde36db0ed9038a49c1dd628bb.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Министерство обороны России сообщило о сданных в Нагорном Карабахе 14 единицах бронетехники, 13 единицах автомобильной техники, семи единицах средств ПВО, 45 единицах орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 4,5 тысячи единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 1,5 миллиона боеприпасов. "Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха продолжена сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. На 28 сентября сдано: 14 единиц бронетехники, 13 единиц автомобильной техники, семь единиц средств ПВО, 45 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 4,5 тысячи единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 1,5 миллионов боеприпасов", - говорится в бюллетене российского ведомства. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
россия
нагорный карабах
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898243104_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_e7e69c13adac1b3352707e2f96d560ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нагорный карабах, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, в мире
Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире
Минобороны России рассказало о сданном оружии и бронетехнике в Карабахе

МО РФ: в Карабахе сдали 1,5 миллиона боеприпасов и семь средств ПВО

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкБлок-пост российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе
Блок-пост российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Блок-пост российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Министерство обороны России сообщило о сданных в Нагорном Карабахе 14 единицах бронетехники, 13 единицах автомобильной техники, семи единицах средств ПВО, 45 единицах орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 4,5 тысячи единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 1,5 миллиона боеприпасов.
"Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха продолжена сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. На 28 сентября сдано: 14 единиц бронетехники, 13 единиц автомобильной техники, семь единиц средств ПВО, 45 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 4,5 тысячи единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 1,5 миллионов боеприпасов", - говорится в бюллетене российского ведомства.
Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
19 сентября, 16:52
 
РоссияНагорный КарабахАзербайджанСитуация в Нагорном КарабахеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала