https://ria.ru/20230928/karabakh-1899288854.html

Минобороны России рассказало о сданном оружии и бронетехнике в Карабахе

Минобороны России рассказало о сданном оружии и бронетехнике в Карабахе - РИА Новости, 28.09.2023

Минобороны России рассказало о сданном оружии и бронетехнике в Карабахе

Министерство обороны России сообщило о сданных в Нагорном Карабахе 14 единицах бронетехники, 13 единицах автомобильной техники, семи единицах средств ПВО, 45... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T19:23

2023-09-28T19:23

2023-09-28T19:23

россия

нагорный карабах

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

в мире

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Министерство обороны России сообщило о сданных в Нагорном Карабахе 14 единицах бронетехники, 13 единицах автомобильной техники, семи единицах средств ПВО, 45 единицах орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 4,5 тысячи единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 1,5 миллиона боеприпасов. "Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха продолжена сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. На 28 сентября сдано: 14 единиц бронетехники, 13 единиц автомобильной техники, семь единиц средств ПВО, 45 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 4,5 тысячи единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 1,5 миллионов боеприпасов", - говорится в бюллетене российского ведомства. Азербайджан 19 сентября начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев достигнута договоренность о прекращении огня в Карабахе, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

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россия, нагорный карабах, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, в мире