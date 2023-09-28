В Баку призвали карабахских армян стать частью азербайджанского общества
МИД Азербайджана призвал карабахских армян не уезжать и вливаться в общество
© РИА Новости / Григорий Печорин | Перейти в медиабанкАвтомобиль с вещами беженцев из Нагорного Карабаха в Горисе
Автомобиль с вещами беженцев из Нагорного Карабаха в Горисе. Архивное фото
БАКУ, 28 сен – РИА Новости. Внешнеполитическое ведомство Азербайджана призвало армян Карабаха не покидать свои дома и быть частью азербайджанского общества.
"Премьер-министру (Армении Николу) Пашиняну хорошо известно, что отъезд армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, является их личным решением, и это не имеет ничего общего с принудительным перемещением. Если какой-либо сегмент армянского населения не хочет жить и подчиняться азербайджанскому законодательству и власти, мы не можем их к этому принудить. Напротив, мы призываем армянских жителей не покидать свои места жительства и быть частью мультиэтнического азербайджанского общества", - говорится в ответе министерства иностранных дел Азербайджана на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 28 сентября.
Ранее в четверг премьер Армении заявил, что исход армян из Карабаха в результате "политики Азербайджана по этнической чистке" продолжается. Как сообщила пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян, по состоянию на 11.00 мск четверга из Карабаха в Армению с 24 сентября переехали более 66 тысяч человек из 120 тысяч, проживавших в регионе до последнего обострения.