https://ria.ru/20230928/karabakh-1899180524.html

В Баку призвали карабахских армян стать частью азербайджанского общества

В Баку призвали карабахских армян стать частью азербайджанского общества - РИА Новости, 28.09.2023

В Баку призвали карабахских армян стать частью азербайджанского общества

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана призвало армян Карабаха не покидать свои дома и быть частью азербайджанского общества. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T13:34

2023-09-28T13:34

2023-09-28T13:47

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

в мире

армения

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БАКУ, 28 сен – РИА Новости. Внешнеполитическое ведомство Азербайджана призвало армян Карабаха не покидать свои дома и быть частью азербайджанского общества."Премьер-министру (Армении Николу) Пашиняну хорошо известно, что отъезд армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, является их личным решением, и это не имеет ничего общего с принудительным перемещением. Если какой-либо сегмент армянского населения не хочет жить и подчиняться азербайджанскому законодательству и власти, мы не можем их к этому принудить. Напротив, мы призываем армянских жителей не покидать свои места жительства и быть частью мультиэтнического азербайджанского общества", - говорится в ответе министерства иностранных дел Азербайджана на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 28 сентября.Ранее в четверг премьер Армении заявил, что исход армян из Карабаха в результате "политики Азербайджана по этнической чистке" продолжается. Как сообщила пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян, по состоянию на 11.00 мск четверга из Карабаха в Армению с 24 сентября переехали более 66 тысяч человек из 120 тысяч, проживавших в регионе до последнего обострения.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, в мире, армения