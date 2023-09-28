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В Баку призвали карабахских армян стать частью азербайджанского общества - РИА Новости, 28.09.2023
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13:34 28.09.2023 (обновлено: 13:47 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/karabakh-1899180524.html
В Баку призвали карабахских армян стать частью азербайджанского общества
В Баку призвали карабахских армян стать частью азербайджанского общества - РИА Новости, 28.09.2023
В Баку призвали карабахских армян стать частью азербайджанского общества
Внешнеполитическое ведомство Азербайджана призвало армян Карабаха не покидать свои дома и быть частью азербайджанского общества. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T13:34
2023-09-28T13:47
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
в мире
армения
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БАКУ, 28 сен – РИА Новости. Внешнеполитическое ведомство Азербайджана призвало армян Карабаха не покидать свои дома и быть частью азербайджанского общества."Премьер-министру (Армении Николу) Пашиняну хорошо известно, что отъезд армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, является их личным решением, и это не имеет ничего общего с принудительным перемещением. Если какой-либо сегмент армянского населения не хочет жить и подчиняться азербайджанскому законодательству и власти, мы не можем их к этому принудить. Напротив, мы призываем армянских жителей не покидать свои места жительства и быть частью мультиэтнического азербайджанского общества", - говорится в ответе министерства иностранных дел Азербайджана на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 28 сентября.Ранее в четверг премьер Армении заявил, что исход армян из Карабаха в результате "политики Азербайджана по этнической чистке" продолжается. Как сообщила пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян, по состоянию на 11.00 мск четверга из Карабаха в Армению с 24 сентября переехали более 66 тысяч человек из 120 тысяч, проживавших в регионе до последнего обострения.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html
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азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, в мире, армения
Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Армения
В Баку призвали карабахских армян стать частью азербайджанского общества

МИД Азербайджана призвал карабахских армян не уезжать и вливаться в общество

© РИА Новости / Григорий Печорин | Перейти в медиабанкАвтомобиль с вещами беженцев из Нагорного Карабаха в Горисе
Автомобиль с вещами беженцев из Нагорного Карабаха в Горисе - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Григорий Печорин
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Автомобиль с вещами беженцев из Нагорного Карабаха в Горисе. Архивное фото
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БАКУ, 28 сен – РИА Новости. Внешнеполитическое ведомство Азербайджана призвало армян Карабаха не покидать свои дома и быть частью азербайджанского общества.
"Премьер-министру (Армении Николу) Пашиняну хорошо известно, что отъезд армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, является их личным решением, и это не имеет ничего общего с принудительным перемещением. Если какой-либо сегмент армянского населения не хочет жить и подчиняться азербайджанскому законодательству и власти, мы не можем их к этому принудить. Напротив, мы призываем армянских жителей не покидать свои места жительства и быть частью мультиэтнического азербайджанского общества", - говорится в ответе министерства иностранных дел Азербайджана на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 28 сентября.
Ранее в четверг премьер Армении заявил, что исход армян из Карабаха в результате "политики Азербайджана по этнической чистке" продолжается. Как сообщила пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян, по состоянию на 11.00 мск четверга из Карабаха в Армению с 24 сентября переехали более 66 тысяч человек из 120 тысяч, проживавших в регионе до последнего обострения.
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