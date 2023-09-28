https://ria.ru/20230928/karabakh-1899091504.html

В Армению прибыли уже больше половины жителей Карабаха

В Армению прибыли уже больше половины жителей Карабаха - РИА Новости, 28.09.2023

В Армению прибыли уже больше половины жителей Карабаха

Больше половины жителей Карабаха уже перебрались в Армению, сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь армянского правительства Назели Багдасарян. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T08:32

2023-09-28T08:32

2023-09-28T09:25

армения

ситуация в нагорном карабахе

в мире

нагорный карабах

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ЕРЕВАН, 28 сен — РИА Новости. Больше половины жителей Карабаха уже перебрались в Армению, сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь армянского правительства Назели Багдасарян."По состоянию на 8:00 из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 65 036 человек", — написала она.По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.Азербайджан 19 сентября начал в Нагорном Карабахе военную операцию, которую назвал "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване произошедшее расценили как агрессию, подчеркнув, что армянских подразделений в Карабахе нет. Москва, со своей стороны, призывала стороны конфликта немедленно прекратить огонь и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня. Одним из условий перемирия было разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. На следующий день в российском Минобороны сообщили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать вооружение и военную технику под контролем миротворцев.В Баку отмечали, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, поэтому нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что процесс реинтеграции пройдет успешно.

https://ria.ru/20230926/karabakh-1898724531.html

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897672995.html

армения

нагорный карабах

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

армения, ситуация в нагорном карабахе, в мире, нагорный карабах