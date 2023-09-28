В Армению прибыли уже больше половины жителей Карабаха
Правительство Армении: свыше 65 тысяч жителей Карабаха прибыли в страну
© РИА Новости / Григорий Печорин | Перейти в медиабанкАвтомобиль с вещами беженцев из Нагорного Карабаха
Автомобиль с вещами беженцев из Нагорного Карабаха
ЕРЕВАН, 28 сен — РИА Новости. Больше половины жителей Карабаха уже перебрались в Армению, сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь армянского правительства Назели Багдасарян.
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"По состоянию на 8:00 из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 65 036 человек", — написала она.
По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.
Азербайджан 19 сентября начал в Нагорном Карабахе военную операцию, которую назвал "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване произошедшее расценили как агрессию, подчеркнув, что армянских подразделений в Карабахе нет. Москва, со своей стороны, призывала стороны конфликта немедленно прекратить огонь и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня. Одним из условий перемирия было разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. На следующий день в российском Минобороны сообщили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать вооружение и военную технику под контролем миротворцев.
В Баку отмечали, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, поэтому нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что процесс реинтеграции пройдет успешно.