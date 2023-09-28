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В Армению прибыли уже больше половины жителей Карабаха - РИА Новости, 28.09.2023
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08:32 28.09.2023 (обновлено: 09:25 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/karabakh-1899091504.html
В Армению прибыли уже больше половины жителей Карабаха
В Армению прибыли уже больше половины жителей Карабаха - РИА Новости, 28.09.2023
В Армению прибыли уже больше половины жителей Карабаха
Больше половины жителей Карабаха уже перебрались в Армению, сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь армянского правительства Назели Багдасарян. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T08:32
2023-09-28T09:25
армения
ситуация в нагорном карабахе
в мире
нагорный карабах
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ЕРЕВАН, 28 сен — РИА Новости. Больше половины жителей Карабаха уже перебрались в Армению, сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь армянского правительства Назели Багдасарян.&quot;По состоянию на 8:00 из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 65 036 человек&quot;, — написала она.По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.Азербайджан 19 сентября начал в Нагорном Карабахе военную операцию, которую назвал "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване произошедшее расценили как агрессию, подчеркнув, что армянских подразделений в Карабахе нет. Москва, со своей стороны, призывала стороны конфликта немедленно прекратить огонь и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня. Одним из условий перемирия было разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. На следующий день в российском Минобороны сообщили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать вооружение и военную технику под контролем миротворцев.В Баку отмечали, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, поэтому нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что процесс реинтеграции пройдет успешно.
https://ria.ru/20230926/karabakh-1898724531.html
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армения, ситуация в нагорном карабахе, в мире, нагорный карабах
Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе, В мире, Нагорный Карабах
В Армению прибыли уже больше половины жителей Карабаха

Правительство Армении: свыше 65 тысяч жителей Карабаха прибыли в страну

© РИА Новости / Григорий Печорин | Перейти в медиабанкАвтомобиль с вещами беженцев из Нагорного Карабаха
Автомобиль с вещами беженцев из Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Григорий Печорин
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Автомобиль с вещами беженцев из Нагорного Карабаха
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ЕРЕВАН, 28 сен — РИА Новости. Больше половины жителей Карабаха уже перебрались в Армению, сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь армянского правительства Назели Багдасарян.
«

"По состоянию на 8:00 из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 65 036 человек", — написала она.

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По данным властей Армении, до последнего обострения в регионе проживали 120 тысяч человек.
Азербайджан 19 сентября начал в Нагорном Карабахе военную операцию, которую назвал "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване произошедшее расценили как агрессию, подчеркнув, что армянских подразделений в Карабахе нет. Москва, со своей стороны, призывала стороны конфликта немедленно прекратить огонь и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев Баку и Степанакерт достигли договоренности о прекращении огня. Одним из условий перемирия было разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. На следующий день в российском Минобороны сообщили, что вооруженные формирования Карабаха начали сдавать вооружение и военную технику под контролем миротворцев.
В Баку отмечали, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, поэтому нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. При этом президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что процесс реинтеграции пройдет успешно.
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