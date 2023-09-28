https://ria.ru/20230928/kanada-1899309688.html
Канада запретила проведение лазерного шоу после запроса посольства России
Канада запретила проведение лазерного шоу после запроса посольства России - РИА Новости, 28.09.2023
Канада запретила проведение лазерного шоу после запроса посольства России
Правительство Канады после запроса посольства России запретило проведение "лазерного шоу" на здании дипмиссии, дипломаты считают это неплохим результатом и... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T21:40
2023-09-28T21:40
2023-09-28T21:40
в мире
россия
канада
оттава
олег степанов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/35/1558673585_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_4bc0d993833d0220c8f35969c7f82c66.jpg
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Правительство Канады после запроса посольства России запретило проведение "лазерного шоу" на здании дипмиссии, дипломаты считают это неплохим результатом и намерены работать и по другим сюжетам, заявил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов. Как рассказал по телефону Степанов, поводом для обращения дипломатов стала распространенная в соцсетях информация, что активисты 30 сентября намерены создать неудобства в работе посольства, спроецировав при помощи лазера различные изображения на фасад его здания. "Я лично и наши дипломаты параллельно обратились в МИД Канады и в Канадскую королевскую конную полицию, которая занимается охраной дипломатических представительств, обратили внимание на этот сюжет, выразили протест, подчеркнули, что такого рода действия нарушают Венскую конвенцию, могут не просто помешать функционированию дипломатического представительства, то есть нашего посольства, но и нанести вред здоровью наших сотрудников", - пояснил российский посол. По его словам, о реакции официальной Оттавы на свой запрос дипломаты РФ узнали из прессы. "Надо сказать, что канадские власти отреагировали на это и сегодня. По крайней мере, из прессы мы узнали о том, что городские власти, полиция запретили такого рода лазерное проецирование. Тоже неплохой результат. Будем работать по всем сюжетам", - подчеркнул Степанов.
https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html
https://ria.ru/20230927/otnosheniya-1898906337.html
россия
канада
оттава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/35/1558673585_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_1f4ab9137a48be58c75342b2801293af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, канада, оттава, олег степанов
В мире, Россия, Канада, Оттава, Олег Степанов
Канада запретила проведение лазерного шоу после запроса посольства России
Степанов: Канада запретила проведение лазерного шоу по запросу посольства России
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Правительство Канады после запроса посольства России запретило проведение "лазерного шоу" на здании дипмиссии, дипломаты считают это неплохим результатом и намерены работать и по другим сюжетам, заявил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
Как рассказал по телефону Степанов, поводом для обращения дипломатов стала распространенная в соцсетях информация, что активисты 30 сентября намерены создать неудобства в работе посольства, спроецировав при помощи лазера различные изображения на фасад его здания.
Скандал в парламенте: нацисты всегда полезны в борьбе с Россией
"Я лично и наши дипломаты параллельно обратились в МИД Канады и в Канадскую королевскую конную полицию, которая занимается охраной дипломатических представительств, обратили внимание на этот сюжет, выразили протест, подчеркнули, что такого рода действия нарушают Венскую конвенцию, могут не просто помешать функционированию дипломатического представительства, то есть нашего посольства, но и нанести вред здоровью наших сотрудников", - пояснил российский посол.
По его словам, о реакции официальной Оттавы на свой запрос дипломаты РФ узнали из прессы.
"Надо сказать, что канадские власти отреагировали на это и сегодня. По крайней мере, из прессы мы узнали о том, что городские власти, полиция запретили такого рода лазерное проецирование. Тоже неплохой результат. Будем работать по всем сюжетам", - подчеркнул Степанов.
Захарова: заигрывания Канады с нацистами повлияют на отношения с Россией