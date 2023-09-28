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Захарова назвала ложью слова Трюдо, что он якобы не знал о прошлом эсэсовца - РИА Новости, 28.09.2023
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15:28 28.09.2023 (обновлено: 15:53 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/kanada-1899216624.html
Захарова назвала ложью слова Трюдо, что он якобы не знал о прошлом эсэсовца
Захарова назвала ложью слова Трюдо, что он якобы не знал о прошлом эсэсовца - РИА Новости, 28.09.2023
Захарова назвала ложью слова Трюдо, что он якобы не знал о прошлом эсэсовца
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграмм-канале назвала ложью слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который якобы не знал о... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:28
2023-09-28T15:53
в мире
канада
россия
джастин трюдо
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
ярослав хунка
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграмм-канале назвала ложью слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который якобы не знал о нацистском прошлом Ярослава Хунка, получившем почести в канадском парламенте. Ранее Трюдо извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца в парламенте страны. На заседание канадского законодательного органа в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов. "Канадские власти продолжают разыгрывать спектакль. Премьер-министр Трюдо принес самые "искренние" извинения. Говорит, "не виноват, не знал, простите". Это, конечно же, ложь. Все все знали", - написала Захарова. По ее мнению, сложно предположить, "что вице-премьер Канады Христя Фриланд, верный и давний сторонник Конгресса украинцев Канады и Всемирного конгресса украинцев (UWC), внучка работавшего на нацистов преступника Михайло Хомяка, не знала о бесславном прошлом "друга Конгресса украинцев Канады" и его многолетнего спонсора Гунько (Хунка - ред.)". Кроме того, она обратила внимание, что внучка нациста Тереза Гунько опубликовала фото, где ее дед ожидает встречи с Трюдо и Зеленским в зале приемов. "Прежде чем за рубежом попасть в качестве почетного гостя на мероприятие с участием Зеленского надо быть проверенным спецслужбами от А до Я. Причем, не только Украины и Канады, но также США, Британии и ряда других стран", - отметила Захарова. Кроме того, по ее информации, "встреча с Гунько шла отдельным пунктом программы визита Зеленского, и его имя Киеву прекрасно известно". Захарова признала также что ее "шокирует молчание МИД Израиля по поводу международных чествований СС-овца". "Хочется надеяться, что это досадное недоразумение, которое будет исправлено. Большего неуважения к памяти жертв Холокоста быть не может", - добавила она.Добровольческая дивизия "Галичина" войск СС, в которой служил Хунка, комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отказался признать собственную ответственность за чествование в парламенте страны нациста, возложив вину на ушедшего в отставку спикера парламента.
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в мире, канада, россия, джастин трюдо, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ярослав хунка
В мире, Канада, Россия, Джастин Трюдо, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Ярослав Хунка
Захарова назвала ложью слова Трюдо, что он якобы не знал о прошлом эсэсовца

Захарова: канадские власти знали, кого приглашают в парламент

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграмм-канале назвала ложью слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который якобы не знал о нацистском прошлом Ярослава Хунка, получившем почести в канадском парламенте.
Ранее Трюдо извинился за "ужасную ошибку" с чествованием украинского эсэсовца в парламенте страны. На заседание канадского законодательного органа в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
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"Канадские власти продолжают разыгрывать спектакль. Премьер-министр Трюдо принес самые "искренние" извинения. Говорит, "не виноват, не знал, простите". Это, конечно же, ложь. Все все знали", - написала Захарова. По ее мнению, сложно предположить, "что вице-премьер Канады Христя Фриланд, верный и давний сторонник Конгресса украинцев Канады и Всемирного конгресса украинцев (UWC), внучка работавшего на нацистов преступника Михайло Хомяка, не знала о бесславном прошлом "друга Конгресса украинцев Канады" и его многолетнего спонсора Гунько (Хунка - ред.)".
Кроме того, она обратила внимание, что внучка нациста Тереза Гунько опубликовала фото, где ее дед ожидает встречи с Трюдо и Зеленским в зале приемов. "Прежде чем за рубежом попасть в качестве почетного гостя на мероприятие с участием Зеленского надо быть проверенным спецслужбами от А до Я. Причем, не только Украины и Канады, но также США, Британии и ряда других стран", - отметила Захарова. Кроме того, по ее информации, "встреча с Гунько шла отдельным пунктом программы визита Зеленского, и его имя Киеву прекрасно известно".
Захарова признала также что ее "шокирует молчание МИД Израиля по поводу международных чествований СС-овца". "Хочется надеяться, что это досадное недоразумение, которое будет исправлено. Большего неуважения к памяти жертв Холокоста быть не может", - добавила она.
Добровольческая дивизия "Галичина" войск СС, в которой служил Хунка, комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отказался признать собственную ответственность за чествование в парламенте страны нациста, возложив вину на ушедшего в отставку спикера парламента.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
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В миреКанадаРоссияДжастин ТрюдоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваЯрослав Хунка
 
 
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