Посол России призвал власти Канады к извинению из-за чествования эсэсовца
Посол: канадские власти должны извиниться перед русскими за чествование эсэсовца
© Кадр трансляции телеканала CBCВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CBC
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Власти Канады обязаны извиниться перед русскими за позорный инцидент с чествованием украинского эсэсовца в палате общин, заявил посол РФ Олег Степанов.
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"Несмотря на глубокие разногласия между Москвой и Оттавой в разрезе текущей геополитической обстановки, правительство и парламент Канады обязаны найти смелость и принести извинения всем русским и русской общине Канады за позорный инцидент, за которым 22 сентября наблюдал весь мир", - сообщил он журналистам.
Степанов отметил, что в Канаде проживает более 200 тысяч человек, имеющих русские корни. "Все они - добропорядочные граждане, честные избиратели и налогоплательщики. Практически каждая российская семья, включая русских канадцев, потеряла по меньше мере одного родственника в борьбе с нацизмом", - добавил он.
Посол подчеркнул, что произнесенные премьер-министром Канады Джастином Трюдо в заявлении в палате общин "так называемые "извинения" - вовсе не извинения". "И этих слов недостаточно", - резюмировал он.
На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.