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Посол России призвал власти Канады к извинению из-за чествования эсэсовца - РИА Новости, 28.09.2023
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00:35 28.09.2023 (обновлено: 00:44 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/kanada-1899075634.html
Посол России призвал власти Канады к извинению из-за чествования эсэсовца
Посол России призвал власти Канады к извинению из-за чествования эсэсовца - РИА Новости, 28.09.2023
Посол России призвал власти Канады к извинению из-за чествования эсэсовца
Власти Канады обязаны извиниться перед русскими за позорный инцидент с чествованием украинского эсэсовца в палате общин, заявил посол РФ Олег Степанов. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T00:35
2023-09-28T00:44
в мире
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россия
москва
олег степанов
джастин трюдо
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Власти Канады обязаны извиниться перед русскими за позорный инцидент с чествованием украинского эсэсовца в палате общин, заявил посол РФ Олег Степанов."Несмотря на глубокие разногласия между Москвой и Оттавой в разрезе текущей геополитической обстановки, правительство и парламент Канады обязаны найти смелость и принести извинения всем русским и русской общине Канады за позорный инцидент, за которым 22 сентября наблюдал весь мир", - сообщил он журналистам.Степанов отметил, что в Канаде проживает более 200 тысяч человек, имеющих русские корни. "Все они - добропорядочные граждане, честные избиратели и налогоплательщики. Практически каждая российская семья, включая русских канадцев, потеряла по меньше мере одного родственника в борьбе с нацизмом", - добавил он.Посол подчеркнул, что произнесенные премьер-министром Канады Джастином Трюдо в заявлении в палате общин "так называемые "извинения" - вовсе не извинения". "И этих слов недостаточно", - резюмировал он.На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.
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в мире, канада, россия, москва, олег степанов, джастин трюдо, владимир зеленский
В мире, Канада, Россия, Москва, Олег Степанов, Джастин Трюдо, Владимир Зеленский
Посол России призвал власти Канады к извинению из-за чествования эсэсовца

Посол: канадские власти должны извиниться перед русскими за чествование эсэсовца

© Кадр трансляции телеканала CBCВетеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
© Кадр трансляции телеканала CBC
Ветеран дивизии СС "Галичина" Ярослав Хунка во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Власти Канады обязаны извиниться перед русскими за позорный инцидент с чествованием украинского эсэсовца в палате общин, заявил посол РФ Олег Степанов.
«
"Несмотря на глубокие разногласия между Москвой и Оттавой в разрезе текущей геополитической обстановки, правительство и парламент Канады обязаны найти смелость и принести извинения всем русским и русской общине Канады за позорный инцидент, за которым 22 сентября наблюдал весь мир", - сообщил он журналистам.
Степанов отметил, что в Канаде проживает более 200 тысяч человек, имеющих русские корни. "Все они - добропорядочные граждане, честные избиратели и налогоплательщики. Практически каждая российская семья, включая русских канадцев, потеряла по меньше мере одного родственника в борьбе с нацизмом", - добавил он.
Посол подчеркнул, что произнесенные премьер-министром Канады Джастином Трюдо в заявлении в палате общин "так называемые "извинения" - вовсе не извинения". "И этих слов недостаточно", - резюмировал он.
На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.
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В миреКанадаРоссияМоскваОлег СтепановДжастин ТрюдоВладимир Зеленский
 
 
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