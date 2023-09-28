https://ria.ru/20230928/kanada-1899075634.html

Посол России призвал власти Канады к извинению из-за чествования эсэсовца

Посол России призвал власти Канады к извинению из-за чествования эсэсовца - РИА Новости, 28.09.2023

Посол России призвал власти Канады к извинению из-за чествования эсэсовца

Власти Канады обязаны извиниться перед русскими за позорный инцидент с чествованием украинского эсэсовца в палате общин, заявил посол РФ Олег Степанов. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T00:35

2023-09-28T00:35

2023-09-28T00:44

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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Власти Канады обязаны извиниться перед русскими за позорный инцидент с чествованием украинского эсэсовца в палате общин, заявил посол РФ Олег Степанов."Несмотря на глубокие разногласия между Москвой и Оттавой в разрезе текущей геополитической обстановки, правительство и парламент Канады обязаны найти смелость и принести извинения всем русским и русской общине Канады за позорный инцидент, за которым 22 сентября наблюдал весь мир", - сообщил он журналистам.Степанов отметил, что в Канаде проживает более 200 тысяч человек, имеющих русские корни. "Все они - добропорядочные граждане, честные избиратели и налогоплательщики. Практически каждая российская семья, включая русских канадцев, потеряла по меньше мере одного родственника в борьбе с нацизмом", - добавил он.Посол подчеркнул, что произнесенные премьер-министром Канады Джастином Трюдо в заявлении в палате общин "так называемые "извинения" - вовсе не извинения". "И этих слов недостаточно", - резюмировал он.На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку.

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в мире, канада, россия, москва, олег степанов, джастин трюдо, владимир зеленский