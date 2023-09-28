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ВКС России получили новые серийные истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 28.09.2023
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11:05 28.09.2023 (обновлено: 13:05 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/istrebitel-1899122500.html
ВКС России получили новые серийные истребители пятого поколения Су-57
ВКС России получили новые серийные истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 28.09.2023
ВКС России получили новые серийные истребители пятого поколения Су-57
Российские авиастроители передали Минобороны очередную партию истребителей пятого поколения Су-57, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:05
2023-09-28T13:05
воздушно-космические силы россии
су-57
безопасность
денис мантуров
су-35с
технологии
юрий слюсарь
ростех
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российские авиастроители передали Минобороны очередную партию истребителей пятого поколения Су-57, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства."Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передал ВКС России очередные серийные самолеты Су-57 (поколение 5) и Су-35С (поколение 4++)", — приводятся в публикации слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.Самолеты переданы военным после полного цикла заводских испытаний и тестов."Остальные боевые машины пятого поколения, поставка которых запланирована в этом году, находятся в цехе окончательной сборки, а также проходят отработку на летно-испытательной станции", — отметил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.Он отметил, что ОАК также передали третью в этом году партию Су-35С, истребители следующей очереди находятся в производстве "в высокой степени готовности".До конца года войска получат следующую партию самолетов.Серийные поставки самолетов начались в 2022 году. В рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года ВКС должны получить 76 истребителей. По данным из открытых источников, до текущей поставки на вооружении ВКС России было шесть Су-57, а к концу 2024 года армии должны передать еще 22.
https://ria.ru/20230713/su-35-1883931779.html
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воздушно-космические силы россии, су-57, безопасность, денис мантуров, су-35с, технологии, юрий слюсарь , ростех
Воздушно-космические силы России, Су-57, Безопасность, Денис Мантуров, Су-35С, Технологии, Юрий Слюсарь , Ростех
ВКС России получили новые серийные истребители пятого поколения Су-57

Мантуров: ВКС России получили новые серийные истребители пятого поколения Су-57

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российские авиастроители передали Минобороны очередную партию истребителей пятого поколения Су-57, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
"Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передал ВКС России очередные серийные самолеты Су-57 (поколение 5) и Су-35С (поколение 4++)", — приводятся в публикации слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.
Самолеты переданы военным после полного цикла заводских испытаний и тестов.
"Остальные боевые машины пятого поколения, поставка которых запланирована в этом году, находятся в цехе окончательной сборки, а также проходят отработку на летно-испытательной станции", — отметил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
Он отметил, что ОАК также передали третью в этом году партию Су-35С, истребители следующей очереди находятся в производстве "в высокой степени готовности".
До конца года войска получат следующую партию самолетов.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разработанный компанией "Сухой". Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

Серийные поставки самолетов начались в 2022 году. В рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года ВКС должны получить 76 истребителей. По данным из открытых источников, до текущей поставки на вооружении ВКС России было шесть Су-57, а к концу 2024 года армии должны передать еще 22.
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