https://ria.ru/20230928/istrebitel-1899122500.html

ВКС России получили новые серийные истребители пятого поколения Су-57

ВКС России получили новые серийные истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 28.09.2023

ВКС России получили новые серийные истребители пятого поколения Су-57

Российские авиастроители передали Минобороны очередную партию истребителей пятого поколения Су-57, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T11:05

2023-09-28T11:05

2023-09-28T13:05

воздушно-космические силы россии

су-57

безопасность

денис мантуров

су-35с

технологии

юрий слюсарь

ростех

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782846020_0:56:1876:1111_1920x0_80_0_0_043e217edc0caf91a4d05c46ab57a605.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российские авиастроители передали Минобороны очередную партию истребителей пятого поколения Су-57, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства."Комсомольский-на-Амуре авиационный завод передал ВКС России очередные серийные самолеты Су-57 (поколение 5) и Су-35С (поколение 4++)", — приводятся в публикации слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.Самолеты переданы военным после полного цикла заводских испытаний и тестов."Остальные боевые машины пятого поколения, поставка которых запланирована в этом году, находятся в цехе окончательной сборки, а также проходят отработку на летно-испытательной станции", — отметил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.Он отметил, что ОАК также передали третью в этом году партию Су-35С, истребители следующей очереди находятся в производстве "в высокой степени готовности".До конца года войска получат следующую партию самолетов.Серийные поставки самолетов начались в 2022 году. В рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года ВКС должны получить 76 истребителей. По данным из открытых источников, до текущей поставки на вооружении ВКС России было шесть Су-57, а к концу 2024 года армии должны передать еще 22.

https://ria.ru/20230713/su-35-1883931779.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воздушно-космические силы россии, су-57, безопасность, денис мантуров, су-35с, технологии, юрий слюсарь , ростех