Рейтинг@Mail.ru
В Испании подросток напал с ножом на преподавателей и учеников в школе - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 28.09.2023 (обновлено: 11:20 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/ispaniya-1899121330.html
В Испании подросток напал с ножом на преподавателей и учеников в школе
В Испании подросток напал с ножом на преподавателей и учеников в школе - РИА Новости, 28.09.2023
В Испании подросток напал с ножом на преподавателей и учеников в школе
Четырнадцатилетний подросток напал с ножом на преподавателей и учеников школы в четверг утром в городе Херес на юге Испании, четыре человека получили ранения,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:03
2023-09-28T11:20
в мире
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/125032/91/1250329160_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_bd63ef4feaae79342f9f41419e3321ec.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток напал с ножом на преподавателей и учеников школы в четверг утром в городе Херес на юге Испании, четыре человека получили ранения, сообщила газета ABC со ссылкой на данные местной полиции.По данным газеты, полиция задержала подростка."Учащийся &lt;...&gt; средней школы напал с ножом на трех учителей и двух учеников средней школы в &lt;...&gt; городе Херес... Четверо из них получили ранения", - сообщает газета со ссылкой на местную полицию.По ее данным, один из преподавателей был доставлен в больницу из-за повреждения глаза и находится в тяжелом состоянии. Все, кто находился в школе, были эвакуированы."Нападавший мог иметь расстройство аутистического спектра (нарушение нейропсихического развития – ред.). Полиция выясняет детали случившегося", - отмечает издание.
https://ria.ru/20230911/shkola-1895581012.html
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/125032/91/1250329160_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_9ffad0869ae8b7d0d34fa955f771d346.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания
В мире, Испания
В Испании подросток напал с ножом на преподавателей и учеников в школе

ABC: подросток ранил ножом четырех учителей и учеников школы в испанском Хересе

© AP Photo / Emilio MorenattiМашина скорой помощи в Испании
Машина скорой помощи в Испании - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Машина скорой помощи в Испании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток напал с ножом на преподавателей и учеников школы в четверг утром в городе Херес на юге Испании, четыре человека получили ранения, сообщила газета ABC со ссылкой на данные местной полиции.
По данным газеты, полиция задержала подростка.
«
"Учащийся <...> средней школы напал с ножом на трех учителей и двух учеников средней школы в <...> городе Херес... Четверо из них получили ранения", - сообщает газета со ссылкой на местную полицию.
По ее данным, один из преподавателей был доставлен в больницу из-за повреждения глаза и находится в тяжелом состоянии. Все, кто находился в школе, были эвакуированы.
"Нападавший мог иметь расстройство аутистического спектра (нарушение нейропсихического развития – ред.). Полиция выясняет детали случившегося", - отмечает издание.
Школа в хуторе Красный Десант - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Ученик, напавший с ножом на людей в ростовской школе, хотел убить учителя
11 сентября, 14:29
 
В миреИспания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала