https://ria.ru/20230928/ispaniya-1899121330.html
В Испании подросток напал с ножом на преподавателей и учеников в школе
В Испании подросток напал с ножом на преподавателей и учеников в школе - РИА Новости, 28.09.2023
В Испании подросток напал с ножом на преподавателей и учеников в школе
Четырнадцатилетний подросток напал с ножом на преподавателей и учеников школы в четверг утром в городе Херес на юге Испании, четыре человека получили ранения,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:03
2023-09-28T11:03
2023-09-28T11:20
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испания
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток напал с ножом на преподавателей и учеников школы в четверг утром в городе Херес на юге Испании, четыре человека получили ранения, сообщила газета ABC со ссылкой на данные местной полиции.По данным газеты, полиция задержала подростка."Учащийся <...> средней школы напал с ножом на трех учителей и двух учеников средней школы в <...> городе Херес... Четверо из них получили ранения", - сообщает газета со ссылкой на местную полицию.По ее данным, один из преподавателей был доставлен в больницу из-за повреждения глаза и находится в тяжелом состоянии. Все, кто находился в школе, были эвакуированы."Нападавший мог иметь расстройство аутистического спектра (нарушение нейропсихического развития – ред.). Полиция выясняет детали случившегося", - отмечает издание.
https://ria.ru/20230911/shkola-1895581012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания
В Испании подросток напал с ножом на преподавателей и учеников в школе
ABC: подросток ранил ножом четырех учителей и учеников школы в испанском Хересе
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
Четырнадцатилетний подросток напал с ножом на преподавателей и учеников школы в четверг утром в городе Херес на юге Испании, четыре человека получили ранения, сообщила газета ABC
со ссылкой на данные местной полиции.
По данным газеты, полиция задержала подростка.
«
"Учащийся <...> средней школы напал с ножом на трех учителей и двух учеников средней школы в <...> городе Херес... Четверо из них получили ранения", - сообщает газета со ссылкой на местную полицию.
По ее данным, один из преподавателей был доставлен в больницу из-за повреждения глаза и находится в тяжелом состоянии. Все, кто находился в школе, были эвакуированы.
"Нападавший мог иметь расстройство аутистического спектра (нарушение нейропсихического развития – ред.). Полиция выясняет детали случившегося", - отмечает издание.
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