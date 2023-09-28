https://ria.ru/20230928/ispaniya-1899121330.html

В Испании подросток напал с ножом на преподавателей и учеников в школе

В Испании подросток напал с ножом на преподавателей и учеников в школе - РИА Новости, 28.09.2023

В Испании подросток напал с ножом на преподавателей и учеников в школе

Четырнадцатилетний подросток напал с ножом на преподавателей и учеников школы в четверг утром в городе Херес на юге Испании, четыре человека получили ранения,... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T11:03

2023-09-28T11:03

2023-09-28T11:20

в мире

испания

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток напал с ножом на преподавателей и учеников школы в четверг утром в городе Херес на юге Испании, четыре человека получили ранения, сообщила газета ABC со ссылкой на данные местной полиции.По данным газеты, полиция задержала подростка."Учащийся <...> средней школы напал с ножом на трех учителей и двух учеников средней школы в <...> городе Херес... Четверо из них получили ранения", - сообщает газета со ссылкой на местную полицию.По ее данным, один из преподавателей был доставлен в больницу из-за повреждения глаза и находится в тяжелом состоянии. Все, кто находился в школе, были эвакуированы."Нападавший мог иметь расстройство аутистического спектра (нарушение нейропсихического развития – ред.). Полиция выясняет детали случившегося", - отмечает издание.

https://ria.ru/20230911/shkola-1895581012.html

испания

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, испания