Украина попросила ЕС не создавать программы для интеграции беженцев
Власти Украины попросили ЕС не создавать программы для интеграции беженцев
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Власти Украины просят ЕС не создавать программы для интеграции украинцев в странах пребывания, потому что считают их не беженцами, а лишь вынужденно уехавшими, заявила глава украинской миграционной службы Наталья Науменко.
"Мы их не рассматриваем как беженцев. Мы их рассматриваем как людей, вынужденно уехавших из Украины. К счастью, коллеги из миграционных служб других стран меня также поддерживают, когда я прошу не рассматривать наших граждан как беженцев и не создавать программы для их интеграции в стране пребывания", — цитирует Науменко Telegram-канал издания "Страна".
Науменко также считает данные ООН о восьми миллионах украинцев, находящихся за границей, "несколько завышенными".
Ранее в Еврокомиссии заявляли, что всего на территорию ЕС в рамках действия механизма временной защиты украинских беженцев прибыли 16 миллионов украинцев, 11 миллионов вернулись затем на родину, один миллион уехал в США, Великобританию и Канаду, а четыре миллиона остаются в ЕС. Механизм позволяет гражданам Украины по упрощенной процедуре легализоваться в ЕС, получать услуги здравоохранения и образования, доступ на рынок труда, жилье и соцвыплаты.
В конце июня уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что более восьми миллионов украинцев являются беженцами, из них более пяти миллионов подали заявления на получение статуса временного резидента в соседних европейских странах.