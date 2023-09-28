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Конгрессмен заявил, что у республиканцев нет улик для импичмента Байдена - РИА Новости, 28.09.2023
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18:42 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/impichment-1899280624.html
Конгрессмен заявил, что у республиканцев нет улик для импичмента Байдена
Конгрессмен заявил, что у республиканцев нет улик для импичмента Байдена - РИА Новости, 28.09.2023
Конгрессмен заявил, что у республиканцев нет улик для импичмента Байдена
Демократ Джейми Раскин уверен, что у республиканцев нет оснований для импичмента действующего президента США Джо Байдена, об этом он заявил в четверг на... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T18:42
2023-09-28T18:42
в мире
сша
джо байден
конгресс сша
республиканская партия сша
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Демократ Джейми Раскин уверен, что у республиканцев нет оснований для импичмента действующего президента США Джо Байдена, об этом он заявил в четверг на заседании надзорного комитета Палаты представителей США в рамках слушаний по делу об импичменту. "Комитет получил 12 тысяч страниц (банковских - ред.) данных, напечатанных на обеих сторонах, ни одна из них не показывает ни цента, которая бы шла президенту Джо Байдену", - отметил Раскин. По словам конгрессмена, педалируемый республиканцами импичмент Байдена ведется в интересах экс-президента США Дональда Трампа. В связи с этим он потребовал вызова для дачи показаний адвоката Трампа, экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани и предпринимателя Льва Парнаса. По итогам голосования комитет не поддержал эту инициативу. "Мы провели интервью с каждым, от бизнес-партнеров Хантера Байдена до занятого в расследовании агента ФБР, и мы не нашли доказательств каких-либо преступлений со стороны президента Байдена", - сказал Раскин. "Если бы у республиканцев были неопровержимые доказательства, они бы представили это здесь сегодня, у них нет ничего на Джо Байдена", - добавил конгрессмен. Республиканцы подозревают Байдена в коррупции и злоупотреблении служебным положением и на этом основании начали процедуру импичмента. Комитет расследует, главным образом, вопрос о том, получал ли Байден выгоду от деловых операций своего сына Хантера. Обвинения касаются периода пребывания Байдена на посту вице-президента США (2009-2017 годы).
https://ria.ru/20230915/amerika-1896322823.html
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в мире, сша, джо байден, конгресс сша, республиканская партия сша
В мире, США, Джо Байден, Конгресс США, Республиканская партия США
Конгрессмен заявил, что у республиканцев нет улик для импичмента Байдена

Конгрессмен-демократ Раскин: у республиканцев нет улик для импичмента Байдена

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Демократ Джейми Раскин уверен, что у республиканцев нет оснований для импичмента действующего президента США Джо Байдена, об этом он заявил в четверг на заседании надзорного комитета Палаты представителей США в рамках слушаний по делу об импичменту.
"Комитет получил 12 тысяч страниц (банковских - ред.) данных, напечатанных на обеих сторонах, ни одна из них не показывает ни цента, которая бы шла президенту Джо Байдену", - отметил Раскин.
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По словам конгрессмена, педалируемый республиканцами импичмент Байдена ведется в интересах экс-президента США Дональда Трампа. В связи с этим он потребовал вызова для дачи показаний адвоката Трампа, экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани и предпринимателя Льва Парнаса. По итогам голосования комитет не поддержал эту инициативу. "Мы провели интервью с каждым, от бизнес-партнеров Хантера Байдена до занятого в расследовании агента ФБР, и мы не нашли доказательств каких-либо преступлений со стороны президента Байдена", - сказал Раскин.
"Если бы у республиканцев были неопровержимые доказательства, они бы представили это здесь сегодня, у них нет ничего на Джо Байдена", - добавил конгрессмен.
Республиканцы подозревают Байдена в коррупции и злоупотреблении служебным положением и на этом основании начали процедуру импичмента. Комитет расследует, главным образом, вопрос о том, получал ли Байден выгоду от деловых операций своего сына Хантера. Обвинения касаются периода пребывания Байдена на посту вице-президента США (2009-2017 годы).
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