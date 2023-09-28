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Премьер Грузии заявил, что страна заслужила статус кандидата в ЕС
Премьер Грузии заявил, что страна заслужила статус кандидата в ЕС - РИА Новости, 28.09.2023
Премьер Грузии заявил, что страна заслужила статус кандидата в ЕС
Если Грузия не получит статус кандидата в члены Евросоюза, это будет стратегической ошибкой ЕС и оскорблением грузинского народа, считает премьер-министр... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T20:16
2023-09-28T20:16
2023-09-28T20:16
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ТБИЛИСИ, 28 сен - РИА Новости. Если Грузия не получит статус кандидата в члены Евросоюза, это будет стратегической ошибкой ЕС и оскорблением грузинского народа, считает премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Грузия ожидает получить статус кандидата в ЕС к концу года. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Грузия к настоящему моменту выполнила три из 12 условий, поставленных Еврокомиссией для получения статуса страны-кандидата в ЕС, но время на выполнение оставшихся девяти условий еще есть. "Я провел встречу с (главой Евросовета) Шарлем Мишелем и другими лидерами европейских стран. Мы имеем открытый разговор, в закрытых форматах я говорю больше, чем публично. Мой посыл прост: однозначно, что Грузия достигнутым прогрессом с учетом сложной геополитической ситуации, а также проведенными реформами заслуживает получить статус кандидата в члены Евросоюза. В другом случае это будет очередной стратегической ошибкой Евросоюза и несправедливым обращением к нашей стране и к нашему народу",- заявил Гарибашвили журналистам. Глава правительства в очередной раз подчеркнул приоритетные позиции Грузии в сравнении с Украиной и Молдавией, которые ранее уже получили статус кандидата, по его словам, "в виде аванса". "Мы никому не завидуем и желаем всем еще большего прогресса. Но я отметил, что мы заслуживаем получения статуса… Не хочу опережать события, но если решение будет негативным, это будет абсолютно неприемлемым и оскорбительным для нас, нашего народа и страны", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20230903/evrosoyuz-1893841777.html
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в мире, грузия, украина, ираклий гарибашвили, евросоюз, еврокомиссия, жозеп боррель, евросовет, шарль мишель
В мире, Грузия, Украина, Ираклий Гарибашвили, Евросоюз, Еврокомиссия, Жозеп Боррель, Евросовет, Шарль Мишель
Премьер Грузии заявил, что страна заслужила статус кандидата в ЕС
Гарибашвили: Грузия заслужила получить статус кандидата в ЕС к концу года