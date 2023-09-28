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В Севастополе задержали агента украинской разведки - РИА Новости, 28.09.2023
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09:47 28.09.2023 (обновлено: 10:45 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/gosizmena-1899104497.html
В Севастополе задержали агента украинской разведки
В Севастополе задержали агента украинской разведки - РИА Новости, 28.09.2023
В Севастополе задержали агента украинской разведки
Россиянина задержали в Севастополе по подозрению в госизмене: уклоняясь от мобилизации, он уехал в одну из стран СНГ и установил связь с украинской разведкой,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T09:47
2023-09-28T10:45
севастополь
происшествия
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россиянина задержали в Севастополе по подозрению в госизмене: уклоняясь от мобилизации, он уехал в одну из стран СНГ и установил связь с украинской разведкой, сообщила пресс-служба ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК "Государственная измена", задержан в Севастополе гражданин России", — говорится в релизе службы.По данным ФСБ, в 2022 году, уклоняясь от призыва по частичной мобилизации, мужчина уехал на территорию одного из государств СНГ, оно не называется. Как утверждается, после этого он обратился к представителю Главного управления разведки украинского Минобороны, впоследствии его завербовали. Далее, выполняя задание куратора, россиянин устроился на работу в организацию, строящую фортификационные сооружения в Крыму."Собранные сведения он передал в военную разведку Украины", — заявили в ФСБ.Когда именно проведено задержание, не уточняется, но Ленинский районный суд Севастополя уже заключил фигуранта дела в следственный изолятор.
https://ria.ru/20230824/krymchanin-1892011862.html
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Задержание подозреваемого в госизмене в Севастополе
Задержание подозреваемого в госизмене в Севастополе
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севастополь, происшествия, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Севастополь, Происшествия, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Севастополе задержали агента украинской разведки

В Севастополе ФСБ задержала мужчину за передачу данных украинской разведке

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россиянина задержали в Севастополе по подозрению в госизмене: уклоняясь от мобилизации, он уехал в одну из стран СНГ и установил связь с украинской разведкой, сообщила пресс-служба ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК "Государственная измена", задержан в Севастополе гражданин России", — говорится в релизе службы.
По данным ФСБ, в 2022 году, уклоняясь от призыва по частичной мобилизации, мужчина уехал на территорию одного из государств СНГ, оно не называется. Как утверждается, после этого он обратился к представителю Главного управления разведки украинского Минобороны, впоследствии его завербовали. Далее, выполняя задание куратора, россиянин устроился на работу в организацию, строящую фортификационные сооружения в Крыму.
"Собранные сведения он передал в военную разведку Украины", — заявили в ФСБ.
Когда именно проведено задержание, не уточняется, но Ленинский районный суд Севастополя уже заключил фигуранта дела в следственный изолятор.
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СевастопольПроисшествияРоссияУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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