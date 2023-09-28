https://ria.ru/20230928/gosizmena-1899104497.html

В Севастополе задержали агента украинской разведки

В Севастополе задержали агента украинской разведки - РИА Новости, 28.09.2023

В Севастополе задержали агента украинской разведки

Россиянина задержали в Севастополе по подозрению в госизмене: уклоняясь от мобилизации, он уехал в одну из стран СНГ и установил связь с украинской разведкой,... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T09:47

2023-09-28T09:47

2023-09-28T10:45

севастополь

происшествия

россия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899115240_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_56ea429f6f6383744fb0f31ced5d4354.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россиянина задержали в Севастополе по подозрению в госизмене: уклоняясь от мобилизации, он уехал в одну из стран СНГ и установил связь с украинской разведкой, сообщила пресс-служба ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК "Государственная измена", задержан в Севастополе гражданин России", — говорится в релизе службы.По данным ФСБ, в 2022 году, уклоняясь от призыва по частичной мобилизации, мужчина уехал на территорию одного из государств СНГ, оно не называется. Как утверждается, после этого он обратился к представителю Главного управления разведки украинского Минобороны, впоследствии его завербовали. Далее, выполняя задание куратора, россиянин устроился на работу в организацию, строящую фортификационные сооружения в Крыму."Собранные сведения он передал в военную разведку Украины", — заявили в ФСБ.Когда именно проведено задержание, не уточняется, но Ленинский районный суд Севастополя уже заключил фигуранта дела в следственный изолятор.

https://ria.ru/20230824/krymchanin-1892011862.html

севастополь

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подозреваемого в госизмене в Севастополе Задержание подозреваемого в госизмене в Севастополе 2023-09-28T09:47 true PT1M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

севастополь, происшествия, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)