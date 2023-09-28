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Стартовало интернет-голосование в поддержку конкурса "Учитель года России" - РИА Новости, 28.09.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
19:18 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/golosovanie-1899287873.html
Стартовало интернет-голосование в поддержку конкурса "Учитель года России"
Стартовало интернет-голосование в поддержку конкурса "Учитель года России" - РИА Новости, 28.09.2023
Стартовало интернет-голосование в поддержку конкурса "Учитель года России"
Все желающие смогут посмотреть видеовизитки учителей и проголосовать за понравившегося педагога с помощью чат-бота в социальной сети "ВКонтакте"... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T19:18
2023-09-28T19:18
год педагога и наставника
сн_образование
общество
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. В поддержку конкурса "Учитель года России" началось специальное онлайн-голосование, сообщили в Минобразования. Все желающие смогут посмотреть видеовизитки учителей и проголосовать за понравившегося педагога с помощью чат-бота в социальной сети "ВКонтакте". Интернет-голосование проводится с 28 сентября по 3 октября 2023 года до 12:00 (мск).Организаторами проекта выступают Минпросвещения России и Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций "Диалог" при поддержке коммуникационного сервиса "Сферум".Чат-бот, разработанный "Диалогом", дает возможность единожды проголосовать за одного из 89 финалистов конкурса "Учитель года России – 2023". С помощью фильтров можно выбрать регион и визитную карточку педагога.Итоги голосования будут подведены 3 октября 2023 года на торжественной церемонии закрытия второго тура заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2023" в Московской области.Следить за новостями о конкурсе "Учитель года России – 2023" можно в официальном сообществе конкурса в соцсети "ВКонтакте".Всероссийский профессиональный конкурс "Учитель года России" проводится в 34-й раз. Отборочные соревнования проходили в каждом регионе страны. В финал вышли 90 учителей, в том числе педагоги из четырех новых субъектов России и победитель конкурса "Учитель года заграншкол МИД России – 2023".Проект запущен по поручению Президента России Владимира Путина об организации широкого информационного освещения конкурса "Учитель года России" и заключается в привлечении внимания общественности к главному педагогическому конкурсу страны, его участникам, повышении престижа профессии педагога.Всероссийский конкурс "Учитель года России" ежегодно собирает более 100 тысяч участников, объединяя все больше творческих педагогов и формируя профессиональное экспертное сообщество.
https://ria.ru/20230919/vorobev-1897289883.html
https://ria.ru/20230925/uchitel-1898426849.html
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Новости
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РИА Новости
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сн_образование, общество
Год педагога и наставника, СН_Образование, Общество

Стартовало интернет-голосование в поддержку конкурса "Учитель года России"

© iStock.com / Zephyr18Мужчина использует ноутбук и смартфон для работы
Мужчина использует ноутбук и смартфон для работы - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© iStock.com / Zephyr18
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. В поддержку конкурса "Учитель года России" началось специальное онлайн-голосование, сообщили в Минобразования. Все желающие смогут посмотреть видеовизитки учителей и проголосовать за понравившегося педагога с помощью чат-бота в социальной сети "ВКонтакте". Интернет-голосование проводится с 28 сентября по 3 октября 2023 года до 12:00 (мск).
Организаторами проекта выступают Минпросвещения России и Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций "Диалог" при поддержке коммуникационного сервиса "Сферум".
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19 сентября, 16:20
Чат-бот, разработанный "Диалогом", дает возможность единожды проголосовать за одного из 89 финалистов конкурса "Учитель года России – 2023". С помощью фильтров можно выбрать регион и визитную карточку педагога.
Итоги голосования будут подведены 3 октября 2023 года на торжественной церемонии закрытия второго тура заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2023" в Московской области.
Следить за новостями о конкурсе "Учитель года России – 2023" можно в официальном сообществе конкурса в соцсети "ВКонтакте".
Всероссийский профессиональный конкурс "Учитель года России" проводится в 34-й раз. Отборочные соревнования проходили в каждом регионе страны. В финал вышли 90 учителей, в том числе педагоги из четырех новых субъектов России и победитель конкурса "Учитель года заграншкол МИД России – 2023".
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25 сентября, 10:14
Проект запущен по поручению Президента России Владимира Путина об организации широкого информационного освещения конкурса "Учитель года России" и заключается в привлечении внимания общественности к главному педагогическому конкурсу страны, его участникам, повышении престижа профессии педагога.
Всероссийский конкурс "Учитель года России" ежегодно собирает более 100 тысяч участников, объединяя все больше творческих педагогов и формируя профессиональное экспертное сообщество.
 
Год педагога и наставникаСН_ОбразованиеОбщество
 
 
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