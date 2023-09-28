https://ria.ru/20230928/golosovanie-1899287873.html

Стартовало интернет-голосование в поддержку конкурса "Учитель года России"

Стартовало интернет-голосование в поддержку конкурса "Учитель года России" - РИА Новости, 28.09.2023

Стартовало интернет-голосование в поддержку конкурса "Учитель года России"

Все желающие смогут посмотреть видеовизитки учителей и проголосовать за понравившегося педагога с помощью чат-бота в социальной сети "ВКонтакте"... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T19:18

2023-09-28T19:18

2023-09-28T19:18

год педагога и наставника

сн_образование

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883563527_96:0:3737:2048_1920x0_80_0_0_af58357725895f91396f9127becedd22.jpg

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. В поддержку конкурса "Учитель года России" началось специальное онлайн-голосование, сообщили в Минобразования. Все желающие смогут посмотреть видеовизитки учителей и проголосовать за понравившегося педагога с помощью чат-бота в социальной сети "ВКонтакте". Интернет-голосование проводится с 28 сентября по 3 октября 2023 года до 12:00 (мск).Организаторами проекта выступают Минпросвещения России и Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций "Диалог" при поддержке коммуникационного сервиса "Сферум".Чат-бот, разработанный "Диалогом", дает возможность единожды проголосовать за одного из 89 финалистов конкурса "Учитель года России – 2023". С помощью фильтров можно выбрать регион и визитную карточку педагога.Итоги голосования будут подведены 3 октября 2023 года на торжественной церемонии закрытия второго тура заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2023" в Московской области.Следить за новостями о конкурсе "Учитель года России – 2023" можно в официальном сообществе конкурса в соцсети "ВКонтакте".Всероссийский профессиональный конкурс "Учитель года России" проводится в 34-й раз. Отборочные соревнования проходили в каждом регионе страны. В финал вышли 90 учителей, в том числе педагоги из четырех новых субъектов России и победитель конкурса "Учитель года заграншкол МИД России – 2023".Проект запущен по поручению Президента России Владимира Путина об организации широкого информационного освещения конкурса "Учитель года России" и заключается в привлечении внимания общественности к главному педагогическому конкурсу страны, его участникам, повышении престижа профессии педагога.Всероссийский конкурс "Учитель года России" ежегодно собирает более 100 тысяч участников, объединяя все больше творческих педагогов и формируя профессиональное экспертное сообщество.

https://ria.ru/20230919/vorobev-1897289883.html

https://ria.ru/20230925/uchitel-1898426849.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, общество