https://ria.ru/20230928/gaz-1899250058.html
На Кубани семиклассник распылил баллончик в школе, есть пострадавшие
На Кубани семиклассник распылил баллончик в школе, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.09.2023
На Кубани семиклассник распылил баллончик в школе, есть пострадавшие
Семиклассник в Кущевском районе Кубани распылил на перемене газовый баллончик, в результате 15 школьникам потребовалась медпомощь, сообщили на сайте краевой... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T17:05
2023-09-28T17:05
2023-09-28T17:05
происшествия
кущевский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 28 сен - РИА Новости. Семиклассник в Кущевском районе Кубани распылил на перемене газовый баллончик, в результате 15 школьникам потребовалась медпомощь, сообщили на сайте краевой прокуратуры. Установлено, что в четверг утром в средней школе станицы Кисляковской семиклассник во время перемены распылил газовый баллончик. "Рядом находилось около 50 человек, которых эвакуировали из здания. Медицинская помощь понадобилась 15 обучающимся. В настоящее время угрозы их жизни и здоровью нет, большинство отпущены домой после обследования", - говорится в сообщении. Предварительно, ученик приобрел баллончик на одном из маркетплейсов и решил "опробовать его действие". По данным краевого ГУМВД, будет рассмотрен вопрос о постановке подростка на профилактический учет.
https://ria.ru/20230920/napadenie-1897594186.html
кущевский район
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кущевский район, краснодарский край
Происшествия, Кущевский район, Краснодарский край
На Кубани семиклассник распылил баллончик в школе, есть пострадавшие
Семиклассник распылил баллончик в школе в Кущевском районе, пострадали 15 детей