https://ria.ru/20230928/gaz-1899250058.html

На Кубани семиклассник распылил баллончик в школе, есть пострадавшие

На Кубани семиклассник распылил баллончик в школе, есть пострадавшие - РИА Новости, 28.09.2023

На Кубани семиклассник распылил баллончик в школе, есть пострадавшие

Семиклассник в Кущевском районе Кубани распылил на перемене газовый баллончик, в результате 15 школьникам потребовалась медпомощь, сообщили на сайте краевой... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T17:05

2023-09-28T17:05

2023-09-28T17:05

происшествия

кущевский район

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 28 сен - РИА Новости. Семиклассник в Кущевском районе Кубани распылил на перемене газовый баллончик, в результате 15 школьникам потребовалась медпомощь, сообщили на сайте краевой прокуратуры. Установлено, что в четверг утром в средней школе станицы Кисляковской семиклассник во время перемены распылил газовый баллончик. "Рядом находилось около 50 человек, которых эвакуировали из здания. Медицинская помощь понадобилась 15 обучающимся. В настоящее время угрозы их жизни и здоровью нет, большинство отпущены домой после обследования", - говорится в сообщении. Предварительно, ученик приобрел баллончик на одном из маркетплейсов и решил "опробовать его действие". По данным краевого ГУМВД, будет рассмотрен вопрос о постановке подростка на профилактический учет.

https://ria.ru/20230920/napadenie-1897594186.html

кущевский район

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кущевский район, краснодарский край