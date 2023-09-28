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Украина не справилась. США открывают новые фронты против России, пишут СМИ - РИА Новости, 28.09.2023
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02:18 28.09.2023 (обновлено: 08:49 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/front-1899079987.html
Украина не справилась. США открывают новые фронты против России, пишут СМИ
Украина не справилась. США открывают новые фронты против России, пишут СМИ - РИА Новости, 28.09.2023
Украина не справилась. США открывают новые фронты против России, пишут СМИ
Вашингтон открывает новые фронты против России, так как Украина не справляется со своей задачей, пишет Al-Watan. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T02:18
2023-09-28T08:49
россия
украина
дмитрий песков
нато
вооруженные силы украины
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Вашингтон открывает новые фронты против России, так как Украина не справляется со своей задачей, пишет Al-Watan.&quot;США сталкиваются с неутешительной реальностью. В связи с этим американская администрация приступила к открытию новых фронтов против России — на территории &lt;...&gt; Молдавии и на Южном Кавказе&quot;, — говорится в материале.По словам автора, Вашингтон не был готов к стойкости России и решил создать как можно больше горячих точек вокруг нее. По мнению Запада, это могло бы привести к истощению потенциала России.Обозреватель также отметил, что на открытие новых фронтов Запад сподвиг провал Украины. Вашингтон напрасно делает ставки на Киев, так как между армиями России и Украины существует огромный дисбаланс, не позволяющий ВСУ достичь прогресса.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230926/nato-1898796247.html
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россия, украина, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины, вашингтон (штат)
Россия, Украина, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины, Вашингтон (штат)
Украина не справилась. США открывают новые фронты против России, пишут СМИ

Al-Watan: США открывают фронт против России в Молдавии и на Южном Кавказе

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Вашингтон открывает новые фронты против России, так как Украина не справляется со своей задачей, пишет Al-Watan.
«

"США сталкиваются с неутешительной реальностью. В связи с этим американская администрация приступила к открытию новых фронтов против России — на территории <...> Молдавии и на Южном Кавказе", — говорится в материале.

По словам автора, Вашингтон не был готов к стойкости России и решил создать как можно больше горячих точек вокруг нее. По мнению Запада, это могло бы привести к истощению потенциала России.
Обозреватель также отметил, что на открытие новых фронтов Запад сподвиг провал Украины. Вашингтон напрасно делает ставки на Киев, так как между армиями России и Украины существует огромный дисбаланс, не позволяющий ВСУ достичь прогресса.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Через два месяца. В США забили тревогу из-за опасного шага НАТО на Украине
26 сентября, 17:57
 
РоссияУкраинаДмитрий ПесковНАТОВооруженные силы УкраиныВашингтон (штат)
 
 
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