https://ria.ru/20230928/front-1899079987.html

Украина не справилась. США открывают новые фронты против России, пишут СМИ

Украина не справилась. США открывают новые фронты против России, пишут СМИ - РИА Новости, 28.09.2023

Украина не справилась. США открывают новые фронты против России, пишут СМИ

Вашингтон открывает новые фронты против России, так как Украина не справляется со своей задачей, пишет Al-Watan. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T02:18

2023-09-28T02:18

2023-09-28T08:49

россия

украина

дмитрий песков

нато

вооруженные силы украины

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Вашингтон открывает новые фронты против России, так как Украина не справляется со своей задачей, пишет Al-Watan."США сталкиваются с неутешительной реальностью. В связи с этим американская администрация приступила к открытию новых фронтов против России — на территории <...> Молдавии и на Южном Кавказе", — говорится в материале.По словам автора, Вашингтон не был готов к стойкости России и решил создать как можно больше горячих точек вокруг нее. По мнению Запада, это могло бы привести к истощению потенциала России.Обозреватель также отметил, что на открытие новых фронтов Запад сподвиг провал Украины. Вашингтон напрасно делает ставки на Киев, так как между армиями России и Украины существует огромный дисбаланс, не позволяющий ВСУ достичь прогресса.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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россия

украина

вашингтон (штат)

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россия, украина, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины, вашингтон (штат)