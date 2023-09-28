Финляндия столкнется с трудностями на границе с Россией, считает Ниинисте
Ниинисте: Финляндия столкнется с трудностями на границе с Россией в будущем
Президент Финляндии Саули Ниинисте. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 28 сен — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что в будущем страна столкнеся с "трудностями" на финско-российской границе.
"Несомненно, в будущем мы столкнемся с трудностями. Это очевидно", - сказал он на совместном пресс-брифинге с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, находящемся в Хельсинки.
Финско-российская граница является внешней границей ЕС. Ранее YLE сообщала, что Финляндия весной продолжит строительство ограждения на границе с РФ. При этом ожидается, что длина участка в регионе Северная Карелия окажется больше, чем планировалось ранее - около 40 километров.
Президент Финляндии также отметил, что "сейчас мы приближаемся к тому моменту, когда мы увидим реакцию (России), может быть, не с военной стороны, а скорее со стороны кибербезопасности". Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
По словам Ниинисте, безопасность Финляндии в качестве члена НАТО, которым она стала 4 апреля, "максимизируется". "В этих условиях мы делаем все, что можем, и это очень много. Сдерживание, обеспечиваемое защитой НАТО, имеет важное значение. Это замечено и в России", - уверен Ниинисте.
Ринкевич выразил надежду, что Финляндия разместит своих солдат в странах Балтии. "Мы были бы рады, если бы Финляндия приняла участие в передовом присутствии, то есть в бригадах НАТО, которые сейчас создаются во всех странах Балтии. Конечно, речь идет об оборонном планировании НАТО, но если участие Финляндии возможно, мы были бы рады, если бы это произошло", - отметил президент Латвии.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.