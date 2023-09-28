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Финляндия столкнется с трудностями на границе с Россией, считает Ниинисте - РИА Новости, 28.09.2023
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18:11 28.09.2023 (обновлено: 18:18 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/finlyandiya-1899273420.html
Финляндия столкнется с трудностями на границе с Россией, считает Ниинисте
Финляндия столкнется с трудностями на границе с Россией, считает Ниинисте - РИА Новости, 28.09.2023
Финляндия столкнется с трудностями на границе с Россией, считает Ниинисте
Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что в будущем страна столкнеся с "трудностями" на финско-российской границе. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T18:11
2023-09-28T18:18
финляндия
саули ниинисте
россия
в мире
нато
евросоюз
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 сен — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что в будущем страна столкнеся с "трудностями" на финско-российской границе. "Несомненно, в будущем мы столкнемся с трудностями. Это очевидно", - сказал он на совместном пресс-брифинге с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, находящемся в Хельсинки. Финско-российская граница является внешней границей ЕС. Ранее YLE сообщала, что Финляндия весной продолжит строительство ограждения на границе с РФ. При этом ожидается, что длина участка в регионе Северная Карелия окажется больше, чем планировалось ранее - около 40 километров. Президент Финляндии также отметил, что "сейчас мы приближаемся к тому моменту, когда мы увидим реакцию (России), может быть, не с военной стороны, а скорее со стороны кибербезопасности". Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. По словам Ниинисте, безопасность Финляндии в качестве члена НАТО, которым она стала 4 апреля, "максимизируется". "В этих условиях мы делаем все, что можем, и это очень много. Сдерживание, обеспечиваемое защитой НАТО, имеет важное значение. Это замечено и в России", - уверен Ниинисте. Ринкевич выразил надежду, что Финляндия разместит своих солдат в странах Балтии. "Мы были бы рады, если бы Финляндия приняла участие в передовом присутствии, то есть в бригадах НАТО, которые сейчас создаются во всех странах Балтии. Конечно, речь идет об оборонном планировании НАТО, но если участие Финляндии возможно, мы были бы рады, если бы это произошло", - отметил президент Латвии. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20230928/finlyandiya-1899237944.html
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финляндия, саули ниинисте, россия, в мире, нато, евросоюз
Финляндия, Саули Ниинисте, Россия, В мире, НАТО, Евросоюз
Финляндия столкнется с трудностями на границе с Россией, считает Ниинисте

Ниинисте: Финляндия столкнется с трудностями на границе с Россией в будущем

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Финляндии Саули Ниинисте
Президент Финляндии Саули Ниинисте - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент Финляндии Саули Ниинисте. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 сен — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинисте считает, что в будущем страна столкнеся с "трудностями" на финско-российской границе.
"Несомненно, в будущем мы столкнемся с трудностями. Это очевидно", - сказал он на совместном пресс-брифинге с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, находящемся в Хельсинки.
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
В Финляндии высказались о размещении ядерного оружия
Вчера, 16:32
Финско-российская граница является внешней границей ЕС. Ранее YLE сообщала, что Финляндия весной продолжит строительство ограждения на границе с РФ. При этом ожидается, что длина участка в регионе Северная Карелия окажется больше, чем планировалось ранее - около 40 километров.
Президент Финляндии также отметил, что "сейчас мы приближаемся к тому моменту, когда мы увидим реакцию (России), может быть, не с военной стороны, а скорее со стороны кибербезопасности". Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности.
По словам Ниинисте, безопасность Финляндии в качестве члена НАТО, которым она стала 4 апреля, "максимизируется". "В этих условиях мы делаем все, что можем, и это очень много. Сдерживание, обеспечиваемое защитой НАТО, имеет важное значение. Это замечено и в России", - уверен Ниинисте.
Ринкевич выразил надежду, что Финляндия разместит своих солдат в странах Балтии. "Мы были бы рады, если бы Финляндия приняла участие в передовом присутствии, то есть в бригадах НАТО, которые сейчас создаются во всех странах Балтии. Конечно, речь идет об оборонном планировании НАТО, но если участие Финляндии возможно, мы были бы рады, если бы это произошло", - отметил президент Латвии.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Лавров назвал заявления Финляндии об антироссийских санкциях хамскими
26 сентября, 13:49
 
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