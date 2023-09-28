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Суд в Финляндии обязал просящего убежище россиянина вернуть детей матери - РИА Новости, 28.09.2023
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11:00 28.09.2023 (обновлено: 17:48 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/finlyandiya-1899120719.html
Суд в Финляндии обязал просящего убежище россиянина вернуть детей матери
Суд в Финляндии обязал просящего убежище россиянина вернуть детей матери - РИА Новости, 28.09.2023
Суд в Финляндии обязал просящего убежище россиянина вернуть детей матери
Верховный суд Финляндии не разрешил россиянину, попросившему в Хельсинки убежища для себя и двух своих незаконно вывезенных из России детей, оставить... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:00
2023-09-28T17:48
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 сен — РИА Новости. Верховный суд Финляндии не разрешил россиянину, попросившему в Хельсинки убежища для себя и двух своих незаконно вывезенных из России детей, оставить несовершеннолетних в стране, пишет газета Helsingin sanomat. "Суд обязал немедленно вернуть детей", — говорится в публикации.По мнению Верховного суда, возвращение в Россию не создаст для детей "настолько серьезной опасности, чтобы в этом могло быть отказано".Как отмечает издание, ранее финский Апелляционный суд отклонил требование матери вернуть детей десяти и 12 лет. Как утверждается, отец аргументировал свою позицию тем, что они проходили в России военную подготовку: один ребенок учился в кадетском классе, а другой — в классе "Юнармии".Как долго отец с детьми находятся в Финляндии, не уточняется.
https://ria.ru/20230920/smi-1897514528.html
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финляндия, в мире, россия
Финляндия, В мире, Россия
Суд в Финляндии обязал просящего убежище россиянина вернуть детей матери

HS: суд в Финляндии обязал просящего убежище россиянина вернуть детей матери

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкХельсинки, Финляндия
Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Хельсинки, Финляндия. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 сен — РИА Новости. Верховный суд Финляндии не разрешил россиянину, попросившему в Хельсинки убежища для себя и двух своих незаконно вывезенных из России детей, оставить несовершеннолетних в стране, пишет газета Helsingin sanomat.
"Суд обязал немедленно вернуть детей", — говорится в публикации.
По мнению Верховного суда, возвращение в Россию не создаст для детей "настолько серьезной опасности, чтобы в этом могло быть отказано".
Как отмечает издание, ранее финский Апелляционный суд отклонил требование матери вернуть детей десяти и 12 лет. Как утверждается, отец аргументировал свою позицию тем, что они проходили в России военную подготовку: один ребенок учился в кадетском классе, а другой — в классе "Юнармии".
Как долго отец с детьми находятся в Финляндии, не уточняется.
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