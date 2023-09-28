https://ria.ru/20230928/finlyandiya-1899120719.html

Суд в Финляндии обязал просящего убежище россиянина вернуть детей матери

Суд в Финляндии обязал просящего убежище россиянина вернуть детей матери - РИА Новости, 28.09.2023

Суд в Финляндии обязал просящего убежище россиянина вернуть детей матери

Верховный суд Финляндии не разрешил россиянину, попросившему в Хельсинки убежища для себя и двух своих незаконно вывезенных из России детей, оставить... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T11:00

2023-09-28T11:00

2023-09-28T17:48

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ХЕЛЬСИНКИ, 28 сен — РИА Новости. Верховный суд Финляндии не разрешил россиянину, попросившему в Хельсинки убежища для себя и двух своих незаконно вывезенных из России детей, оставить несовершеннолетних в стране, пишет газета Helsingin sanomat. "Суд обязал немедленно вернуть детей", — говорится в публикации.По мнению Верховного суда, возвращение в Россию не создаст для детей "настолько серьезной опасности, чтобы в этом могло быть отказано".Как отмечает издание, ранее финский Апелляционный суд отклонил требование матери вернуть детей десяти и 12 лет. Как утверждается, отец аргументировал свою позицию тем, что они проходили в России военную подготовку: один ребенок учился в кадетском классе, а другой — в классе "Юнармии".Как долго отец с детьми находятся в Финляндии, не уточняется.

https://ria.ru/20230920/smi-1897514528.html

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