https://ria.ru/20230928/festival-1899228050.html

Закрытие первого в РФ мурал-арт фестиваля пройдет в Тамбове 3 октября

Закрытие первого в РФ мурал-арт фестиваля пройдет в Тамбове 3 октября - РИА Новости, 28.09.2023

Закрытие первого в РФ мурал-арт фестиваля пройдет в Тамбове 3 октября

Закрытие первого в России мурал-арт фестиваля - уличные галереи "Квартал наставников" - пройдет в Тамбове 3 октября, на мероприятие съедутся знаменитые уличные... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:05

2023-09-28T16:05

2023-09-28T16:05

тамбовская область

тамбов

евгений примаков

мария львова-белова

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Закрытие первого в России мурал-арт фестиваля - уличные галереи "Квартал наставников" - пройдет в Тамбове 3 октября, на мероприятие съедутся знаменитые уличные художники, сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.Закрытие состоится в преддверии Дня учителя, который отмечают в России 5 октября. Фестиваль является одним из мероприятий Года педагога и наставника.Фестиваль стартовал 22 августа 2023 года. На многоэтажках в северной части Тамбова появятся 10 муралов, на которых представлены пары — ученик и наставник. Среди них — политики, ученые, спортсмены, деятели искусств, герои СВО, чьи имена отмечены в летописи российской истории.Героев муралов жители Тамбова выбирали через голосование на портале госуслуг. В опросе приняли участие более 12 тысяч тамбовчан, а лидером среди эскизов стали герб и флаг России.В фестивале приняли участие знаменитые уличные художники: Александр Купалян, Филипп FI2k, Дима Дренин, Александр Тор, Вася Басяо, Илья Соколов и другие. За месяц они создали настоящий музей под открытым небом. Героями их работ стали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и политик Евгений Примаков, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова и великая княгиня Елизавета Романова. Кроме того, на муралах изображены футболисты Юрий Жирков и Валерий Шарапов, ученые Геннадий Красников и Жорес Алферов, хоккеисты Александр Овечкин и Зинэтула Билялетдинов и многие другие."Мурал-арт фестиваль — яркое и запоминающееся событие этого года — Года педагога и наставника. Многие герои картин, которых изобразили уличные художники, — выдающиеся личности современности, наши земляки. Надеемся, что на закрытии фестиваля они по достоинству оценят уличную галерею, созданную в Тамбове", — отметил глава региона Максим Егоров, его слова приводит пресс-служба.2023 год указом президента России Владимира Путина объявлен Годом педагога и наставника. Задача мурал-арт фестиваля напомнить, что профессиональный и личный успех достигается благодаря собственным талантам и способностям, которые раскрываются с помощью наставников. Фестиваль реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив и правительства Тамбовской области.

https://ria.ru/20230922/matushkin-1897988529.html

https://ria.ru/20230927/yubiley-1899005416.html

тамбов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тамбов, евгений примаков, мария львова-белова