https://ria.ru/20230928/esesovets-1899314550.html

Нужно запросить список "друзей" эсэсовца в Южной Америке, заявила Захарова

Нужно запросить список "друзей" эсэсовца в Южной Америке, заявила Захарова - РИА Новости, 28.09.2023

Нужно запросить список "друзей" эсэсовца в Южной Америке, заявила Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости запросить список "друзей" Ярослава Хунки в Латинской Америке, комментируя его планы... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T22:16

2023-09-28T22:16

2023-09-28T22:21

в мире

канада

россия

южная америка

ярослав хунка

мария захарова

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости запросить список "друзей" Ярослава Хунки в Латинской Америке, комментируя его планы переехать в Южную Америку после скандала в канадском парламенте. Ранее издание "Фонтанка", ссылаясь на канадских журналистов, сообщила, что 98-летний Ярослав Хунка после грандиозного скандала в парламенте Канады планирует переехать "к своим друзьям в Южную Америку". "Напомню. Всего в Южной Америке в конце 1940-х годов осело до 10-15 тысяч нацистов. Это только те, кто были идеологами и реализаторами идей национал-социализма. Коллаборационистов не считали даже... Необходимо запросить список "друзей Гунько" в Южной Америке!" - написала Захарова в своем Telegram-канале. Хунку пригласили на заседание парламента Канады 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского. Спикер палаты общин под аплодисменты зала представил его как "канадского героя" и "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". Хунка оказался участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

https://ria.ru/20230928/kanada-1899216624.html

https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html

канада

россия

южная америка

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в мире, канада, россия, южная америка, ярослав хунка, мария захарова, владимир зеленский