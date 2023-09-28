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Нужно запросить список "друзей" эсэсовца в Южной Америке, заявила Захарова - РИА Новости, 28.09.2023
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22:16 28.09.2023 (обновлено: 22:21 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/esesovets-1899314550.html
Нужно запросить список "друзей" эсэсовца в Южной Америке, заявила Захарова
Нужно запросить список "друзей" эсэсовца в Южной Америке, заявила Захарова - РИА Новости, 28.09.2023
Нужно запросить список "друзей" эсэсовца в Южной Америке, заявила Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости запросить список "друзей" Ярослава Хунки в Латинской Америке, комментируя его планы... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T22:16
2023-09-28T22:21
в мире
канада
россия
южная америка
ярослав хунка
мария захарова
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости запросить список "друзей" Ярослава Хунки в Латинской Америке, комментируя его планы переехать в Южную Америку после скандала в канадском парламенте. Ранее издание "Фонтанка", ссылаясь на канадских журналистов, сообщила, что 98-летний Ярослав Хунка после грандиозного скандала в парламенте Канады планирует переехать "к своим друзьям в Южную Америку". "Напомню. Всего в Южной Америке в конце 1940-х годов осело до 10-15 тысяч нацистов. Это только те, кто были идеологами и реализаторами идей национал-социализма. Коллаборационистов не считали даже... Необходимо запросить список "друзей Гунько" в Южной Америке!" - написала Захарова в своем Telegram-канале. Хунку пригласили на заседание парламента Канады 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского. Спикер палаты общин под аплодисменты зала представил его как "канадского героя" и "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". Хунка оказался участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
https://ria.ru/20230928/kanada-1899216624.html
https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html
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в мире, канада, россия, южная америка, ярослав хунка, мария захарова, владимир зеленский
В мире, Канада, Россия, Южная Америка, Ярослав Хунка, Мария Захарова, Владимир Зеленский
Нужно запросить список "друзей" эсэсовца в Южной Америке, заявила Захарова

Захарова: необходимо запросить список "друзей" эсэсовца Хунки в Южной Америке

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости запросить список "друзей" Ярослава Хунки в Латинской Америке, комментируя его планы переехать в Южную Америку после скандала в канадском парламенте.
Ранее издание "Фонтанка", ссылаясь на канадских журналистов, сообщила, что 98-летний Ярослав Хунка после грандиозного скандала в парламенте Канады планирует переехать "к своим друзьям в Южную Америку".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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"Напомню. Всего в Южной Америке в конце 1940-х годов осело до 10-15 тысяч нацистов. Это только те, кто были идеологами и реализаторами идей национал-социализма. Коллаборационистов не считали даже... Необходимо запросить список "друзей Гунько" в Южной Америке!" - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Хунку пригласили на заседание парламента Канады 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского. Спикер палаты общин под аплодисменты зала представил его как "канадского героя" и "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". Хунка оказался участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Ветеран дивизии СС Галичина Ярослав Хунка (Гунько) во время визита Владимира Зеленского в парламент Канады
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В миреКанадаРоссияЮжная АмерикаЯрослав ХункаМария ЗахароваВладимир Зеленский
 
 
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