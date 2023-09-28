https://ria.ru/20230928/esesovets-1899314550.html
Нужно запросить список "друзей" эсэсовца в Южной Америке, заявила Захарова
Нужно запросить список "друзей" эсэсовца в Южной Америке, заявила Захарова - РИА Новости, 28.09.2023
Нужно запросить список "друзей" эсэсовца в Южной Америке, заявила Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости запросить список "друзей" Ярослава Хунки в Латинской Америке, комментируя его планы... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T22:16
2023-09-28T22:16
2023-09-28T22:21
в мире
канада
россия
южная америка
ярослав хунка
мария захарова
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о необходимости запросить список "друзей" Ярослава Хунки в Латинской Америке, комментируя его планы переехать в Южную Америку после скандала в канадском парламенте. Ранее издание "Фонтанка", ссылаясь на канадских журналистов, сообщила, что 98-летний Ярослав Хунка после грандиозного скандала в парламенте Канады планирует переехать "к своим друзьям в Южную Америку". "Напомню. Всего в Южной Америке в конце 1940-х годов осело до 10-15 тысяч нацистов. Это только те, кто были идеологами и реализаторами идей национал-социализма. Коллаборационистов не считали даже... Необходимо запросить список "друзей Гунько" в Южной Америке!" - написала Захарова в своем Telegram-канале. Хунку пригласили на заседание парламента Канады 22 сентября в честь визита Владимира Зеленского. Спикер палаты общин под аплодисменты зала представил его как "канадского героя" и "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны". Хунка оказался участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
https://ria.ru/20230928/kanada-1899216624.html
https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html
канада
россия
южная америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_560:0:3289:2047_1920x0_80_0_0_75cf037a98528dd68bf8eb2bf3c48a01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, россия, южная америка, ярослав хунка, мария захарова, владимир зеленский
В мире, Канада, Россия, Южная Америка, Ярослав Хунка, Мария Захарова, Владимир Зеленский
Нужно запросить список "друзей" эсэсовца в Южной Америке, заявила Захарова
Захарова: необходимо запросить список "друзей" эсэсовца Хунки в Южной Америке