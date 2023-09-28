https://ria.ru/20230928/esesovets-1899302335.html

Россия направит ноту в МИД Канады по вопросу о бывшем эсэсовце Хунке

Россия направит ноту в МИД Канады по вопросу о бывшем эсэсовце Хунке - РИА Новости, 28.09.2023

Россия направит ноту в МИД Канады по вопросу о бывшем эсэсовце Хунке

Посольство России намерено в контактах с властями Канады поднять тему правовой реакции властей после инцидента с чествованием украинского эсэсовца Ярослава... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T20:42

2023-09-28T20:42

2023-09-28T20:54

россия

канада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898458100_199:0:2332:1200_1920x0_80_0_0_6fcccc6089c89a01cd3ddf11894346ef.jpg

ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Посольство России намерено в контактах с властями Канады поднять тему правовой реакции властей после инцидента с чествованием украинского эсэсовца Ярослава Хунки в Палате общин, заявил РИА Новости глава российской дипмиссии в Оттаве Олег Степанов."Я сегодня собираюсь публично спросить у канадских властей по поводу будущего этого Хунки. Хорошо, все поняли, что он бывший эсэсовский палач, все знают теперь, что он канадский гражданин и живет в Канаде, все его вроде как бы осудили и полуизвинились за его появление в парламенте. А вот каким будет следующий шаг канадского правительства? Собираются ли они открыть, например, расследование по поводу его возможных преступлений против человечества? Или они все сейчас дадут этому скандалу умереть и просто тихонько отойдут в сторону?" - сказал Степанов.Как рассказал высокопоставленный дипломат, посольство намерено уже в четверг направить официальную ноту в МИД Канады с вопросом, какие действия ведомство намерено в дальнейшем предпринять в отношении Хунки с учетом раскрытия причастности последнего к действиям СС."Вот и посмотрим, какая будет реакция с канадской стороны", - добавил Степанов.На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. В действительности он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Во вторник он объявил, что уходит в отставку, а в среду премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес публичные извинения в связи с произошедшим.

https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

https://ria.ru/20230928/kanada-1899216624.html

россия

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, канада