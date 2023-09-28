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Дональд Туск допустил выход Польши из ЕС - РИА Новости, 28.09.2023
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10:23 28.09.2023 (обновлено: 10:50 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/es-1899111781.html
Дональд Туск допустил выход Польши из ЕС
Дональд Туск допустил выход Польши из ЕС - РИА Новости, 28.09.2023
Дональд Туск допустил выход Польши из ЕС
Лидер Польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск утверждает, что Польша выйдет из Европейского союза, если на ближайших выборах в стране не... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T10:23
2023-09-28T10:50
в мире
польша
дональд туск
европейский совет
право и справедливость
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ВАРШАВА, 28 сен — РИА Новости. Лидер Польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск утверждает, что Польша выйдет из Европейского союза, если на ближайших выборах в стране не сменится власть. "Пятнадцатого октября или мы выведем PiS, или PiS выведет нас. Из Евросоюза", — написал политик в соцсети X.Голосование назначено на 15 октября. По его итогам будет сформирован новый состав правительства. По результатам последних социологических опросов, за несколько недель до выборов правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) лидирует в рейтинге польских партий, однако не сможет завоевать больше половины депутатских портфелей. Таким образом, кто будет формировать правительство, вероятнее всего, будет решено по итогам формирования коалиций.
https://ria.ru/20230928/smi-1899110401.html
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в мире, польша, дональд туск, европейский совет, право и справедливость
В мире, Польша, Дональд Туск, Европейский совет, Право и справедливость
Дональд Туск допустил выход Польши из ЕС

Туск: Польша выйдет из Евросоюза, если в стране не сменится власть

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск
Председатель Европейского совета Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Европейского совета Дональд Туск . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 28 сен — РИА Новости. Лидер Польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск утверждает, что Польша выйдет из Европейского союза, если на ближайших выборах в стране не сменится власть.
"Пятнадцатого октября или мы выведем PiS, или PiS выведет нас. Из Евросоюза", — написал политик в соцсети X.
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10:17
Голосование назначено на 15 октября. По его итогам будет сформирован новый состав правительства.
По результатам последних социологических опросов, за несколько недель до выборов правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) лидирует в рейтинге польских партий, однако не сможет завоевать больше половины депутатских портфелей. Таким образом, кто будет формировать правительство, вероятнее всего, будет решено по итогам формирования коалиций.
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В миреПольшаДональд ТускЕвропейский советПраво и справедливость
 
 
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