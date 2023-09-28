https://ria.ru/20230928/es-1899111781.html

Дональд Туск допустил выход Польши из ЕС

Дональд Туск допустил выход Польши из ЕС - РИА Новости, 28.09.2023

Дональд Туск допустил выход Польши из ЕС

Лидер Польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск утверждает, что Польша выйдет из Европейского союза, если на ближайших выборах в стране не... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T10:23

2023-09-28T10:23

2023-09-28T10:50

в мире

польша

дональд туск

европейский совет

право и справедливость

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ВАРШАВА, 28 сен — РИА Новости. Лидер Польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск утверждает, что Польша выйдет из Европейского союза, если на ближайших выборах в стране не сменится власть. "Пятнадцатого октября или мы выведем PiS, или PiS выведет нас. Из Евросоюза", — написал политик в соцсети X.Голосование назначено на 15 октября. По его итогам будет сформирован новый состав правительства. По результатам последних социологических опросов, за несколько недель до выборов правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) лидирует в рейтинге польских партий, однако не сможет завоевать больше половины депутатских портфелей. Таким образом, кто будет формировать правительство, вероятнее всего, будет решено по итогам формирования коалиций.

https://ria.ru/20230928/smi-1899110401.html

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польша

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в мире, польша, дональд туск, европейский совет, право и справедливость