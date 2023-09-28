https://ria.ru/20230928/erevan-1899220748.html

Армянская оппозиция проведет митинг в центре Еревана 30 сентября

Армянская оппозиция проведет митинг в центре Еревана 30 сентября - РИА Новости, 28.09.2023

Армянская оппозиция проведет митинг в центре Еревана 30 сентября

Армянская оппозиция, проводившая акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, планирует митинг в центре Еревана 30 сентября, сообщили в... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T15:37

2023-09-28T15:37

2023-09-28T15:38

в мире

ереван

азербайджан

никол пашинян

ситуация в нагорном карабахе

ситуация в зоне карабахского конфликта

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ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости. Армянская оппозиция, проводившая акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, планирует митинг в центре Еревана 30 сентября, сообщили в национальном комитете, координирующем акции. "Тридцатого сентября в 17.00 (16.00 мск) национальный комитет созывает митинг на площади Республики", - говорится в заявлении, опубликованном на странице комитета в соцсетях. Протесты в Ереване проходили с 19 сентября, когда Азербайджан начал антитеррористические мероприятия в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требовали отставки Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходили стычки и потасовки митингующих с полицией. В последние дни полиция приступила к массовому задержанию лидеров протеста, а также его участников.

https://ria.ru/20230928/karabakh-1899208877.html

ереван

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в мире, ереван, азербайджан, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе, ситуация в зоне карабахского конфликта