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Армянская оппозиция проведет митинг в центре Еревана 30 сентября - РИА Новости, 28.09.2023
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15:37 28.09.2023 (обновлено: 15:38 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/erevan-1899220748.html
Армянская оппозиция проведет митинг в центре Еревана 30 сентября
Армянская оппозиция проведет митинг в центре Еревана 30 сентября - РИА Новости, 28.09.2023
Армянская оппозиция проведет митинг в центре Еревана 30 сентября
Армянская оппозиция, проводившая акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, планирует митинг в центре Еревана 30 сентября, сообщили в... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:37
2023-09-28T15:38
в мире
ереван
азербайджан
никол пашинян
ситуация в нагорном карабахе
ситуация в зоне карабахского конфликта
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ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости. Армянская оппозиция, проводившая акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, планирует митинг в центре Еревана 30 сентября, сообщили в национальном комитете, координирующем акции. "Тридцатого сентября в 17.00 (16.00 мск) национальный комитет созывает митинг на площади Республики", - говорится в заявлении, опубликованном на странице комитета в соцсетях. Протесты в Ереване проходили с 19 сентября, когда Азербайджан начал антитеррористические мероприятия в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требовали отставки Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходили стычки и потасовки митингующих с полицией. В последние дни полиция приступила к массовому задержанию лидеров протеста, а также его участников.
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в мире, ереван, азербайджан, никол пашинян, ситуация в нагорном карабахе, ситуация в зоне карабахского конфликта
В мире, Ереван, Азербайджан, Никол Пашинян, Ситуация в Нагорном Карабахе, Ситуация в зоне карабахского конфликта
Армянская оппозиция проведет митинг в центре Еревана 30 сентября

Оппозиция Армении планирует провести митинг в центре Еревана 30 сентября

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкУчастники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване
Участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Участники протеста на фоне эскалации в Нагорном Карабахе на площади Республики в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости. Армянская оппозиция, проводившая акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, планирует митинг в центре Еревана 30 сентября, сообщили в национальном комитете, координирующем акции.
"Тридцатого сентября в 17.00 (16.00 мск) национальный комитет созывает митинг на площади Республики", - говорится в заявлении, опубликованном на странице комитета в соцсетях.
Протесты в Ереване проходили с 19 сентября, когда Азербайджан начал антитеррористические мероприятия в Карабахе. На площади Республики в центре Еревана протестующие требовали отставки Пашиняна, который признал Карабах частью Азербайджана. Периодически происходили стычки и потасовки митингующих с полицией. В последние дни полиция приступила к массовому задержанию лидеров протеста, а также его участников.
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В миреЕреванАзербайджанНикол ПашинянСитуация в Нагорном КарабахеСитуация в зоне карабахского конфликта
 
 
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