https://ria.ru/20230928/eksport-1899314869.html
Новак поручил ФНС контролировать выполнение запрета на экспорт бензина
Новак поручил ФНС контролировать выполнение запрета на экспорт бензина - РИА Новости, 28.09.2023
Новак поручил ФНС контролировать выполнение запрета на экспорт бензина
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ФТС и ФНС контролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизтоплива, портовые приграничные базисы будут закрыты... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T22:18
2023-09-28T22:18
2023-09-28T22:59
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
россия
александр новак
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ФТС и ФНС контролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизтоплива, портовые приграничные базисы будут закрыты для его вывоза, а хранящееся в цистернах топливо отправится на внутренний рынок, сообщил кабмин по итогам совещания по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов."Федеральной таможенной и налоговой службам поручено контролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизельного топлива, портовые приграничные базисы будут закрыты для его вывоза, хранящееся в цистернах топливо отправлено на внутренний рынок", - говорится в сообщении правительства.Правительство России 21 сентября ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка, сообщила пресс-служба кабмина. Минэнерго затем отметило, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок. В министерстве ожидают, что эта мера может привести к дополнительному снижению цен.Позднее, 25 сентября, кабмин опубликовал поправки в постановление, запрещающее экспорт топлива. В них уточняется, что запрет не касается товаров, принятых "Транснефтью" или РЖД к транспортировке до вступления в силу постановления.Временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России не распространяется на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), гуманитарную помощь, транзитные перевозки через территорию России, а также на топливо, вывозимое физлицами для личного пользования. После поправок из ограничений выведены судовое топливо, газойли и средние дистилляты, нефтепродукты, перемещаемые в качестве припасов, а также вывозимые для обеспечения деятельности в исключительной экономической зоне России.
https://ria.ru/20230810/neft-1889040588.html
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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), россия, александр новак
Экономика, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная таможенная служба (ФТС России), Россия, Александр Новак
Новак поручил ФНС контролировать выполнение запрета на экспорт бензина
Новак поручил ФТС и ФНС контролировать выполнение запрета на экспорт бензина
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ФТС и ФНС контролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизтоплива, портовые приграничные базисы будут закрыты для его вывоза, а хранящееся в цистернах топливо отправится на внутренний рынок, сообщил кабмин
по итогам совещания по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.
"Федеральной таможенной и налоговой службам поручено контролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизельного топлива, портовые приграничные базисы будут закрыты для его вывоза, хранящееся в цистернах топливо отправлено на внутренний рынок", - говорится в сообщении правительства.
Правительство России 21 сентября ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка, сообщила пресс-служба кабмина. Минэнерго затем отметило, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок. В министерстве ожидают, что эта мера может привести к дополнительному снижению цен.
Позднее, 25 сентября, кабмин опубликовал поправки в постановление, запрещающее экспорт топлива. В них уточняется, что запрет не касается товаров, принятых "Транснефтью" или РЖД к транспортировке до вступления в силу постановления.
Временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России не распространяется на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), гуманитарную помощь, транзитные перевозки через территорию России, а также на топливо, вывозимое физлицами для личного пользования. После поправок из ограничений выведены судовое топливо, газойли и средние дистилляты, нефтепродукты, перемещаемые в качестве припасов, а также вывозимые для обеспечения деятельности в исключительной экономической зоне России.
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