Рейтинг@Mail.ru
Новак поручил ФНС контролировать выполнение запрета на экспорт бензина - РИА Новости, 28.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:18 28.09.2023 (обновлено: 22:59 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/eksport-1899314869.html
Новак поручил ФНС контролировать выполнение запрета на экспорт бензина
Новак поручил ФНС контролировать выполнение запрета на экспорт бензина - РИА Новости, 28.09.2023
Новак поручил ФНС контролировать выполнение запрета на экспорт бензина
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ФТС и ФНС контролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизтоплива, портовые приграничные базисы будут закрыты... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T22:18
2023-09-28T22:59
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
россия
александр новак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751764504_0:0:3428:1929_1920x0_80_0_0_1ab9874ccc37e2ef6a4cce5e522a4192.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ФТС и ФНС контролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизтоплива, портовые приграничные базисы будут закрыты для его вывоза, а хранящееся в цистернах топливо отправится на внутренний рынок, сообщил кабмин по итогам совещания по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов."Федеральной таможенной и налоговой службам поручено контролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизельного топлива, портовые приграничные базисы будут закрыты для его вывоза, хранящееся в цистернах топливо отправлено на внутренний рынок", - говорится в сообщении правительства.Правительство России 21 сентября ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка, сообщила пресс-служба кабмина. Минэнерго затем отметило, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок. В министерстве ожидают, что эта мера может привести к дополнительному снижению цен.Позднее, 25 сентября, кабмин опубликовал поправки в постановление, запрещающее экспорт топлива. В них уточняется, что запрет не касается товаров, принятых "Транснефтью" или РЖД к транспортировке до вступления в силу постановления.Временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России не распространяется на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), гуманитарную помощь, транзитные перевозки через территорию России, а также на топливо, вывозимое физлицами для личного пользования. После поправок из ограничений выведены судовое топливо, газойли и средние дистилляты, нефтепродукты, перемещаемые в качестве припасов, а также вывозимые для обеспечения деятельности в исключительной экономической зоне России.
https://ria.ru/20230810/neft-1889040588.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751764504_697:0:3428:2048_1920x0_80_0_0_99aac9881067ce02ad245b6b9cd0bbc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), россия, александр новак
Экономика, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Федеральная таможенная служба (ФТС России), Россия, Александр Новак
Новак поручил ФНС контролировать выполнение запрета на экспорт бензина

Новак поручил ФТС и ФНС контролировать выполнение запрета на экспорт бензина

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на АЗС
Заправочные пистолеты на АЗС - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Заправочные пистолеты на АЗС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ФТС и ФНС контролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизтоплива, портовые приграничные базисы будут закрыты для его вывоза, а хранящееся в цистернах топливо отправится на внутренний рынок, сообщил кабмин по итогам совещания по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.
"Федеральной таможенной и налоговой службам поручено контролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизельного топлива, портовые приграничные базисы будут закрыты для его вывоза, хранящееся в цистернах топливо отправлено на внутренний рынок", - говорится в сообщении правительства.
Правительство России 21 сентября ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка, сообщила пресс-служба кабмина. Минэнерго затем отметило, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок. В министерстве ожидают, что эта мера может привести к дополнительному снижению цен.
Позднее, 25 сентября, кабмин опубликовал поправки в постановление, запрещающее экспорт топлива. В них уточняется, что запрет не касается товаров, принятых "Транснефтью" или РЖД к транспортировке до вступления в силу постановления.
Временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России не распространяется на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), гуманитарную помощь, транзитные перевозки через территорию России, а также на топливо, вывозимое физлицами для личного пользования. После поправок из ограничений выведены судовое топливо, газойли и средние дистилляты, нефтепродукты, перемещаемые в качестве припасов, а также вывозимые для обеспечения деятельности в исключительной экономической зоне России.
Предприятие ООО РН-Пурнефтегаз в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Скидки кончились. Россия заняла жесткую позицию по нефти
10 августа, 08:00
 
ЭкономикаФедеральная налоговая служба (ФНС России)Федеральная таможенная служба (ФТС России)РоссияАлександр Новак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала