https://ria.ru/20230928/eksport-1899314869.html

Новак поручил ФНС контролировать выполнение запрета на экспорт бензина

Новак поручил ФНС контролировать выполнение запрета на экспорт бензина - РИА Новости, 28.09.2023

Новак поручил ФНС контролировать выполнение запрета на экспорт бензина

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ФТС и ФНС контролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизтоплива, портовые приграничные базисы будут закрыты... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T22:18

2023-09-28T22:18

2023-09-28T22:59

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

россия

александр новак

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил ФТС и ФНС контролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизтоплива, портовые приграничные базисы будут закрыты для его вывоза, а хранящееся в цистернах топливо отправится на внутренний рынок, сообщил кабмин по итогам совещания по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов."Федеральной таможенной и налоговой службам поручено контролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизельного топлива, портовые приграничные базисы будут закрыты для его вывоза, хранящееся в цистернах топливо отправлено на внутренний рынок", - говорится в сообщении правительства.Правительство России 21 сентября ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизтоплива для стабилизации внутреннего рынка, сообщила пресс-служба кабмина. Минэнерго затем отметило, что вводимые ограничения позволят пресечь "серый" экспорт топлива и насытить внутренний рынок. В министерстве ожидают, что эта мера может привести к дополнительному снижению цен.Позднее, 25 сентября, кабмин опубликовал поправки в постановление, запрещающее экспорт топлива. В них уточняется, что запрет не касается товаров, принятых "Транснефтью" или РЖД к транспортировке до вступления в силу постановления.Временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива из России не распространяется на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), гуманитарную помощь, транзитные перевозки через территорию России, а также на топливо, вывозимое физлицами для личного пользования. После поправок из ограничений выведены судовое топливо, газойли и средние дистилляты, нефтепродукты, перемещаемые в качестве припасов, а также вывозимые для обеспечения деятельности в исключительной экономической зоне России.

https://ria.ru/20230810/neft-1889040588.html

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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная таможенная служба (фтс россии), россия, александр новак