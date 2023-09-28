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Путин заявил о рекордном темпе развития строительства и сельского хозяйства - РИА Новости, 28.09.2023
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14:42 28.09.2023 (обновлено: 15:48 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/ekonomika-1899203064.html
Путин заявил о рекордном темпе развития строительства и сельского хозяйства
Путин заявил о рекордном темпе развития строительства и сельского хозяйства - РИА Новости, 28.09.2023
Путин заявил о рекордном темпе развития строительства и сельского хозяйства
Российская экономика растет, показатели в некоторых отраслях перекрывают рекорды времен СССР, заявил Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:42
2023-09-28T15:48
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российская экономика растет, показатели в некоторых отраслях перекрывают рекорды времен СССР, заявил Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов."Как это ни покажется странным кому-то со стороны, тем, кто ожидал, что у нас здесь все рухнет, наоборот, экономика набирает темпы, промышленность работает так, как давно уже не работала, сельское хозяйство новые и новые рекорды ставит, строительство развивается такими темпами, которых не было в советское время. У нас есть все для того, чтобы эффективно идти по избранному пути, укреплять страну ", — сказал президент.Он отметил, что внешнее давление стало мощным стимулом для роста производств, раскрытия потенциала в самых разных сферах.Развитие региональных экономик глава государства назвал ключевым фактором для благополучия российских семей, повышения их доходов, решения демографических и социальных задач.В субъектах необходимо укреплять кадровую, образовательную и технологическую базу, создавать новые рабочие места, подчеркнул Путин.&quot;Необходимо широко использовать имеющиеся и федеральные, и региональные инструменты для поощрения инвестиционной, деловой активности, создавать комфортные условия для предпринимательских инициатив. Тесно связанная с этим задача — подготовка кадров, &lt;...&gt; все, что касается самореализации молодых людей, чтобы они видели, знали, что могут состояться, добиться успеха в родных регионах&quot;, — подчеркнул российский лидер.Он добавил, что рассчитывает на особое внимание, которое губернаторы уделят развитию всех видов инфраструктуры, системным вопросам, от которых напрямую зависит экономический рост и качество жизни людей.Во встрече приняли участие главы 26 регионов, где в этом году проходили губернаторские выборы.О том, что темпы восстановления экономической активности в России превышают прогнозы, сегодня сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме. Он указал, что по итогам года рост ВВП может превысить два с половиной процента.
https://ria.ru/20230928/ekonomika-1899154775.html
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Путин: "У нас есть все, чтобы укреплять страну"
Проблемных вопросов в регионах России еще много, но сейчас у страны есть все возможности для их решения, заявил президент РФ Владимир Путин.
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россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил о рекордном темпе развития строительства и сельского хозяйства

Путин: российская экономика набирает темпы, сельское хозяйство ставит рекорды

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российская экономика растет, показатели в некоторых отраслях перекрывают рекорды времен СССР, заявил Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов.
«
"Как это ни покажется странным кому-то со стороны, тем, кто ожидал, что у нас здесь все рухнет, наоборот, экономика набирает темпы, промышленность работает так, как давно уже не работала, сельское хозяйство новые и новые рекорды ставит, строительство развивается такими темпами, которых не было в советское время. У нас есть все для того, чтобы эффективно идти по избранному пути, укреплять страну ", — сказал президент.
Он отметил, что внешнее давление стало мощным стимулом для роста производств, раскрытия потенциала в самых разных сферах.
Развитие региональных экономик глава государства назвал ключевым фактором для благополучия российских семей, повышения их доходов, решения демографических и социальных задач.
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В субъектах необходимо укреплять кадровую, образовательную и технологическую базу, создавать новые рабочие места, подчеркнул Путин.
«

"Необходимо широко использовать имеющиеся и федеральные, и региональные инструменты для поощрения инвестиционной, деловой активности, создавать комфортные условия для предпринимательских инициатив. Тесно связанная с этим задача — подготовка кадров, <...> все, что касается самореализации молодых людей, чтобы они видели, знали, что могут состояться, добиться успеха в родных регионах", — подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что рассчитывает на особое внимание, которое губернаторы уделят развитию всех видов инфраструктуры, системным вопросам, от которых напрямую зависит экономический рост и качество жизни людей.
Во встрече приняли участие главы 26 регионов, где в этом году проходили губернаторские выборы.
О том, что темпы восстановления экономической активности в России превышают прогнозы, сегодня сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме. Он указал, что по итогам года рост ВВП может превысить два с половиной процента.
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