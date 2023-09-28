Путин заявил о рекордном темпе развития строительства и сельского хозяйства
Путин: российская экономика набирает темпы, сельское хозяйство ставит рекорды
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российская экономика растет, показатели в некоторых отраслях перекрывают рекорды времен СССР, заявил Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов.
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"Как это ни покажется странным кому-то со стороны, тем, кто ожидал, что у нас здесь все рухнет, наоборот, экономика набирает темпы, промышленность работает так, как давно уже не работала, сельское хозяйство новые и новые рекорды ставит, строительство развивается такими темпами, которых не было в советское время. У нас есть все для того, чтобы эффективно идти по избранному пути, укреплять страну ", — сказал президент.
Он отметил, что внешнее давление стало мощным стимулом для роста производств, раскрытия потенциала в самых разных сферах.
Развитие региональных экономик глава государства назвал ключевым фактором для благополучия российских семей, повышения их доходов, решения демографических и социальных задач.
В субъектах необходимо укреплять кадровую, образовательную и технологическую базу, создавать новые рабочие места, подчеркнул Путин.
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"Необходимо широко использовать имеющиеся и федеральные, и региональные инструменты для поощрения инвестиционной, деловой активности, создавать комфортные условия для предпринимательских инициатив. Тесно связанная с этим задача — подготовка кадров, <...> все, что касается самореализации молодых людей, чтобы они видели, знали, что могут состояться, добиться успеха в родных регионах", — подчеркнул российский лидер.
Он добавил, что рассчитывает на особое внимание, которое губернаторы уделят развитию всех видов инфраструктуры, системным вопросам, от которых напрямую зависит экономический рост и качество жизни людей.
Во встрече приняли участие главы 26 регионов, где в этом году проходили губернаторские выборы.
О том, что темпы восстановления экономической активности в России превышают прогнозы, сегодня сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме. Он указал, что по итогам года рост ВВП может превысить два с половиной процента.