https://ria.ru/20230928/ekonomika-1899203064.html

Путин заявил о рекордном темпе развития строительства и сельского хозяйства

Путин заявил о рекордном темпе развития строительства и сельского хозяйства - РИА Новости, 28.09.2023

Путин заявил о рекордном темпе развития строительства и сельского хозяйства

Российская экономика растет, показатели в некоторых отраслях перекрывают рекорды времен СССР, заявил Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T14:42

2023-09-28T14:42

2023-09-28T15:48

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российская экономика растет, показатели в некоторых отраслях перекрывают рекорды времен СССР, заявил Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов."Как это ни покажется странным кому-то со стороны, тем, кто ожидал, что у нас здесь все рухнет, наоборот, экономика набирает темпы, промышленность работает так, как давно уже не работала, сельское хозяйство новые и новые рекорды ставит, строительство развивается такими темпами, которых не было в советское время. У нас есть все для того, чтобы эффективно идти по избранному пути, укреплять страну ", — сказал президент.Он отметил, что внешнее давление стало мощным стимулом для роста производств, раскрытия потенциала в самых разных сферах.Развитие региональных экономик глава государства назвал ключевым фактором для благополучия российских семей, повышения их доходов, решения демографических и социальных задач.В субъектах необходимо укреплять кадровую, образовательную и технологическую базу, создавать новые рабочие места, подчеркнул Путин."Необходимо широко использовать имеющиеся и федеральные, и региональные инструменты для поощрения инвестиционной, деловой активности, создавать комфортные условия для предпринимательских инициатив. Тесно связанная с этим задача — подготовка кадров, <...> все, что касается самореализации молодых людей, чтобы они видели, знали, что могут состояться, добиться успеха в родных регионах", — подчеркнул российский лидер.Он добавил, что рассчитывает на особое внимание, которое губернаторы уделят развитию всех видов инфраструктуры, системным вопросам, от которых напрямую зависит экономический рост и качество жизни людей.Во встрече приняли участие главы 26 регионов, где в этом году проходили губернаторские выборы.О том, что темпы восстановления экономической активности в России превышают прогнозы, сегодня сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме. Он указал, что по итогам года рост ВВП может превысить два с половиной процента.

https://ria.ru/20230928/ekonomika-1899154775.html

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Путин: "У нас есть все, чтобы укреплять страну" Проблемных вопросов в регионах России еще много, но сейчас у страны есть все возможности для их решения, заявил президент РФ Владимир Путин. 2023-09-28T14:42 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, владимир путин, экономика