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Мишустин назвал ключевые драйверы роста российской экономики - РИА Новости, 28.09.2023
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12:16 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/ekonomika-1899154775.html
Мишустин назвал ключевые драйверы роста российской экономики
Мишустин назвал ключевые драйверы роста российской экономики - РИА Новости, 28.09.2023
Мишустин назвал ключевые драйверы роста российской экономики
Ключевыми драйверами роста экономики РФ станут инвестиционная и потребительская активность, расширение обрабатывающих производств, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:16
2023-09-28T12:16
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ключевыми драйверами роста экономики РФ станут инвестиционная и потребительская активность, расширение обрабатывающих производств, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Ключевыми драйверами роста станут инвестиционная и потребительская активность, а также расширение обрабатывающих производств", - сказал он, выступая на Московском финансовом форуме. Мишустин отметил, что базовый прогноз, на котором основывается бюджет, предполагает сохранение ежегодных темпов роста на уровне выше 2% в течение следующих трех лет. "Наши действия будут сосредоточены прежде всего на эффективном решении шести приоритетных задач, поставленных президентом. Это углубление внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных стран и совершенствование необходимых механизмов. В том числе – транспортной и платежной составляющих. А также укрепление технологического и финансового суверенитета. Опережающее строительство транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур. Повышение благосостояния граждан. Обеспечение народосбережения, защита материнства и детства, поддержка семей с детьми", - сказал глава правительства.
https://ria.ru/20230825/ekonomika-1892133694.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин назвал ключевые драйверы роста российской экономики

Мишустин: драйверами роста экономики станут потребительская и инвестактивность

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Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ключевыми драйверами роста экономики РФ станут инвестиционная и потребительская активность, расширение обрабатывающих производств, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Ключевыми драйверами роста станут инвестиционная и потребительская активность, а также расширение обрабатывающих производств", - сказал он, выступая на Московском финансовом форуме.
Мишустин отметил, что базовый прогноз, на котором основывается бюджет, предполагает сохранение ежегодных темпов роста на уровне выше 2% в течение следующих трех лет.
"Наши действия будут сосредоточены прежде всего на эффективном решении шести приоритетных задач, поставленных президентом. Это углубление внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных стран и совершенствование необходимых механизмов. В том числе – транспортной и платежной составляющих. А также укрепление технологического и финансового суверенитета. Опережающее строительство транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур. Повышение благосостояния граждан. Обеспечение народосбережения, защита материнства и детства, поддержка семей с детьми", - сказал глава правительства.
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ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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