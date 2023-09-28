https://ria.ru/20230928/ekonomika-1899154775.html

Мишустин назвал ключевые драйверы роста российской экономики

Мишустин назвал ключевые драйверы роста российской экономики - РИА Новости, 28.09.2023

Мишустин назвал ключевые драйверы роста российской экономики

Ключевыми драйверами роста экономики РФ станут инвестиционная и потребительская активность, расширение обрабатывающих производств, сообщил премьер-министр... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T12:16

2023-09-28T12:16

2023-09-28T12:16

экономика

россия

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732689166_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f36c53971542f4583e2b436a447294dd.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Ключевыми драйверами роста экономики РФ станут инвестиционная и потребительская активность, расширение обрабатывающих производств, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Ключевыми драйверами роста станут инвестиционная и потребительская активность, а также расширение обрабатывающих производств", - сказал он, выступая на Московском финансовом форуме. Мишустин отметил, что базовый прогноз, на котором основывается бюджет, предполагает сохранение ежегодных темпов роста на уровне выше 2% в течение следующих трех лет. "Наши действия будут сосредоточены прежде всего на эффективном решении шести приоритетных задач, поставленных президентом. Это углубление внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных стран и совершенствование необходимых механизмов. В том числе – транспортной и платежной составляющих. А также укрепление технологического и финансового суверенитета. Опережающее строительство транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур. Повышение благосостояния граждан. Обеспечение народосбережения, защита материнства и детства, поддержка семей с детьми", - сказал глава правительства.

https://ria.ru/20230825/ekonomika-1892133694.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, михаил мишустин