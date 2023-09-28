https://ria.ru/20230928/ekologiya-1899246659.html
"Аэрофлот" сделает перелеты пассажиров экологически ответственными
"Аэрофлот" сделает перелеты пассажиров экологически ответственными - РИА Новости, 28.09.2023
"Аэрофлот" сделает перелеты пассажиров экологически ответственными
"Аэрофлот" предоставил пассажирам возможность сделать свои путешествия экологически ответственными, сообщает пресс-служба авиакомпании. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:55
2023-09-28T16:55
2023-09-28T16:55
аэрофлот
международная организация гражданской авиации
международная ассоциация воздушного транспорта
экология
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" предоставил пассажирам возможность сделать свои путешествия экологически ответственными, сообщает пресс-служба авиакомпании. Теперь каждый пассажир, при желании, может компенсировать углеродный след от перелета, посадив собственное дерево в национальных парках России. Таким образом, у каждого появляется возможность внести вклад в сохранение и приумножение лесов, способствуя устойчивому климату и сохранению богатой природы для будущих поколений, говорится в сообщении. Этот шаг не только снижает воздействие человека на климат, но и способствует восстановлению лесов, пострадавших от пожаров, говорится в сообщении. Для расчета углеродного следа своих перелетов пассажиры могут воспользоваться специальным онлайн-калькулятором выбросов СО2 и добровольно компенсировать воздействие своего путешествия на экологию, приобретая сертификаты на посадку деревьев. Калькулятор разработан в соответствии с методикой Международной организации гражданской авиации и Международной ассоциации воздушного транспорта, аналоги которой используются в ведущих авиакомпаниях мира", сообщили в компании.
https://ria.ru/20230922/tropy-1898029124.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, международная организация гражданской авиации, международная ассоциация воздушного транспорта, экология
Аэрофлот, Международная организация гражданской авиации, Международная ассоциация воздушного транспорта, Экология