https://ria.ru/20230928/dtp-1899299025.html

В Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

В Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека - РИА Новости, 28.09.2023

В Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

Два человека погибли при столкновении микроавтобуса и большегруза на трассе в Самарской области, сообщили журналистам в региональном главке МВД. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T20:23

2023-09-28T20:23

2023-09-28T20:23

происшествия

авто

самарская область

самара

бугуруслан

ford motor

камаз (завод)

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САМАРА, 28 сен - РИА Новости. Два человека погибли при столкновении микроавтобуса и большегруза на трассе в Самарской области, сообщили журналистам в региональном главке МВД. "По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции: сегодня, около 19.00 (18.00 мск) на трассе Самара - Бугуруслан произошло ДТП. Большегруз "КамАЗ" и микроавтобус Ford Transit. Погибли два человека", - говорится в сообщении. По данным экстренных служб, на месте работают спасатели, они деблокируют пострадавших. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. "По предварительной версии, водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением, превысил скорость и допустил столкновение с КАМАЗом, движущимся в попутном направлении", - сказал похвистневский межрайонный прокурор Олег Дубков в видео, опубликованном в телеграм-канале региональной прокуратуры. По информации источника в правоохранительных органах, всего в микроавтобусе были 11 пассажиров и водитель, в аварии погибли водитель и женщина - пассажир, пятеро направлены в больницу, один из них - четырехлетний ребенок.

https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html

https://ria.ru/20230531/dtp-1875386117.html

самарская область

самара

бугуруслан

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происшествия, авто, самарская область, самара, бугуруслан, ford motor, камаз (завод)