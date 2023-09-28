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В Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека - РИА Новости, 28.09.2023
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20:23 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/dtp-1899299025.html
В Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
В Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека - РИА Новости, 28.09.2023
В Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
Два человека погибли при столкновении микроавтобуса и большегруза на трассе в Самарской области, сообщили журналистам в региональном главке МВД. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T20:23
2023-09-28T20:23
происшествия
авто
самарская область
самара
бугуруслан
ford motor
камаз (завод)
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САМАРА, 28 сен - РИА Новости. Два человека погибли при столкновении микроавтобуса и большегруза на трассе в Самарской области, сообщили журналистам в региональном главке МВД. "По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции: сегодня, около 19.00 (18.00 мск) на трассе Самара - Бугуруслан произошло ДТП. Большегруз "КамАЗ" и микроавтобус Ford Transit. Погибли два человека", - говорится в сообщении. По данным экстренных служб, на месте работают спасатели, они деблокируют пострадавших. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. "По предварительной версии, водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением, превысил скорость и допустил столкновение с КАМАЗом, движущимся в попутном направлении", - сказал похвистневский межрайонный прокурор Олег Дубков в видео, опубликованном в телеграм-канале региональной прокуратуры. По информации источника в правоохранительных органах, всего в микроавтобусе были 11 пассажиров и водитель, в аварии погибли водитель и женщина - пассажир, пятеро направлены в больницу, один из них - четырехлетний ребенок.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
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происшествия, авто, самарская область, самара, бугуруслан, ford motor, камаз (завод)
Происшествия, Авто, Самарская область, Самара, Бугуруслан, Ford Motor, КамАЗ (завод)
В Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

В Самарской области в аварии микроавтобуса и большегруза погибли два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САМАРА, 28 сен - РИА Новости. Два человека погибли при столкновении микроавтобуса и большегруза на трассе в Самарской области, сообщили журналистам в региональном главке МВД.
"По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции: сегодня, около 19.00 (18.00 мск) на трассе Самара - Бугуруслан произошло ДТП. Большегруз "КамАЗ" и микроавтобус Ford Transit. Погибли два человека", - говорится в сообщении.
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По данным экстренных служб, на месте работают спасатели, они деблокируют пострадавших. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
"По предварительной версии, водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением, превысил скорость и допустил столкновение с КАМАЗом, движущимся в попутном направлении", - сказал похвистневский межрайонный прокурор Олег Дубков в видео, опубликованном в телеграм-канале региональной прокуратуры.
По информации источника в правоохранительных органах, всего в микроавтобусе были 11 пассажиров и водитель, в аварии погибли водитель и женщина - пассажир, пятеро направлены в больницу, один из них - четырехлетний ребенок.
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ПроисшествияАвтоСамарская областьСамараБугурусланFord MotorКамАЗ (завод)
 
 
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