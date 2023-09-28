https://ria.ru/20230928/dtp-1899299025.html
В Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
В Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека - РИА Новости, 28.09.2023
В Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
Два человека погибли при столкновении микроавтобуса и большегруза на трассе в Самарской области, сообщили журналистам в региональном главке МВД. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T20:23
2023-09-28T20:23
2023-09-28T20:23
происшествия
авто
самарская область
самара
бугуруслан
ford motor
камаз (завод)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/30/1532683048_0:113:2962:1779_1920x0_80_0_0_22f6c7f33aef158ba47867f157edd59e.jpg
САМАРА, 28 сен - РИА Новости. Два человека погибли при столкновении микроавтобуса и большегруза на трассе в Самарской области, сообщили журналистам в региональном главке МВД. "По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции: сегодня, около 19.00 (18.00 мск) на трассе Самара - Бугуруслан произошло ДТП. Большегруз "КамАЗ" и микроавтобус Ford Transit. Погибли два человека", - говорится в сообщении. По данным экстренных служб, на месте работают спасатели, они деблокируют пострадавших. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. "По предварительной версии, водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением, превысил скорость и допустил столкновение с КАМАЗом, движущимся в попутном направлении", - сказал похвистневский межрайонный прокурор Олег Дубков в видео, опубликованном в телеграм-канале региональной прокуратуры. По информации источника в правоохранительных органах, всего в микроавтобусе были 11 пассажиров и водитель, в аварии погибли водитель и женщина - пассажир, пятеро направлены в больницу, один из них - четырехлетний ребенок.
https://ria.ru/20230715/dtp-1884345555.html
https://ria.ru/20230531/dtp-1875386117.html
самарская область
самара
бугуруслан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/30/1532683048_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_20eeb5e0c5d54409cd7c288f9e7fec29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, самарская область, самара, бугуруслан, ford motor, камаз (завод)
Происшествия, Авто, Самарская область, Самара, Бугуруслан, Ford Motor, КамАЗ (завод)
В Самарской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
В Самарской области в аварии микроавтобуса и большегруза погибли два человека
САМАРА, 28 сен - РИА Новости. Два человека погибли при столкновении микроавтобуса и большегруза на трассе в Самарской области, сообщили журналистам в региональном главке МВД.
"По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции: сегодня, около 19.00 (18.00 мск) на трассе Самара
- Бугуруслан
произошло ДТП. Большегруз "КамАЗ
" и микроавтобус Ford
Transit. Погибли два человека", - говорится в сообщении.
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2023 году
По данным экстренных служб, на месте работают спасатели, они деблокируют пострадавших. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
"По предварительной версии, водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением, превысил скорость и допустил столкновение с КАМАЗом, движущимся в попутном направлении", - сказал похвистневский межрайонный прокурор Олег Дубков в видео, опубликованном в телеграм-канале региональной прокуратуры.
По информации источника в правоохранительных органах, всего в микроавтобусе были 11 пассажиров и водитель, в аварии погибли водитель и женщина - пассажир, пятеро направлены в больницу, один из них - четырехлетний ребенок.
Крупные ДТП с участием маршрутных микроавтобусов в России в 2022-2023 годах