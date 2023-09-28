https://ria.ru/20230928/drony-1899076806.html

Ученые создали технологию одновременного мониторинга множества дронов

Ученые создали технологию одновременного мониторинга множества дронов - РИА Новости, 28.09.2023

Ученые создали технологию одновременного мониторинга множества дронов

Российские ученые разработали технологию на основе искусственного интеллекта, которая может одновременно отслеживать в небе до 500 тысяч дронов; запуск... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T01:03

2023-09-28T01:03

2023-09-28T01:03

наука

технологии

россия

национальная технологическая инициатива (нти)

московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)

наука

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Российские ученые разработали технологию на основе искусственного интеллекта, которая может одновременно отслеживать в небе до 500 тысяч дронов; запуск экспериментального прототипа планируется конце 2023 года, рассказали РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). "Ученые Центра компетенций НТИ "Геоданные и геоинформационные технологии" на базе Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) разработали технологию на основе искусственного интеллекта, которая позволит отслеживать в небе положение и состояние до 500 тысяч беспилотных летательных аппаратов одновременно… В конце 2023 года состоится запуск экспериментального прототипа, который будет апробирован уже в 2024 году", - говорится в сообщении. Прежде чем запустить дрон, необходимо согласовать полет со множеством служб, которые должны проверить и проконтролировать весь процесс. И пока над регионом одновременно находится до 100 беспилотных летательных аппаратов, существующая система мониторинга справляется, но когда их количество возрастет до нескольких тысяч, возникнут трудности, отметили в пресс-службе. Исходя из стратегии развития беспилотной авиации, к 2030 году число реализованных беспилотных авиационных систем на рынке РФ оценивается более чем в 180 тысяч единиц. Возникнет потребность в системе, способной обрабатывать данные от такого количества дронов: например, оперативно обнаруживать отклонения от согласованного полетного задания, вход в запрещенные области, опасные сближения аппаратов между собой. "Мы развиваем подход, в корне отличающийся от доминирующего на рынке: вместо больших тяжеловесных и ресурсоемких программных комплексов мы создаем средства разработки, позволяющие реализовывать сложнейшие процедуры обработки данных, адаптировать их к самому современному оборудованию и получать на выходе продукт, решающий конкретную прикладную задачу с минимумом издержек", - рассказал руководитель проекта, заведующий лабораторией мониторинговых систем МИИГАиК Олег Гвоздев. Отмечается, что разработка Центра компетенций НТИ "Конструктор систем конвейерной обработки потоков пространственно-временных данных высокой интенсивности" позволит создавать системы мониторинга, обеспечивающие гарантированное время реакции на события в зависимости от предметной области, вплоть до миллисекунд.

https://ria.ru/20230927/student-1898903592.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, национальная технологическая инициатива (нти), московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик), наука