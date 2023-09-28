https://ria.ru/20230928/drg-1899116231.html

В Белгородской области пограничники вступили в бой на линии разграничения

В Белгородской области пограничники вступили в бой на линии разграничения - РИА Новости, 28.09.2023

В Белгородской области пограничники вступили в бой на линии разграничения

Информация, распространяемая в сети о заходе диверсионно-разведывательной группы на территорию Белгородской области, является недостоверной, сообщил... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T10:45

2023-09-28T10:45

2023-09-28T10:54

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892946869_0:208:2902:1840_1920x0_80_0_0_e05cd79c2ac9c874814ee9a013c1366e.jpg

БЕЛГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Информация, распространяемая в сети о заходе диверсионно-разведывательной группы на территорию Белгородской области, является недостоверной, сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале."Сегодня утром Вооруженными силами Украины были обстреляны населённые пункты Краснояружского района. По повреждениям информация уточняется. В нескольких источниках распространяется информация, что в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено был осуществлен заход ДРГ. Никакого захода не было. Пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения", - говорится в сообщении.Там напомнили, что в селе Староселье введён режим ЧС. Жителей села отселили в октябре прошлого года Никто сейчас там не проживает"Также появилась информация об эвакуации жителей села Теребрено. Сообщаем: данная информация является ложной - эвакуация населения не проводится", - добавили в оперштабе.Управление просит граждан сохранять спокойствие, при изменении обстановки информация оперативно будет доведена до населения.

https://ria.ru/20230921/udar-1897776456.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, происшествия, вооруженные силы украины