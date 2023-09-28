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В Белгородской области пограничники вступили в бой на линии разграничения - РИА Новости, 28.09.2023
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10:45 28.09.2023 (обновлено: 10:54 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/drg-1899116231.html
В Белгородской области пограничники вступили в бой на линии разграничения
В Белгородской области пограничники вступили в бой на линии разграничения - РИА Новости, 28.09.2023
В Белгородской области пограничники вступили в бой на линии разграничения
Информация, распространяемая в сети о заходе диверсионно-разведывательной группы на территорию Белгородской области, является недостоверной, сообщил... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T10:45
2023-09-28T10:54
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Информация, распространяемая в сети о заходе диверсионно-разведывательной группы на территорию Белгородской области, является недостоверной, сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале."Сегодня утром Вооруженными силами Украины были обстреляны населённые пункты Краснояружского района. По повреждениям информация уточняется. В нескольких источниках распространяется информация, что в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено был осуществлен заход ДРГ. Никакого захода не было. Пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения", - говорится в сообщении.Там напомнили, что в селе Староселье введён режим ЧС. Жителей села отселили в октябре прошлого года Никто сейчас там не проживает"Также появилась информация об эвакуации жителей села Теребрено. Сообщаем: данная информация является ложной - эвакуация населения не проводится", - добавили в оперштабе.Управление просит граждан сохранять спокойствие, при изменении обстановки информация оперативно будет доведена до населения.
https://ria.ru/20230921/udar-1897776456.html
https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html
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белгородская область, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области пограничники вступили в бой на линии разграничения

Оперштаб Белгородской области опроверг информацию о заходе украинской ДРГ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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БЕЛГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Информация, распространяемая в сети о заходе диверсионно-разведывательной группы на территорию Белгородской области, является недостоверной, сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале.
«
"Сегодня утром Вооруженными силами Украины были обстреляны населённые пункты Краснояружского района. По повреждениям информация уточняется. В нескольких источниках распространяется информация, что в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено был осуществлен заход ДРГ. Никакого захода не было. Пограничники совместно с другими силовыми структурами вступили в бой на линии разграничения", - говорится в сообщении.
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Там напомнили, что в селе Староселье введён режим ЧС. Жителей села отселили в октябре прошлого года Никто сейчас там не проживает
«
"Также появилась информация об эвакуации жителей села Теребрено. Сообщаем: данная информация является ложной - эвакуация населения не проводится", - добавили в оперштабе.
Управление просит граждан сохранять спокойствие, при изменении обстановки информация оперативно будет доведена до населения.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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