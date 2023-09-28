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В Донецке из-за детонации снаряда пострадал мужчина - РИА Новости, 28.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:08 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/donetsk-1899194751.html
В Донецке из-за детонации снаряда пострадал мужчина
В Донецке из-за детонации снаряда пострадал мужчина - РИА Новости, 28.09.2023
В Донецке из-за детонации снаряда пострадал мужчина
Мужчина получил ранения в результате детонации неразорвавшегося ранее снаряда в Куйбышевском районе Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T14:08
2023-09-28T14:08
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате детонации неразорвавшегося ранее снаряда в Куйбышевском районе Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В Куйбышевском районе по улице Ударной при проведении огородных работ в результате детонации неразорвавшегося ранее снаряда получил ранение 67-летний мужчина", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в 09.50 выпустили три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898960840.html
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
В Донецке из-за детонации снаряда пострадал мужчина

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о ранении мужчины из-за детонации снаряда

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате детонации неразорвавшегося ранее снаряда в Куйбышевском районе Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"В Куйбышевском районе по улице Ударной при проведении огородных работ в результате детонации неразорвавшегося ранее снаряда получил ранение 67-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в 09.50 выпустили три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
ПВО России - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Над центром Донецка сработала ПВО
Вчера, 14:56
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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