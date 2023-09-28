https://ria.ru/20230928/donetsk-1899194751.html

В Донецке из-за детонации снаряда пострадал мужчина

В Донецке из-за детонации снаряда пострадал мужчина - РИА Новости, 28.09.2023

В Донецке из-за детонации снаряда пострадал мужчина

Мужчина получил ранения в результате детонации неразорвавшегося ранее снаряда в Куйбышевском районе Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T14:08

2023-09-28T14:08

2023-09-28T14:08

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Мужчина получил ранения в результате детонации неразорвавшегося ранее снаряда в Куйбышевском районе Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В Куйбышевском районе по улице Ударной при проведении огородных работ в результате детонации неразорвавшегося ранее снаряда получил ранение 67-летний мужчина", - говорится в сообщении. Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска в 09.50 выпустили три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка.

https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898960840.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия