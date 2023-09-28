https://ria.ru/20230928/dokument-1899303957.html

США заявили о сложностях в переговорах с Россией по документу взамен ДСНВ

США заявили о сложностях в переговорах с Россией по документу взамен ДСНВ - РИА Новости, 28.09.2023

США заявили о сложностях в переговорах с Россией по документу взамен ДСНВ

США будет трудно договориться с Россией по новому документу - взамен Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявили в... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T20:53

2023-09-28T20:53

2023-09-28T20:53

россия

сша

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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. США будет трудно договориться с Россией по новому документу - взамен Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявили в бюджетно-контрольном управлении страны (GAO)."Согласно ряду проинтервьюированных заинтересованных лиц, согласование преемника ДСНВ может быть затруднительным по ряду причин", - указало ведомство.Отмечается, что "отношения и доверие между Соединенными Штатами и Россией ухудшаются" - этот процесс начался с присоединения Крыма к РФ в 2014 году и продолжился с начала российской специальной военной операции 24 февраля 2022 года."Текущее состояние отношений сокращает краткосрочные перспективы того, что США и Россия смогут договориться о преемнике ДСНВ", - добавили в GAO, отметив также возможные сложности в проверке соблюдения Россией требований будущих договоров.В августе командующий Стратегическим командованием ВС США (STRATCOM) Энтони Коттон заявил РИА Новости, что STRATCOM сохраняет готовность защищать страну и своих союзников после истечения срока действия ДСНВ в 2026 году.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.В начале июня в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что возврат РФ к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы - "понятно, что пока до этого далеко". Посол РФ в США Анатолий Антонов в пятницу отметил, что диалог о контроле над стратегическими вооружениями с США невозможен, пока американцы не изменят антироссийскую политику.

https://ria.ru/20230907/voyna-1894618327.html

https://ria.ru/20230803/dsnv-1887892004.html

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россия, сша, франция, сергей рябков, владимир путин, нато, анатолий антонов, в мире