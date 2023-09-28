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Глава Республики Сербской рассчитывает на встречу с Путиным до конца осени - РИА Новости, 28.09.2023
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11:25 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/dodik-1899129562.html
Глава Республики Сербской рассчитывает на встречу с Путиным до конца осени
Глава Республики Сербской рассчитывает на встречу с Путиным до конца осени - РИА Новости, 28.09.2023
Глава Республики Сербской рассчитывает на встречу с Путиным до конца осени
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T11:25
2023-09-28T11:25
политика
республика сербская
россия
милорад додик
владимир путин
босния и герцеговина
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БЕЛГРАД, 28 сен – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце октября – начале ноября в ходе планируемого визита в Россию. "Лучший человек, с которым я познакомился в политике, – Путин. Очень горжусь тем, что у меня есть возможность разговаривать с ним. И очень горжусь тем, что делаю это несколько раз в год. Был там ранее в этом году, буду сейчас в период от 20 октября до 5 ноября, остается еще уточнить, но буду там", - заявил Додик в эфире Радио и телевидения Республики Сербской. "Горжусь тем, что встречусь с ним и смогу разговаривать. Представьте себе - малая РС с миллионом жителей, которую воспринимает кто-то, кто считается одним из самых сильных и важных людей в мире", - подчеркнул президент РС БиГ.
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республика сербская
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политика, республика сербская, россия, милорад додик, владимир путин, босния и герцеговина
Политика, Республика Сербская, Россия, Милорад Додик, Владимир Путин, Босния и Герцеговина
Глава Республики Сербской рассчитывает на встречу с Путиным до конца осени

Милорад Додик надеется встретиться с Путиным в конце октября — начале ноября

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 28 сен – РИА Новости. Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце октября – начале ноября в ходе планируемого визита в Россию.
"Лучший человек, с которым я познакомился в политике, – Путин. Очень горжусь тем, что у меня есть возможность разговаривать с ним. И очень горжусь тем, что делаю это несколько раз в год. Был там ранее в этом году, буду сейчас в период от 20 октября до 5 ноября, остается еще уточнить, но буду там", - заявил Додик в эфире Радио и телевидения Республики Сербской.
"Горжусь тем, что встречусь с ним и смогу разговаривать. Представьте себе - малая РС с миллионом жителей, которую воспринимает кто-то, кто считается одним из самых сильных и важных людей в мире", - подчеркнул президент РС БиГ.
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ПолитикаРеспублика СербскаяРоссияМилорад ДодикВладимир ПутинБосния и Герцеговина
 
 
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