https://ria.ru/20230928/dnepropetrovsk-1899309855.html
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 28.09.2023
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, сообщил в четверг глава областного совета Николай Лукашук в своем... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T21:41
2023-09-28T21:41
2023-09-28T21:41
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
николай лукашук
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в городе Никополь Днепропетровской области на Украине, сообщил в четверг глава областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале. "Поврежден инфраструктурный объект", - написал Лукашук, отметив, что инцидент произошел в городе Никополь. Глава областного совета не уточнил, о каком именно объекте идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230906/front-1894368003.html
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в мире, днепропетровская область, украина, николай лукашук, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Николай Лукашук, Вооруженные силы РФ
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры