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"Взялись за оружие": Россия лишила Европу самого необходимого - РИА Новости, 28.09.2023
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08:00 28.09.2023 (обновлено: 08:11 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/dizel-1898986074.html
"Взялись за оружие": Россия лишила Европу самого необходимого
"Взялись за оружие": Россия лишила Европу самого необходимого - РИА Новости, 28.09.2023
"Взялись за оружие": Россия лишила Европу самого необходимого
Москва ограничила экспорт дизтоплива — для защиты внутреннего рынка. ЕС охватила паника: запасы на исходе, цены резко подскочили. Борьба за нефтепродукты... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T08:00
2023-09-28T08:11
экономика
цены на нефть
россия
европа
евросоюз
опек
дт (дизельное топливо)
энергетический кризис
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Москва ограничила экспорт дизтоплива — для защиты внутреннего рынка. ЕС охватила паника: запасы на исходе, цены резко подскочили. Борьба за нефтепродукты обостряется, и к концу года черному золоту прочат котировки больше 100 долларов за баррель. На Западе утверждают: Кремль использует углеводороды в качестве оружия. Прошлогодние проблемы с газом обернулись жестким энергетическим кризисом. Чего ждать на этот раз — в материале РИА Новости.Запасы на исходеЭнергоносители подорожали из-за сокращения добычи ОПЕК+, а также дополнительного масштабного урезания производства Россией и Саудовской Аравией. На мировом рынке возник дефицит дизтоплива.К тому же нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) не хватает мощностей. Европа, которая сейчас полностью зависит от импорта, — в зоне повышенного риска. Прямых поставок из России нет. Запасы упали вдвое.В США фьючерсы рекордные — больше 140 долларов. В Европе цены на дизель увеличились на 60%.Запрет на экспорт топливаНа этом фоне Россия временно запретила экспорт бензина и дизеля — для стабилизации внутреннего рынка.Из-за того что топливо было выгоднее продавать за рубеж, на АЗС в ряде регионов возникли перебои. Теперь этот канал сбыта перекрыли — причем бессрочно, пока не удовлетворят спрос. Также организовали ежедневный мониторинг закупок топлива для сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов, уточнили в правительстве.Рассматривают и более жесткие меры: правительство предлагает полный запрет экспорта дизеля, приобретенного на рынке. Кроме того, вице-премьер Новак сказал, что в кабмине обдумывают введение заградительной пошлины в 20-50 тысяч рублей на тонну.По данным аналитических компаний Vortexa и Kpler, Россия — крупнейший в мире экспортер дизеля (более 13%), второй поставщик по морю после США и лидер по продажам в ЕС.После того как в Москве озвучили принятые решения, оптовые цены в Европе увеличились на пять процентов — до 1020 долларов за тонну."Самое время" И это произошло в преддверии грядущего сезонного скачка спроса. В консалтинговой компании Rystad Energy отмечают, что в четвертом квартале топлива больше понадобится в логистике, строительстве, сельском хозяйстве и промышленности.А в начале года в ЕС объявили эмбарго на поставки российского топлива морским путем. Москва, разумеется, давно нашла других покупателей — в Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.&quot;Дизель — рабочая лошадка мировой экономики, играющая решающую роль в грузовых, судоходных и авиационных перевозках. Его производные, например печное топливо, особенно чувствительны к зимнему росту цен. Германия и северо-восток США сильно зависят от дизеля в зимний сезон&quot;, — подчеркивают в СNN.Разгон инфляцииАналитики предупреждают: усиление глобальной конкуренции за топливо поднимет цены. По данным трейдеров и Лондонской фондовой биржи, в первые 20 дней сентября Москва уже сократила экспорт морского дизеля и газойля почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом августа.В совокупности с ограничением добычи и экспорта нефти нарастающий дефицит топлива углеводородного происхождения неизбежен, указывает Тамара Сафонова, доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества РАНХиГС.Разумеется, это несет более широкие экономические последствия, в первую очередь разгон инфляции, которую в ЕС пытаются победить единственным методом — повышением ключевых ставок. Так Европе из рецессии не выбраться."Это оружие"На Западе уже провозгласили: запрет экспорта дизеля — очередной пример того, как Москва использует энергоносители в качестве оружия."Хотя есть нехватка топлива внутри России, трудно поверить, что это было так необходимо. Похоже, они повторяют сценарий с газом в канун прошлогодней зимы", — говорит Хеннинг Глойстейн, директор Eurasia Group.&quot;Москва намерена вызвать хаос на мировых рынках. Кремль всегда видел в нефти оружие&quot;, — уверены в RBC Сapital Markets.Но экономисты считают, что Европа зря ополчилась на Россию. Ограничения в первую очередь направлены на борьбу с серыми посредниками на внутреннем рынке и не касаются транзитных перевозок и поставок в страны ЕАЭС. Дизель можно перепродавать через них. Вопрос — по какой цене он в итоге попадет в Европу. Но здесь уже выбирать не придется.
https://ria.ru/20230927/toplivo-1898978307.html
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россия
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2023
Наталья Дембинская
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экономика, цены на нефть, россия, европа, евросоюз, опек, дт (дизельное топливо), энергетический кризис
Экономика, Цены на нефть, Россия, Европа, Евросоюз, ОПЕК, ДТ (дизельное топливо), Энергетический кризис
"Взялись за оружие": Россия лишила Европу самого необходимого

Россия временно ограничила экспорт бензина и дизтоплива

© РИА Новости / Жанна Манукян | Перейти в медиабанкАЗС компании ESSO в Лондоне
АЗС компании ESSO в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Москва ограничила экспорт дизтоплива — для защиты внутреннего рынка. ЕС охватила паника: запасы на исходе, цены резко подскочили. Борьба за нефтепродукты обостряется, и к концу года черному золоту прочат котировки больше 100 долларов за баррель. На Западе утверждают: Кремль использует углеводороды в качестве оружия. Прошлогодние проблемы с газом обернулись жестким энергетическим кризисом. Чего ждать на этот раз — в материале РИА Новости.

Запасы на исходе

Энергоносители подорожали из-за сокращения добычи ОПЕК+, а также дополнительного масштабного урезания производства Россией и Саудовской Аравией. На мировом рынке возник дефицит дизтоплива.
К тому же нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) не хватает мощностей. Европа, которая сейчас полностью зависит от импорта, — в зоне повышенного риска. Прямых поставок из России нет. Запасы упали вдвое.
В США фьючерсы рекордные — больше 140 долларов. В Европе цены на дизель увеличились на 60%.
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Запрет на экспорт топлива

На этом фоне Россия временно запретила экспорт бензина и дизеля — для стабилизации внутреннего рынка.
Из-за того что топливо было выгоднее продавать за рубеж, на АЗС в ряде регионов возникли перебои. Теперь этот канал сбыта перекрыли — причем бессрочно, пока не удовлетворят спрос. Также организовали ежедневный мониторинг закупок топлива для сельхозпроизводителей с оперативной корректировкой объемов, уточнили в правительстве.
«

Рассматривают и более жесткие меры: правительство предлагает полный запрет экспорта дизеля, приобретенного на рынке. Кроме того, вице-премьер Новак сказал, что в кабмине обдумывают введение заградительной пошлины в 20-50 тысяч рублей на тонну.

По данным аналитических компаний Vortexa и Kpler, Россия — крупнейший в мире экспортер дизеля (более 13%), второй поставщик по морю после США и лидер по продажам в ЕС.
После того как в Москве озвучили принятые решения, оптовые цены в Европе увеличились на пять процентов — до 1020 долларов за тонну.
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"Самое время"

И это произошло в преддверии грядущего сезонного скачка спроса. В консалтинговой компании Rystad Energy отмечают, что в четвертом квартале топлива больше понадобится в логистике, строительстве, сельском хозяйстве и промышленности.
А в начале года в ЕС объявили эмбарго на поставки российского топлива морским путем. Москва, разумеется, давно нашла других покупателей — в Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
«

"Дизель — рабочая лошадка мировой экономики, играющая решающую роль в грузовых, судоходных и авиационных перевозках. Его производные, например печное топливо, особенно чувствительны к зимнему росту цен. Германия и северо-восток США сильно зависят от дизеля в зимний сезон", — подчеркивают в СNN.

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Разгон инфляции

Аналитики предупреждают: усиление глобальной конкуренции за топливо поднимет цены. По данным трейдеров и Лондонской фондовой биржи, в первые 20 дней сентября Москва уже сократила экспорт морского дизеля и газойля почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом августа.
«

В совокупности с ограничением добычи и экспорта нефти нарастающий дефицит топлива углеводородного происхождения неизбежен, указывает Тамара Сафонова, доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества РАНХиГС.

Разумеется, это несет более широкие экономические последствия, в первую очередь разгон инфляции, которую в ЕС пытаются победить единственным методом — повышением ключевых ставок. Так Европе из рецессии не выбраться.
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"Это оружие"

На Западе уже провозгласили: запрет экспорта дизеля — очередной пример того, как Москва использует энергоносители в качестве оружия.
"Хотя есть нехватка топлива внутри России, трудно поверить, что это было так необходимо. Похоже, они повторяют сценарий с газом в канун прошлогодней зимы", — говорит Хеннинг Глойстейн, директор Eurasia Group.
«

"Москва намерена вызвать хаос на мировых рынках. Кремль всегда видел в нефти оружие", — уверены в RBC Сapital Markets.

Но экономисты считают, что Европа зря ополчилась на Россию. Ограничения в первую очередь направлены на борьбу с серыми посредниками на внутреннем рынке и не касаются транзитных перевозок и поставок в страны ЕАЭС. Дизель можно перепродавать через них. Вопрос — по какой цене он в итоге попадет в Европу. Но здесь уже выбирать не придется.
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияЕвропаЕвросоюзОПЕКДТ (дизельное топливо)Энергетический кризис
 
 
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