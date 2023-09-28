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Росздравнадзор проверяет сообщение о гибели девочки в саратовской больнице
Росздравнадзор проверяет сообщение о гибели девочки в саратовской больнице - РИА Новости, 28.09.2023
Росздравнадзор проверяет сообщение о гибели девочки в саратовской больнице
Росздравнадзор проверяет сообщения о гибели 16-летней девочки во время операции в больнице Саратова якобы из-за отсутствия крови для переливания, сообщается в... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:41
2023-09-28T15:41
2023-09-28T15:41
происшествия
саратов
саратовская область
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Росздравнадзор проверяет сообщения о гибели 16-летней девочки во время операции в больнице Саратова якобы из-за отсутствия крови для переливания, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Территориальный орган Росздравнадзора по Саратовской области проверяет обстоятельства гибели 16-летней девочки во время плановой операции в детской клинической больнице. По сообщениям СМИ, пациентка погибла из-за отсутствия в медучреждении крови для переливания", - говорится в сообщении. Дата гибели пациентки не уточняется.
https://ria.ru/20230404/mladenets-1862967541.html
саратов
саратовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, саратовская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Росздравнадзор проверяет сообщение о гибели девочки в саратовской больнице
Росздравнадзор проверяет данные о гибели в Саратове девочки во время операции