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Росздравнадзор проверяет сообщение о гибели девочки в саратовской больнице - РИА Новости, 28.09.2023
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15:41 28.09.2023
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Росздравнадзор проверяет сообщение о гибели девочки в саратовской больнице
Росздравнадзор проверяет сообщение о гибели девочки в саратовской больнице - РИА Новости, 28.09.2023
Росздравнадзор проверяет сообщение о гибели девочки в саратовской больнице
Росздравнадзор проверяет сообщения о гибели 16-летней девочки во время операции в больнице Саратова якобы из-за отсутствия крови для переливания, сообщается в... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T15:41
2023-09-28T15:41
происшествия
саратов
саратовская область
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Росздравнадзор проверяет сообщения о гибели 16-летней девочки во время операции в больнице Саратова якобы из-за отсутствия крови для переливания, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Территориальный орган Росздравнадзора по Саратовской области проверяет обстоятельства гибели 16-летней девочки во время плановой операции в детской клинической больнице. По сообщениям СМИ, пациентка погибла из-за отсутствия в медучреждении крови для переливания", - говорится в сообщении. Дата гибели пациентки не уточняется.
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саратов
саратовская область
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происшествия, саратов, саратовская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Саратов, Саратовская область, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Росздравнадзор проверяет сообщение о гибели девочки в саратовской больнице

Росздравнадзор проверяет данные о гибели в Саратове девочки во время операции

© iStock.com / VILeviПустая койка в больничном коридоре
Пустая койка в больничном коридоре - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© iStock.com / VILevi
Пустая койка в больничном коридоре. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Росздравнадзор проверяет сообщения о гибели 16-летней девочки во время операции в больнице Саратова якобы из-за отсутствия крови для переливания, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Саратовской области проверяет обстоятельства гибели 16-летней девочки во время плановой операции в детской клинической больнице. По сообщениям СМИ, пациентка погибла из-за отсутствия в медучреждении крови для переливания", - говорится в сообщении.
Дата гибели пациентки не уточняется.
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ПроисшествияСаратовСаратовская областьФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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