https://ria.ru/20230928/devochka-1899221591.html

Росздравнадзор проверяет сообщение о гибели девочки в саратовской больнице

Росздравнадзор проверяет сообщение о гибели девочки в саратовской больнице - РИА Новости, 28.09.2023

Росздравнадзор проверяет сообщение о гибели девочки в саратовской больнице

Росздравнадзор проверяет сообщения о гибели 16-летней девочки во время операции в больнице Саратова якобы из-за отсутствия крови для переливания, сообщается в... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T15:41

2023-09-28T15:41

2023-09-28T15:41

происшествия

саратов

саратовская область

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Росздравнадзор проверяет сообщения о гибели 16-летней девочки во время операции в больнице Саратова якобы из-за отсутствия крови для переливания, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Территориальный орган Росздравнадзора по Саратовской области проверяет обстоятельства гибели 16-летней девочки во время плановой операции в детской клинической больнице. По сообщениям СМИ, пациентка погибла из-за отсутствия в медучреждении крови для переливания", - говорится в сообщении. Дата гибели пациентки не уточняется.

https://ria.ru/20230404/mladenets-1862967541.html

саратов

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратов, саратовская область, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)