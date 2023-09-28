https://ria.ru/20230928/derevo-1899231201.html

В Британии срубили одно из самых популярных деревьев страны

В Британии срубили одно из самых популярных деревьев страны - РИА Новости, 28.09.2023

В Британии срубили одно из самых популярных деревьев страны

Дерево Робин Гуда в Великобритании, которое является одним из самых известных и фотографируемых деревьев страны, было срублено неизвестными минувшей ночью,... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T16:16

2023-09-28T16:16

2023-09-28T16:45

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Дерево Робин Гуда в Великобритании, которое является одним из самых известных и фотографируемых деревьев страны, было срублено неизвестными минувшей ночью, сообщил в четверг на сайте национальный парк Нортумберленд. "Администрация национального парка Нортумберленд может подтвердить, что, к сожалению, известное дерево… упало ночью. У нас есть причины полагать, что его срубили намеренно", - говорится в пресс-релизе. Дерево, возраст которого составляет несколько сотен лет, получило известность после того, как появилось в приключенческом фильме "Робин Гуд: Принц воров" в 1991 году. По легенде, логово Робин Гуда располагалось в одном из дубов в Шервудском лесу, однако для съемок использовался платан в национальном парке на севере Англии. В 2016 году знаменитый платан даже получил звание "Дерево года" в Англии. Полиция графства Нортумберленд сообщила о начале расследования предполагаемого "умышленного акта вандализма".

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