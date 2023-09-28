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В Британии срубили одно из самых популярных деревьев страны - РИА Новости, 28.09.2023
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16:16 28.09.2023 (обновлено: 16:45 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/derevo-1899231201.html
В Британии срубили одно из самых популярных деревьев страны
В Британии срубили одно из самых популярных деревьев страны - РИА Новости, 28.09.2023
В Британии срубили одно из самых популярных деревьев страны
Дерево Робин Гуда в Великобритании, которое является одним из самых известных и фотографируемых деревьев страны, было срублено неизвестными минувшей ночью,... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T16:16
2023-09-28T16:45
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Дерево Робин Гуда в Великобритании, которое является одним из самых известных и фотографируемых деревьев страны, было срублено неизвестными минувшей ночью, сообщил в четверг на сайте национальный парк Нортумберленд. "Администрация национального парка Нортумберленд может подтвердить, что, к сожалению, известное дерево… упало ночью. У нас есть причины полагать, что его срубили намеренно", - говорится в пресс-релизе. Дерево, возраст которого составляет несколько сотен лет, получило известность после того, как появилось в приключенческом фильме "Робин Гуд: Принц воров" в 1991 году. По легенде, логово Робин Гуда располагалось в одном из дубов в Шервудском лесу, однако для съемок использовался платан в национальном парке на севере Англии. В 2016 году знаменитый платан даже получил звание "Дерево года" в Англии. Полиция графства Нортумберленд сообщила о начале расследования предполагаемого "умышленного акта вандализма".
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великобритания, в мире
Великобритания, В мире
В Британии срубили одно из самых популярных деревьев страны

В Великобритании спилили дерево Робин Гуда

CC BY-SA 4.0 / Clementp1986 / Sycamore Gap, un arbre dans un creux (cropped)Дерево Робин Гуда в Британии
Дерево Робин Гуда в Британии - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Clementp1986 / Sycamore Gap, un arbre dans un creux (cropped)
Дерево Робин Гуда в Британии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Дерево Робин Гуда в Великобритании, которое является одним из самых известных и фотографируемых деревьев страны, было срублено неизвестными минувшей ночью, сообщил в четверг на сайте национальный парк Нортумберленд.
«
"Администрация национального парка Нортумберленд может подтвердить, что, к сожалению, известное дерево… упало ночью. У нас есть причины полагать, что его срубили намеренно", - говорится в пресс-релизе.
Дерево, возраст которого составляет несколько сотен лет, получило известность после того, как появилось в приключенческом фильме "Робин Гуд: Принц воров" в 1991 году. По легенде, логово Робин Гуда располагалось в одном из дубов в Шервудском лесу, однако для съемок использовался платан в национальном парке на севере Англии. В 2016 году знаменитый платан даже получил звание "Дерево года" в Англии.
Полиция графства Нортумберленд сообщила о начале расследования предполагаемого "умышленного акта вандализма".
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