https://ria.ru/20230928/dengi-1899168018.html
Денег всегда не хватает, заявил Силуанов
Денег всегда не хватает, заявил Силуанов - РИА Новости, 28.09.2023
Денег всегда не хватает, заявил Силуанов
Денег в госбюджете хватит на все запланированные расходы, хотя и денег всегда не хватает, считает глава Минфина РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:59
2023-09-28T12:59
2023-09-28T13:05
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Денег в госбюджете хватит на все запланированные расходы, хотя и денег всегда не хватает, считает глава Минфина РФ Антон Силуанов."Есть известное выражение, что денег всегда не хватает. Но на то, что запланировано, хватит", - ответил Силуанов в ходе Московского финансового форума на вопрос о том, хватит ли бюджету средств на все цели, которые ставит руководство страны.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Денег всегда не хватает, заявил Силуанов
Силуанов: на запланированные расходы денег в бюджете хватит