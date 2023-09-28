https://ria.ru/20230928/dengi-1899168018.html

Денег всегда не хватает, заявил Силуанов

Денег всегда не хватает, заявил Силуанов - РИА Новости, 28.09.2023

Денег всегда не хватает, заявил Силуанов

Денег в госбюджете хватит на все запланированные расходы, хотя и денег всегда не хватает, считает глава Минфина РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T12:59

2023-09-28T12:59

2023-09-28T13:05

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Денег в госбюджете хватит на все запланированные расходы, хотя и денег всегда не хватает, считает глава Минфина РФ Антон Силуанов."Есть известное выражение, что денег всегда не хватает. Но на то, что запланировано, хватит", - ответил Силуанов в ходе Московского финансового форума на вопрос о том, хватит ли бюджету средств на все цели, которые ставит руководство страны.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.

https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html

россия

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)