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СК в Саратове завел дело после гибели девочки во время операции в больнице
СК в Саратове завел дело после гибели девочки во время операции в больнице - РИА Новости, 28.09.2023
СК в Саратове завел дело после гибели девочки во время операции в больнице
Следователи в Саратове возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности 16-летней пациентке, умершей в ходе плановой операции в больнице, сообщает РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T21:13
2023-09-28T21:13
2023-09-28T21:42
происшествия
саратов
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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САРАТОВ, 28 сен - РИА Новости. Следователи в Саратове возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности 16-летней пациентке, умершей в ходе плановой операции в больнице, сообщает региональное управление СК РФ в Telegram-канале. Ранее Росздравнадзор заявил, что проверяет сообщения о гибели 16-летней девочки в Саратове во время плановой операции в детской клинической больнице якобы из-за отсутствия крови для переливания. "Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", по факту смерти несовершеннолетней в медицинском учреждении Саратова", - говорится в сообщении. Санкции этой статьи предусматривают до трех лет лишения свободы. По предварительным данным, 7 сентября в больницу поступила 16-летняя девочка, и при плановой операции она скончалась. "Родственники полагают, что это произошло ввиду ненадлежащего оказания медицинской помощи. В настоящее время следователями СК допрошены потерпевшие и свидетели, изъяты необходимые медицинские документы, решается вопрос о назначении комиссионной судебно-медицинской экспертизы в СЭЦ (судебно-экспертный центр) СК России", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230922/onkolog-1898039099.html
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происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
СК в Саратове завел дело после гибели девочки во время операции в больнице
СК в Саратове завел уголовное дело после гибели девочки во время операции