https://ria.ru/20230928/delo-1899299175.html

СМИ: на Украине завели дело против брата замглавы офиса Зеленского

СМИ: на Украине завели дело против брата замглавы офиса Зеленского - РИА Новости, 28.09.2023

СМИ: на Украине завели дело против брата замглавы офиса Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело против брата заместителя руководителя офиса Владимира Зеленского Ростислава Шурмы по... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T20:23

2023-09-28T20:23

2023-09-28T20:23

украина

россия

владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

в мире

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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело против брата заместителя руководителя офиса Владимира Зеленского Ростислава Шурмы по факту выплат за электроэнергию с солнечных электростанций, находящихся на территории РФ, передает издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по выплатам за электроэнергию с солнечных электростанций, которые расположены на оккупированных территориях. Уголовное производство было зарегистрировано на прошлой неделе. В производстве фигурируют пять фирм, которыми владеют брат заместителя руководителя офиса президента Ростислава Шурмы Олег и приближенные к чиновнику люди", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Как сообщает издание, дело расследуется по статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Украинское издание Bihus.Info, которое занимается антикоррупционными расследованиями, 17 августа опубликовало статью о том, что солнечные станции, находящиеся на территории РФ и совладельцем которых является окружение заместителя главы офиса Зеленского Ростислава Шурмы, получали оплату за электроэнергию до лета 2023 года. Хотя, вероятно, станции не имели связи с объединенной энергосистемой Украины.

https://ria.ru/20230921/zaluzhnyy-1897842975.html

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украина, россия, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), в мире