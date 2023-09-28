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Конгресс США намерен проголосовать за исключение Украины из бюджета - РИА Новости, 28.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:35 28.09.2023
https://ria.ru/20230928/byudzhet-1899321486.html
Конгресс США намерен проголосовать за исключение Украины из бюджета
Конгресс США намерен проголосовать за исключение Украины из бюджета - РИА Новости, 28.09.2023
Конгресс США намерен проголосовать за исключение Украины из бюджета
Палата представителей конгресса США собирается голосовать по вопросу исключения финансирования Украины из бюджета США на оборону, заявила член палаты... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T23:35
2023-09-28T23:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
марджори тейлор грин
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Палата представителей конгресса США собирается голосовать по вопросу исключения финансирования Украины из бюджета США на оборону, заявила член палаты представителей республиканка Марджори Тейлор Грин в социальной сети X. "Спустя недели запросов об исключении финансирования Украины из нашего бюджета на оборону, палата представителей собирается проголосовать по выполнению этого правила", - написала Грин. Конгрессвуман назвала данное действие "победой" для США. "Теперь нам необходимо только принять мою поправку, чтобы убрать открытые чеки для Украины из законопроекта об ассигнованиях на государственные и иностранные операции", - добавила Грин. Включение предназначенных Украине средств в оборонный бюджет страны вызывает резкое противостояние ряда членов палаты представителей конгресса и становится камнем преткновения для его принятия. Так, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила ранее на этой неделе, что она будет голосовать против принятия краткосрочного или полноценного бюджета до тех пор, пока он будет включать ассигнования для Украины.
https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html
https://ria.ru/20230828/ukraina-1892557874.html
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в мире, украина, сша, марджори тейлор грин, конгресс сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Марджори Тейлор Грин, Конгресс США
Конгресс США намерен проголосовать за исключение Украины из бюджета

Грин: конгресс США проголосует за исключение Украины из бюджета на оборону

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Палата представителей конгресса США собирается голосовать по вопросу исключения финансирования Украины из бюджета США на оборону, заявила член палаты представителей республиканка Марджори Тейлор Грин в социальной сети X.
"Спустя недели запросов об исключении финансирования Украины из нашего бюджета на оборону, палата представителей собирается проголосовать по выполнению этого правила", - написала Грин.
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Конгрессвуман назвала данное действие "победой" для США.
"Теперь нам необходимо только принять мою поправку, чтобы убрать открытые чеки для Украины из законопроекта об ассигнованиях на государственные и иностранные операции", - добавила Грин.
Включение предназначенных Украине средств в оборонный бюджет страны вызывает резкое противостояние ряда членов палаты представителей конгресса и становится камнем преткновения для его принятия. Так, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила ранее на этой неделе, что она будет голосовать против принятия краткосрочного или полноценного бюджета до тех пор, пока он будет включать ассигнования для Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАМарджори Тейлор ГринКонгресс США
 
 
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