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Никакого секвестра бюджета нет, заявил Силуанов - РИА Новости, 28.09.2023
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12:31 28.09.2023 (обновлено: 12:52 28.09.2023)
https://ria.ru/20230928/byudzhet-1899160702.html
Никакого секвестра бюджета нет, заявил Силуанов
Никакого секвестра бюджета нет, заявил Силуанов - РИА Новости, 28.09.2023
Никакого секвестра бюджета нет, заявил Силуанов
Никакого секвестра бюджета РФ нет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ответ на реплику главы думского бюджетного комитета Андрея Макарова, что бюджет... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:31
2023-09-28T12:52
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Никакого секвестра бюджета РФ нет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ответ на реплику главы думского бюджетного комитета Андрея Макарова, что бюджет РФ секвестрируют."У нас бюджет движется вперед, растет, нормальный, здоровый бюджет", - сказал Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме."Поэтому никакого урезания в бюджете нет. Никакого секвестра нет. А то, что вы называете секвестром или другим иностранным словом, так это, может, те расходы, которые мы перенаправляем каждый год на новые задачи приоритетные", - добавил министр.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.
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россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
Никакого секвестра бюджета нет, заявил Силуанов

Силуанов: никакого урезания, никакого секвестра в российском бюджете нет

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Никакого секвестра бюджета РФ нет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ответ на реплику главы думского бюджетного комитета Андрея Макарова, что бюджет РФ секвестрируют.
"У нас бюджет движется вперед, растет, нормальный, здоровый бюджет", - сказал Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме.
«
"Поэтому никакого урезания в бюджете нет. Никакого секвестра нет. А то, что вы называете секвестром или другим иностранным словом, так это, может, те расходы, которые мы перенаправляем каждый год на новые задачи приоритетные", - добавил министр.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.
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