https://ria.ru/20230928/byudzhet-1899160702.html

Никакого секвестра бюджета нет, заявил Силуанов

Никакого секвестра бюджета нет, заявил Силуанов - РИА Новости, 28.09.2023

Никакого секвестра бюджета нет, заявил Силуанов

Никакого секвестра бюджета РФ нет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ответ на реплику главы думского бюджетного комитета Андрея Макарова, что бюджет... РИА Новости, 28.09.2023

2023-09-28T12:31

2023-09-28T12:31

2023-09-28T12:52

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Никакого секвестра бюджета РФ нет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ответ на реплику главы думского бюджетного комитета Андрея Макарова, что бюджет РФ секвестрируют."У нас бюджет движется вперед, растет, нормальный, здоровый бюджет", - сказал Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме."Поэтому никакого урезания в бюджете нет. Никакого секвестра нет. А то, что вы называете секвестром или другим иностранным словом, так это, может, те расходы, которые мы перенаправляем каждый год на новые задачи приоритетные", - добавил министр.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.

https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика