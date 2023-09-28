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Никакого секвестра бюджета нет, заявил Силуанов
Никакого секвестра бюджета нет, заявил Силуанов - РИА Новости, 28.09.2023
Никакого секвестра бюджета нет, заявил Силуанов
Никакого секвестра бюджета РФ нет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ответ на реплику главы думского бюджетного комитета Андрея Макарова, что бюджет... РИА Новости, 28.09.2023
2023-09-28T12:31
2023-09-28T12:31
2023-09-28T12:52
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Никакого секвестра бюджета РФ нет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ответ на реплику главы думского бюджетного комитета Андрея Макарова, что бюджет РФ секвестрируют."У нас бюджет движется вперед, растет, нормальный, здоровый бюджет", - сказал Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме."Поэтому никакого урезания в бюджете нет. Никакого секвестра нет. А то, что вы называете секвестром или другим иностранным словом, так это, может, те расходы, которые мы перенаправляем каждый год на новые задачи приоритетные", - добавил министр.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума.
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
Никакого секвестра бюджета нет, заявил Силуанов
Силуанов: никакого урезания, никакого секвестра в российском бюджете нет